Soud podmíněně propustil exhejtmana Ratha, odpykal si přes polovinu sedmiletého trestu

David Rath by se měl dostat z vězení v řádu několika hodin. Odpykal si přes polovinu trestu. Žádost o jeho propuštění podal Svaz pacientů České republiky. Podle odůvodnění žádosti u exhejtmana už nastala patřičná sebereflexe. S tím ale nesouhlasila státní zástupkyně. Ta trvá na tom, že si Rath ještě plně neuvědomil, co spáchal a jaký to může mít vliv na nahlížení na politiky. Navíc Rath stále neuhradil celý peněžitý trest.

