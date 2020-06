Rath nemá pět milionů na splátku peněžitého trestu, tvrdí advokát. Za mřížemi by mohl být o 2,5 roku déle

Exministr zdravotnictví a bývalý středočeský hejtman má státu uhradit celkem 10 milionů korun. Středočeský krajský soud ale již dříve rozdělil celou částku na dvě stejné splátky. První zaplatil Rath letos v únoru.

Lhůta pro zaplacení druhé pětimilionové splátky uplyne v sobotu, informuje Právo. „Krajský soud v Praze zatím neeviduje žádnou další platbu na úhradu zbývající části peněžitého trestu uloženého Davidu Rathovi,“ sdělila ve středu deníku mluvčí středočeského soudu Hana Černá.

Rath podle jednoho ze svých advokátů Romana Jelínka požádal o prominutí zbytku tohoto finančního trestu. „Klient prostě nemá žádné volné finanční prostředky, z tohoto důvodu požádal soud o prominutí zbytku peněžitého trestu nebo o nařízení výkonu exekuce prodeje části nemovitosti, kterou vlastní se svým bratrem,“ řekl Právu Jelínek.

Jde podle něj o dům ve středních Čechách, kde hodnota Rathova podílu prý činí zhruba devět milionů korun.

„Skutečně byla podána žádost o upuštění od výkonu zbytku peněžitého trestu. Soud nyní vyčká, zdali bude ve lhůtě zaplacena zbývající část peněžitého trestu, a poté zváží důvodnost podané žádosti a další eventuální postup,“ dodala mluvčí soudu Černá.

Prodloužení trestu?

Peněžitý trest Rathovi loni v červnu spolu se sedmi lety vězení pravomocně uložil pražský vrchní soud.

Ještě před nástupem do vězení Rath tvrdil, že desetimilionovou sumu k dispozici nemá. Soud ale koncem loňského října rozhodl, že exhejtmanovi vrátí část zabaveného majetku. A Jelínek již dříve pro server iROZHLAS.cz uvedl, že jeho klient vůli zaplatit má.

Pokud by Rath danou částku nezaplatil, může se mu pobyt za mřížemi prodloužit o 2,5 roku.

David Rath nastoupil začátkem loňského října do věznice v Teplicích, koncem ledna letošního roku se přestěhoval do Ruzyně. Soud mu za korupci při veřejných zakázkách ve Středočeském kraji uložil sedmiletý trest poté, co ho policisté zadrželi s krabicí od vína, ve které si nesl sedmimilionový úplatek.

Za mřížemi si ale trest neodpyká celý. Odečte se mu od něj osmnáct měsíců, které už strávil ve vazbě. O podmíněné propuštění pak může žádat již po polovině trestu. Pokud se nic nezmění, bylo by to nejdříve v říjnu 2021.