Rathův plán, jak zaplatit pět milionů: po propuštění chce splácet až 60 tisíc měsíčně, prodal by i majetek

Odsouzený expolitik David Rath nedávno představil brněnskému soudu plán, jak chce zaplatit pětimilionový peněžitý trest. Pokud by byl propuštěn na svobodu, plánuje pracovat jako lékař, jak vyplývá z verdiktu, který server iROZHLAS.cz získal. Na trest by odváděl měsíčně 40 až 60 tisíc korun. Kromě toho chce prodat své podíly nemovitostí, které vlastní se starším bratrem Michalem. Ten s plánem nesouhlasí. Praha 5:00 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exministr a bývalý středočeský hejtman David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Půlku sedmiletého pobytu za mřížemi má bývalý středočeský hejtman David Rath za sebou. A brněnský městský soud na začátku listopadu rozhodl o jeho podmínečném propuštění.

Rath se zbavil většiny nemovitostí, pod cenou je prodal rodině. ‚Už nebude z čeho brát,‘ říká návladní Číst článek

„Subjektivně mám za to, že mi to dostačujícím způsobem stačilo, abych si uvědomil, že je třeba žít řádným způsobem,“ kál se Rath v soudní síni.

Státní zástupkyni Adrianu Valcovou ale neobměkčil. Proti verdiktu se odvolala. Mimo jiné kvůli tomu, že se Rath dosud nevypořádal s druhou částí svého trestu – z desetimilionové pokuty zaplatil jen polovinu.

Někdejší politik nicméně u soudu představil plán, jak dluh uhradí. K jeho spuštění se ale potřebuje dostat na svobodu, vyplývá ze soudního verdiktu, který server iROZHLAS.cz získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

David Rath u soudu řekl, že v současné době nemá majetek, který by mohl ihned zpeněžit.

Jak server iROZHLAS.cz informoval už dříve, většinu nemovitostí Rath na přelomu loňského roku rozprodal své rodině, a to značně pod cenou.

„Nadále platí, že zaplacena byla pouze polovina peněžitého trestu ve výši 5 000 000 korun. Z druhé poloviny nebylo zaplaceno ničeho a je vymáhána prostřednictvím exekutora. Také nadále platí, že soud v tuto chvíli nezvažuje uložení náhradního trestu ve vztahu k odsouzenému Rathovi, a to i s ohledem na odvolací řízení, které probíhá v tzv. druhé větvi této kauzy.“ Jiří Wažik, mluvčí Krajského soudu v Praze

Jak chce tedy finanční trest splatit? Šanci vidí v tom, že si najde stálou práci. Podle soudních dokumentů plánuje pracovat na tříčtvrtinový úvazek jako lékař na poliklinice v Hostivici u Prahy, kde žije.

Na dva dny v týdnu by pak dojížděl pracovat do místa svého současného pobytu – brněnské vazební věznice. Od té podle svých slov dostal takovou nabídku.

Soud jeho případný měsíční příjem bez dalších podrobností odhadl na 80 až 100 tisíc korun. A na splacení trestu by dával zhruba polovinu. „Je připraven ke splátkám dle jeho odhadu 40 000 až 60 000 korun měsíčně,“ stojí v soudním verdiktu.

‚Je to účelové‘

Kromě toho David Rath před soudem řekl, že hodlá prodat své podíly v domech, které společně s bratrem Michalem zdědil po rodičích. O ty ale sourozenci vedou vleklé spory.

Spor bratří Rathů: exhejtman pár dnů před soudním verdiktem odstoupil od smlouvy na převod restaurace Číst článek

Hlavní boj je o rodinný dům ve Zbuzanech, kde Michal Rath bydlí se svou rodinou. Davidu Rathovi patří polovina nemovitosti, kterou by chtěl – alespoň podle svého vyjádření – co nejrychleji prodat. Její hodnota je podle něj devět milionů korun.

To ovšem Michal Rath v minulosti pro server iROZHLAS.cz odmítl: „Dle znaleckého posudku, který jsem si nechal vyhotovit, je hodnota nemovitosti asi čtvrtinová.“

David Rath v soudní síni hovořil také o dalších zdrojích financí. S bratrem se soudí o nájemné za svou polovinu zbuzanského domku. Argumentoval i tím, že by prodal svůj třetinový podíl v další společné nemovitosti – restauraci v Roudnici nad Labem.

Michal Rath bratrův záměr striktně odmítá. „Vše si promyslel a připravil. Rest chce uhradit na můj úkor a převážnou částí k mojí majetkové tíži,“ řekl serveru iROZHLAS.cz. Podle něj David u soudu neříkal pravdu. „Je to zcela neupřímné a zcela účelové,“ dodal.

Server iROZHLAS.cz se na současné majetkové poměry exhejtmana dotázal i jeho obhájce Romana Jelínka. Ten v e-mailové odpovědi odkázal na své loňské vyjádření. „Klient prostě nemá žádné volné finanční prostředky. Z tohoto důvodu požádal soud o prominutí zbytku peněžitého trestu nebo o nařízení výkonu exekuce prodeje části nemovitosti, kterou vlastní se svým bratrem,“ řekl tehdy deníku Právo.

Pacientský ombudsman

Žádost o Rathovo propuštění poslal před několika týdny Svaz pacientů České republiky. Jako svědek tak u soudu vystoupil jeho prezident Luboš Olejár.

Proč záruky za Ratha poskytla právě tato organizace? Podle soudního verdiktu je pojí dlouhodobá spolupráce, která začala už v roce 2005, kdy byl Rath ministrem zdravotnictví ve vládě Jiřího Paroubka.

„Konzultovali s ním zdravotnické věci, tato pomoc byla pro ně jednodušší a ekonomičtější než si najímat placeného odborníka,“ přiblížil soud. Olejár také tvrdil, že Rath dával organizaci bezplatné konzultace – ročně jich prý mohlo být 50 až 70.

Prezident svazu pacientů by s Rathem rád spolupracoval dál. „Mohl by zpracovávat stanoviska k podnětům či stížnostem pacientů, vizí svědka je, že by mohl i pro oblast Čech působit na pozici takzvaného pacientského ombudsmana,“ píše se v dokumentech.

David Rath ještě čeká na verdikt odvolacího Vrchního soudu v Praze ve druhé větvi své kauzy. Ta se týká manipulace veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic za více než 700 milionů korun.