ONLINE: Exhejtman Rath žádá u teplického soudu o mírnější režim ve vězení

Okresní soud v Teplicích projednává žádost odsouzeného Davida Ratha o přeřazení do mírnějšího vězeňského režimu. Bývalého středočeského hejtmana a ministra zdravotnictví komise po nástupu k výkonu trestu zařadila do vysokého stupně zabezpečení. Rath žádá o střední stupeň zabezpečení. O přeřazení požádal krátce po nástupu do vězení. Soud měl původně o jeho žádosti rozhodovat ještě před Vánoci.

Teplice 8:00 16. ledna 2020