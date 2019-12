Rath z teplické věznice žádá o větší volnost. Má prý málo pohybu, za mřížemi by chtěl pracovat

David Rath v teplickém vězení nestrávil ještě ani čtvrt roku a už požádal o změnu – chce volnější režim. Soud o tom bude rozhodovat po Novém roce. Pokud by uspěl, mohl by začít pracovat za mřížemi třeba jako zdravotník, vysvětlil serveru iROZHLAS.cz jeho obhájce Roman Jelínek. Původní zpráva Teplice 6:00 15. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Exministr a bývalý středočeský hejtman David Rath má za mřížemi zjevně nedostatek pohybu. Žádá proto o víc volnosti. „Důvodem je, aby se mohl více pohybovat. V současné době se nemůže pohybovat vůbec,“ tvrdí jeho obhájce Roman Jelínek.

Rath přitom o větší volnost ve vězení požádal ještě před uplynutím obvyklé tříměsíční lhůty. Soud měl jeho žádosti rozhodovat ještě před Vánocemi, nakonec však jednání odročil na polovinu ledna.

„Kdyby šel takzvaně ‚z volné nohy‘, má po třech měsících právo žádat o přeřazení do nižšího stupně zabezpečení. On má ale za sebou rok a půl vazby, což se mu vůbec nezapočítává do těch tří měsíců,“ přiblížil Jelínek, proč Rath žádal ještě před uplynutím lhůty.

Rath by následně mohl za mřížemi využít své mnohaleté zkušenosti lékaře.

„Zvýšily by se možnosti jeho zaměstnání. Mohl by třeba v rámci zařízení dělat zdravotníka, ale protože je nyní vázán na celu a eskortu, tak ani zdravotníka vykonávat nemůže,“ dodal advokát.

Věznice v Česku Česko má nyní dva typy věznic: s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Věznice s ostrahou se dále vnitřně člení na oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Čím nižší stupeň zabezpečení, tím větší má vězeň volnost pohybu. Do jakého oddělení vězně zařadit, rozhoduje ředitel věznice. Vězeň se může odvolat, pokud mu byl přidělen střední nebo vysoký stupeň, následně rozhoduje soud. „Má to suplovat motivační program od souzené. Pokud výkon trestu vykonává tak, jak má, tak je možný posun do nižšího stupně zabezpečení,“ popsala mluvčí Generálního ředitelství vězeňské služby Petra Kučerová.

Že by mohl za mřížemi pracovat jako lékař, přitom Rath zmínil krátce před nástupem do vězení. Prohlásil tehdy, že mimo Prahu je větší nedostatek doktorů. K nástupu do vězení si pak místo ruzyňské věznice, kde na něj začátkem října čekali novináři, vybral právě věznici v Teplicích.

Na dotaz, jestli by pro Ratha jako lékaře měla teplická věznice uplatnění, ale Jelínek odmítl odpovědět. „To vám nemohu říct,“ uvedl.

A nechtěl to prozradit ani mluvčí teplické věznice Michal Kruťa. „Konkrétní vězně nemůžeme komentovat. Obecně má ale v tuto chvíli naše věznice plný stav doktorů,“ doplnil s tím, že mají i praktického lékaře.

Plusové body do budoucna

Prací při pobytu ve vězení by Rath získal plusové body, které by mu mohly za dva roky pomoct při žádosti o podmíněné propuštění. „Ke způsobu, jakým se se dotyčný chová ve výkonu trestu, se přihlíží při podmínečném propuštění,“ potvrdil v obecné rovině Jelínek.

Jedním dechem ale dodal, že na to je ještě brzy. „Takto daleko v úvahách nejsme. V tento moment jde o to, aby se mohl pohybovat,“ konstatoval.

Rath zatím dál zůstává podle svého advokáta v Teplicích. „V sobotu za ním jedu, nemám zprávu, že bych měl jet někam jinam,“ řekl Jelínek.

Teplická věznice ale nemusí zůstat finálním místem, kde si bývalý politik svůj trest odpyká. Mohl by se ještě přestěhovat jinam. Rozhoduje o tom totiž Generální ředitelství vězeňské služby, které přihlíží k potřebám jednotlivých káznic.

Sám Rath ale o stěhování nestojí. „Předpokládám, že bude žádat o to, aby zůstal v teplické věznici,“ řekl jeho advokát.

A co ty miliony?

Propuštění by Rathovi mohla zkomplikovat nicméně druhá část jeho trestu – finanční postih ve výši 10 milionů korun, který mu soud uložil. Pokud by částku nezaplatil, může se mu pobyt za mřížemi prodloužit o 2,5 roku.

Rath před nástupem do vězení tvrdil, že takovou sumu k dispozici nemá. Soud ale koncem října rozhodl, že exhejtmanovi vrátí část zabaveného majetku. Peněžitý trest tak chce Rath podle svého advokáta zaplatit.

„Požádali jsme o splátky a soud tomu vyhověl. První splátka by měla být v únoru,“ popsal pro iROZHLAS.cz Jelínek. „Pokud bude jeho majetek skutečně odblokován, tak by bylo možné první splátku zaplatit. Pokud jde o tu druhou, tak to závisí ještě na celé řadě dalších faktorů, které ale klient neovlivní. Je to v rukou soudů. Vůli zaplatit samozřejmě má,“ doplnil.

Splátky jsou podle něj pouze dvě. Druhou by měl Rath zaplatit do léta příštího roku.

David Rath nastoupil do věznice v Teplicích začátkem letošního října. A to sedm let poté, co ho policisté zadrželi s krabicí od vína, ve které si nesl sedmimilionový úplatek. Soud mu za korupci při veřejných zakázkách ve Středočeském kraji vyměřil sedmiletý trest vězení. Rath po celou dobu jakékoli provinění odmítal.

Za mřížemi si ale trest neodpyká celý. Odečte se mu od něj osmnáct měsíců, které už strávil ve vazbě. O podmíněné propuštění pak může žádat již po polovině trestu. Pokud se nic nezmění, bylo by to nejdříve v říjnu 2021.