Žádná podjatost. Rath neuspěl se stížností na státního zástupce. ‚Absurdní,‘ říká stíhaný exhejtman

Bývalý hejtman David Rath definitivně neuspěl se stížností na podjatost státního zástupce ve své korupční kauze. Podle Vrchního státního zastupitelství, u něhož si expolitik stíhaný za korupci stěžoval, není žalobce Petr Jirát kvůli soudnímu sporu s Rathem podjatý. Rozsudek si Rath vyslechne příští týden ve středu. Původní zpráva Praha 6:00 22. června 2018

„Stížnost obžalovaného Davida Ratha proti rozhodnutí dozorového státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze Petra Jiráta byla usnesením ze dne 28. 5. 2018 zamítnuta,“ potvrdil informaci serveru iROZHLAS.cz žalobce Vrchního státního zastupitelství Mojmír Frček.

Podle Ratha se měl státní zástupce vyloučit kvůli soudnímu sporu, který společně vedou. Bývalý hejtman stíhaný za korupci Jiráta zažaloval kvůli rozhovoru, který státní zástupce poskytl po vynesení prvního a později zrušeného rozsudku v kauze Rath.

Soud kvůli rozhovoru

Jirát v něm předpověděl, že v případě odsouzení expolitik dobrovolně za mříže nenastoupí. Dodal také, že expolitik obžalovaný z korupce má v zahraničí ukryté stamiliony.

A podle Ratha by měl být za to osobně odpovědný. „Státní zástupce říká médiím zjevné nepravdy, že mám někde v zahraničí ukryté peníze. Mezitím uteklo mnoho let a nikdo nic nezjistil, byť to vyšetřují. On neřekl: vyšetřujeme, zjišťujeme, on řekl, že to tak je, což je zjevná nepravda,“ řekl exhejtman serveru iROZHLAS.cz.

Rath nejdříve zažaloval přímo Petra Jiráta, ale neuspěl. Podle prvoinstančního i odvolacího soudu měl však spor vést se státním zastupitelstvím, nikoliv se soukromou osobou. Exhejtman proto podal druhou žalobu, o níž však soudy dosud nerozhodly.

‚Říkal nepravdu‘

„I když vysoký státní úředník říká takové nepravdy a prezentuje to jako fakt, nadřízení ho kryjí a tváří se, že vykonával svoji funkci a není zodpovědný on, ale stát. Mně to přijde hodně absurdní,“ míní Rath.

Kromě dozorového státního zástupce se stíhaný expolitik snaží z kauzy vyloučit i vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou, která stála u jejího počátku. Podle serveru Česká justice Rath argumentuje, že případ vyšetřoval policista Petr Vincenz, který je Bradáčové osobou blízkou. O stížnosti rozhoduje Nejvyšší státní zastupitelství.

Státní zástupce Petr Jirát | Foto: ČTK

Rozhodne krajský soud

Rath také navrhoval, aby jeho případ neřešil Krajský soud v Praze, ani s tím však neuspěl. Rozsudek nad bývalým středočeským hejtmanem tak může zaznít 27. června. Rathovi za údajné úplatky v souvislosti s medicínskými a stavebními zakázkami hrozí až devět let vězení a propadnutí veškerého majetku.

Krajský soud ho přitom již v červenci 2015 potrestal devíti lety, nechal mu také propadnout více než 20 milionů korun. Odvolací vrchní soud ale původní verdikt zrušil kvůli údajné nezákonnosti odposlechů, klíčového důkazu případu. Nejvyšší soud však po stížnosti ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) odposlechy vrátil do hry a případ putoval k novému projednání prvoinstančnímu krajskému soudu.