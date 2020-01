Matrace, džíny a slabé zabezpečení vězně Ratha. Státní zastupitelství odtajnilo prohřešky teplické věznice

Dozorující státní zástupce objevil při kontrole věznice v Teplicích hned tři vážná pochybení v souvislosti s výkonem trestu exhejtmana Davida Ratha. Zároveň se v úterý ohradil proti tomu, že by vedení věznice neseznámil s výsledky kontroly. Ještě v den kontroly ředitel věznice Petr Blažek totiž podle státního zastupitelství část pochybení napravil. Blažek přitom několik týdnů po kontrole trval na tom, že o výsledcích kontroly neví. Praha 13:48 7. 1. 2020 (Aktualizováno: 14:20 7. 1. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath u Vrchního soudu v Praze. (10.6.2019) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Zdravotní matrace, džíny a věznice, do které podle předpisů nepatří. Státní zastupitelství při prověrce přišlo na tři vážná pochybení: porušení zákona o výkonu trestu odnětí svobody (konkrétně ustanovení o rovnosti práv odsouzených ve výkonu trestu, když Rath využíval vlastní zdravotní matraci, aniž by předložil písemné doporučení od lékaře), porušení řádu výkonu trestu odnětí svobody (ustanovení o vystrojování, když Rath nechodil oděný ve vězeňském stejnokroji) a to, že není umístěn ve věznici s odpovídajícím stupněm zabezpečení.

„Ředitel vazební věznice všechna konstatovaná pochybení uznal a zavázal se k bezodkladnému zjednání nápravy. Konstatované závady byly odstraněny 11. listopadu 2019 v odpoledních hodinách, což bylo následně ředitelem Vazební věznice Teplice 12. listopadu 2019 písemně potvrzeno,“ uvedl v tiskové zprávě krajský státní zástupce Radim Kadlček.

Ředitel teplické věznice Petr Blažek přitom v neděli pro server Česká justice tvrdil pouze to, že kontrola v listopadu minulého roku ve věznici byla. Dodal, že dosud nebyl s výsledky kontroly seznámen.

Podobně jako Blažek se už dříve pro iROZHLAS.cz vyjádřil také jeho zástupce Michal Kruťa, který zastává post tiskového mluvčího věznice. V telefonickém rozhovoru navíc označil otázky mířící k pochybením za spekulativní a odmítl se dále vyjádřit.

Rovný přístup

Rathův advokát Adam Černý pro tentýž server uvedl, že u jeho klienta, stejně jako v celé věznici, proběhla kontrola „iniciovaná doktorkou Bradáčovou“. „Zdravotní matraci měl doktor Rath na výslovné doporučení od lékaře specialisty,“ uvedl k tomu Černý v neděli pro Českou justici.

Skutečnost, že kontrola ze státního zastupitelství v listopadu v teplické věznici byla, už dříve redakci iROZHLAS.cz potvrdil krajský státní zástupce Radim Kadlček. „Bylo zjištěno pochybení věznice, jehož náprava byla zčásti zjednána na místě,“ uvedl na konci prosince. Další podrobnosti tehdy ale ještě nesdělil.

„Povinností státního zastupitelství je, aby garantovalo rovný přístup státu vůči všem odsouzeným osobám,“ dodal v úterý Kadlček.

Redakce serveru iROZHLAS.cz kvůli reakci na zjištění státního zastupitelství kontaktovala vedení teplické věznice znovu v úterý. Ředitel Blažek ale přes svou asistentku vzkázal, že s novináři už se bavit nebude. Odmítl jak telefonický hovor, tak písemnou odpověď na otázky zaslané e-mailem.

Špatná věznice

Při administrativním zpracování závěrů prověrky státní zastupitelství shledalo také pochybení v ohledu na umístění „konkrétního odsouzeného, který má v současnosti trest odnětí svobody vykonávat se zařazením do typu vysokého stupně zabezpečení věznice s ostrahou, ačkoli však Vazební věznice Teplice takový oddíl nemá vůbec zřízen.“

V takovém typu zabezpečení má vykonávat trest právě David Rath, na což iROZHLAS.cz upozornil už před třemi týdny. Vedení věznice tehdy argumentovalo tím, že Rathovi podmínky potřebného stupně zabezpečení simuluje.

Rathův obhájce Roman Jelínek pak Rathovo zařazení do vysokého stupně zabezpečení věznice s ostrahou označil za hloupost. „Pan doktor nepředstavuje pro spoluvězně ani pro okolí žádné nebezpečí,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Zároveň odmítl, že by před nástupem do teplické věznice Rath a jeho advokáti kalkulovali s tím, že by v Teplicích kvůli chybějícímu stupni zabezpečení měl určité úlevy.

Zástupce teplické věznice Kruťa tehdy dodal, že Rath má naopak horší podmínky, než kdyby byl ve věznici, která požadované podmínky pro výkon trestu splňuje.