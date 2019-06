Majetek rodině vzali nacisti i komunisti. Je to trest pro moje děti, řekl Rath k návrhu, aby přišel o vše

Vystřelují „líbivé pomluvy“, rodině navrhují „majetkový trest smrti“. David Rath se před Vrchním soudem v Praze opřel do státního zastupitelství, podle jehož návrhu mu má propadnout kvůli úplatkům celý majetek. Bývalý politik před senátem odvolacího soudu přitom zopakoval, že mu to nevadí. Rath před soudním senátem detailně prezentuje své odvolání, zopakoval, že současný šéf ČSSD Jan Hamáček po něm chtěl, aby sháněl peníze na volby. Praha 12:50 11. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Moji rodiče byli celkem movití, proto mám k tomu majetku takový úsměvný a zlehčující přístup, protože moje rodina kvůli tomuto státu přišla o majetky několikrát. Zakroutili nám krkem nacisti, vzali nám majetek, pak přišli komunisti, ti zase znárodňovali. Takže mě ani nepřekvapí, když takzvaně demokratický systém přijde taky a už potřetí v posledních sto letech naší rodině všechno sebere,“ uvedl Rath.

Systematické vysávání veřejných peněz, ziskuchtivost, žádná sebereflexe, řekla státní zástupkyně o Rathovi Číst článek

Dodal, že je mu to jedno, protože na majetek není vázán. „Asi to v nějaké fázi života bude vadit mým dětem, myslím si, že je to trest především pro ně, ne pro mě. Je evidentní, že je to potrestání mé rodiny,“ je přesvědčen bývalý hejtman.

V úterý před odvolacím senátem soudce Pavla Zelenky dostal prostor, aby prezentoval odvolání, které podal proti loňskému rozsudku. Podle něj má jít kvůli korupci na 8,5 roku do vězení a přijít o 22 milionů korun.

Státní zástupkyně Kateřina Weissová však v odvolání požaduje, aby Rath přišel o veškerý majetek. „Svojí závažností se jeho jednání absolutně vymyká běžné trestné činnosti, ze strany doktora Ratha se jednalo o dlouhodobé, systematické a sofistikované kriminální vysávání veřejných prostředků,“ odůvodnila v pondělí požadavek.

‚Líbivé pomluvy‘

Rath se proti tomu ohradil: „Státní zastupitelství má svá tvrzení opírat o jasná fakta, a ne vystřelovat líbivé pomluvy.“ Veřejným rozpočtům prý naopak sloužil velice dobře, roce 2006 například podle svých slov díky uvalení nucené správy zachránil Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. „Takto jsem státnímu rozpočtu zachránil desítky a desítky miliard,“ tvrdí Rath.

Svoji řeč týkající se odvolání zahájil už v pondělí odpoledne, v úterý z ohrádky v největším sálu Vrchního soudu v Praze mluví už několik hodin, cituje z obsáhlého štosu listů.

Fotogalerie (12)



Rath opět zopakoval, že současný šéf ČSSD Jan Hamáček po něm a manželích Petru a Kateřině Kottových, dalších hlavních aktérech korupční kauzy, žádal peníze na volby. Hamáček v letech 2010 až 2012 pracoval jako volební manažer a sháněl peníze na kampaň před krajskými volbami.

Peníze na volby

„Já měl informace, že Kottovi shánějí finanční prostředky, ale nevěděl jsem, že ty finanční prostředky měly vazby na zakázky. Naopak, opakovaně jsem všem, i Kottovým, říkal: Zásadně dávejte pozor, jak o ty sponzorské dary žádáte. Tam nesmí být žádná vazba, že by to mohlo mít nějaký dopad na průběh veřejných zakázek,“ uvedl Rath u vrchního soudu. Hamáček jeho příběh odmítl už poté, co ho Rath loni prezentoval u Krajského soudu v Praze.

Před senátem odvolacího soudu také bývalý politik tvrdil, že s odposlechy, klíčovým důkazem, vyšetřovací tým manipuloval. „Můžeme se ptát, proč to tak je. Samozřejmě odpovědi se nikdy nedočkáme. Vyšetřování toho, kdo takto manipuloval odposlechy a jejich přepisy, skončilo do ztracena, protože přece státní zástupci neobviní sami sebe a své spolupracující policisty. Zvláště v situaci, kdy tehdy nad tím měla hlavní slovo paní doktorka Bradáčová,“ uvedl Rath v narážce na Vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, která byla u počátku vyšetřování korupčního případu.

Předseda senátu Zelenka po této pasáží hejtmana napomenul, aby vážil slova. „Jste v póze, kdy můžete být ohrožen trestním stíháním za křivé obvinění,“ upozornil Ratha.

Obžalovaný expolitik podle očekávání svoje odvolání prezentuje velmi detailně, prvoinstanční rozsudek rozebírá bod po bodu. Soudce Zelenka ho také upozornil, že není nutné ho prezentovat tak podrobně, senát má totiž všechna odvolání k dispozici písemně: „Poraďte se se svým obhájcem, zda tato prezentace je nutná, abyste to četl znovu. Rozhodovat budeme my, ne veřejnost kolem vás.“

38 milionů

Podle obžaloby si Rath a manželé Kottovi dělili úplatky ze stavebních a nemocničních zakázek ve Středočeském kraji, mezi nimi rekonstrukci zámku v Buštěhradu nebo přestavbu gymnázia v Hostivici. Převzít stačila 38 milionů korun, pak zasáhla policie.

‚Brutální tlak, divadlo.‘ Rath navrhl, aby jeho odvolání kvůli prezidentu Zemanovi neřešil vrchní soud Číst článek

Ratha zadržela před domem Kottových v Rudné u Prahy s krabicí od vína, v níž nesl sedm milionů korun. Podle policie jde o část úplatku ze zakázky na opravdu buštěhradského zámku. Společně s nimi je obžalováno dalších osm manažerů firem, které měly úplatky dávat.

Nejvýraznější novodobý korupční případ v Česku soudy řeší již šest let, Vrchní soud v Praze již podruhé. První odsuzující verdikt z roku 2015 zrušil kvůli nezákonnosti odposlechů, soudy podle Zelenkova senátu pouze převzaly argumenty státního zastupitelství a samostatně nerozhodovaly. Nejvyšší soud ale rozhodnutí vrchního soudu označil za nezákonné a konstatoval, že odposlechy platí. Krajský soud pak podruhé rozdal totožné tresty jako původně.