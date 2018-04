Rath 'vláčen' nebyl, ale za eskortování v poutech před soud dostane 12 tisíc, rozhodl soud

Bývalý středočeský hejtman David Rath má nárok na odškodné 12 000 korun za to, že ho eskorta vodila k soudnímu jednání v poutech. Rath v žalobě na stát požadoval 30 000 korun. Rozhodl o tom v pondělí Obvodní soud pro Prahu 2. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Praha 17:25 23. 4. 2018 (Aktualizováno: 17:53 23. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath, který je obviněný za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek ve středních Čechách, u Krajského soudu v Praze 8. března 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Policie zadržela Ratha v květnu 2012 a soud ho poslal do vazby, odkud byl propuštěn v listopadu 2013. Ústavní soud v lednu 2014 vydal nález, že Rath byl ve vazbě nejméně od června 2013 protiprávně.

Soud vyhověl části žaloby, která se týkala toho, že Rath byl k soudu přiváděn v poutech i v době, kdy už neměl ve vazbě být. Soudkyně Zuzana Šmídová každé takové předvedení před soud vyčíslila 400 korunami. Celkem jich bylo 30, což v součtu dalo 12 000 korun.

Zamítl naopak další část žaloby, která se týkala nesprávného úředního postupu. V této části Rath kritizoval, že byl k soudu veden nestandardním způsobem, který označoval za „vláčení“. Soudkyně s tím však nesouhlasila. „Byly použity zákonné zajišťovací prostředky, mezi které patřila nejmírnější pouta s řetízkem,“ sdělila Šmídová. Upozornila na to, že jsou i horší způsoby, jak obviněné eskortovat před soud.

Podle Rathova advokáta Romana Jelínka je rozsudek zásadní v tom, že by měla být otevřena debata, zda mají být k soudu vedeni v poutech lidé, kteří nejsou nebezpeční. „To, co je standardní, neznamená, že to je zákonné. Jestliže zákon umožňuje, a nikoliv přikazuje přiložení pout, pak je otázka, zda se tak musí stát ve všech případech,“ řekl Jelínek.

Rath původně požadoval i 60 000 korun za náklady, které mu údajně vznikly v souvislosti s nezákonnou vazbou. Tuto část žaloby loni v říjnu pravomocně zamítl pražský městský soud.

Požadavek za vedení v poutech však tehdy městský soud vrátil k obvodnímu soudu zpět k projednání. Ministerstvo spravedlnosti v minulosti Rathovi přiznalo 19.000 korun.

Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Radek Ležatka po jednání novinářům řekl, že je pro stát úspěch, že Rath se zhruba 90 procenty žaloby neuspěl. „Nicméně počkáme si na písemné odůvodnění rozsudku a následně zaujmeme další postup,“ uvedl Ležatka.