Váš strýc mě stále zastupuje, sdělil Rath soudci. Ten mu řekl, že se chová neuctivě, a vzal mu slovo

Soudce Robert Pacovský ve středu čelí nejen útokům Davida Ratha, ale většiny obhájců. Exposlanec chtěl po dvou dnech i ve středu řečnit o podjatosti předsedy senátu. Vydrželo mu to hodinu. Když došel k předčítání výpovědi soudcova strýce, advokáta Michala Pacovského, předseda senátu ho zastavil. Ratha upozornil, že jeho chování považuje za obstrukci. Ihned se na něj sesypali advokáti, podle nichž má výslech zaznít. Praha 8:58 25. 10. 2017 (Aktualizováno: 11:30 25. 10. 2017)

David Rath i ve středu útočí na předsedu senátu Roberta Pacovského. Po dvoudenním monologu, kdy v soudní síni Rath předčítal ze štosu právních dokumentů, chtěl expolitik pokračovat čtením z protokolu o výslechu soudcova strýce, advokáta Michala Pacovského.

Předseda senátu mu to ale nedovolil a upozornil ho, že to považuje za obstrukci. Rath již dva dny zdůvodňuje, proč je soudce podjatý. A to je podle Pacovského více než dost.

"Pokud chcete číst protokoly z civilního řízení, jejich valná většina nesouvisí s námitkou podjatosti, neshledáváme důvody, abyste je četl. To už vypadá jako obstrukční jednání. Můžete založit listiny, ale abyste je tady četl, to nepřipustíme. Dostal jste prostor více než dva jednací dny," sdělil mu.

Rath pak soudci alespoň sdělil, že jeho strýc ho stále zastupuje. Vyplynout to mělo právě z protokolů o výslechu. "Je zřejmě stále mým advokátem. Plná moc nebyla vypovězena v souladu se zákonem o advokacii, jak řekla advokátní komora. On to nenapravil, žádám vás, abyste ho i nadále obesílal," řekl Rath.

Útočil i v minulých dnech

Rath na Pacovského útočil i v minulých dnech. Soudce podle něj nemůže rozhodovat nestranně, protože je pod tlakem prezidenta Miloše Zemana a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z ANO.

Rath soudce na samotný závěr úterního jednání zaskočil, když mu přímo během jednání přinesl bankovky v hodnotě 10 tisíc korun. Peníze exhejtmanovi uložil uhradit soud, protože s Pacovským prohrál spor o omluvu za zveřejnění osobních údajů ze spisu.

"Při této příležitosti vám dávám splátku 10 tisíc korun, protože jsem byl pravomocně odsouzen soudem, jsem rozhodnutí povinen respektovat," vysvětlil Rath. Soudce ale sumu nepřijal a nechal ji uložit do úschovy.

V korupční kauze je celkem 11 obžalovaných, policie je pozatýkala v květnu 2012. Zbylými stíhanými jsou stavební manažeři, jednatelé zdravotnických společností nebo spolupracující obviněná Ivana Salačová. Za hlavní organizátory trestné činnosti pak policie považuje manžele Kateřinu a Petra Kottovi.



Krajský soud již všechny potrestal, Ratha byl odsouzen k 8,5 roku odnětí svobody. Ovšem odvolací vrchní soud verdikt zrušil kvůli nezákonnosti odposlechů a případ vrátil na začátek. Do kauzy ale zasáhl ministr Pelikán, který podal stížnost pro porušení zákona v neprospěch Ratha a spol. Nejvyšší soud mu vyhověl a rozhodl, že odposlechy podle něj platí. Staronové hlavní líčení je naplánováno ještě na dalších 15 dnů.