Teplické káznici změnili status, nově může věznit odsouzence s vysokými tresty. Kvůli Davidu Rathovi?

Teplická věznice, kde si odpykává trest David Rath, momentálně nejsledovanější český vězeň, prošla v minulých dnech proměnou. Minimálně papírovou. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, nově je žalářem s vysokým stupněm zabezpečení. Státní zastupitelství přitom v minulých dnech zveřejnilo výsledky své kontroly, podle níž David Rath patří do přísnějšího vězení. Nyní se tak už nebude muset stěhovat. Praha 6:00 10. ledna 2020

Ta novinka se ještě nestačila ani promítnout na oficiálním webu. „Muži, kmenově umísťovaní do Vazební věznice Teplice, jsou odsouzeni k výkonu trestu s ostrahou se středním stupněm zabezpečení,“ píše se stále na internetových stránkách káznice.

Od Nového roku to už ovšem neplatí. Generální ředitelství vězeňské služby v minulých dnech – v tichosti – změnilo její profil. Nově už jde o vězení s vysokým stupněm zabezpečení.

Změna se přitom odehrála krátce poté, co státní zástupci při kontrole zjistili, že někdejší vlivný politik David Rath pobývá ve věznici, kam podle předpisů nepatří. Totiž: soud zbavil korupčníka Ratha svobody na 7 let. Vzhledem k délce trestu by měl skončit ve věznici s ostrahou s takzvaným vysokým stupněm zabezpečení.

Jenže Rath si v září vybral Teplice. Navzdory tomu, že v té době měla tamní věznice pouze střední režim. A navzdory tomu, že soud mu jako nástupní žalář určil pražskou Ruzyni.

Vězeňská služba přesto tvrdí, že novoroční proměna teplické věznice s Rathovým případem nesouvisí. „Došlo k tomu v rámci průběžných a systémových změn v souvislosti se změnami ve struktuře a vývojem počtu vězeňské populace,“ reagovala na otázky serveru iROZHLAS.cz mluvčí služby Petra Kučerová.

Odpovědi poskytla pouze písemně, osobní rozhovor odmítla. Pouze dodala, že obdobné změny „nejsou ničím výjimečným“ a že loni se proměnila desítka věznic.

Stále pseudokauza?

Na to, že David Rath pobývá v nepatřičné věznici, upozornil server iROZHLAS.cz poprvé už před třemi týdny. Vedení teplické věznice tehdy tvrdilo, že Rathovi podmínky vysokého stupně zabezpečení simuluje a vše je tak v pořádku. Na začátku tohoto týdne ovšem Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem odtajnilo závěry své listopadové kontroly.

Zjistilo hned tři pochybení: Rath nosí džíny a má v cele zdravotní matraci, aniž by předložil písemné lékařské doporučení. A za třetí: při administrativním zpracování prověrky shledali státní zástupci pochybení v samotném umístnění „konkrétního odsouzeného, který má v současnosti trest odnětí svobody vykonávat se zařazením do typu vysokého stupně zabezpečení věznice s ostrahou, ačkoli však Vazební věznice Teplice takový oddíl nemá vůbec zřízen.“

Kauza vězně Ratha tak už stačila vyhrotit vztahy mezi státními zástupci a ředitelstvím vězeňské služby. Šéfdozorce Petr Dohnal na středeční tiskové konferenci označil výsledky kontroly za „pseudokauzu“ a „blamáž“.

„Odsouzený Rath není v žádném případě VIP vězněm, kterému by ředitel věznice nadržoval,“ prohlásil Dohnal s tím, že podmínky předpisového zabezpečení jsou Rathovi náležitě simulovány. O změně statusu však pomlčel.

Zdravotní matraci Rathovi pak ředitel teplické věznice podle Dohnala povolil preventivně ze zdravotních důvodů a v dobré víře. Džíny nosil exhejtman prý jen při výtvarných aktivitách, aby si neušpinil vězeňský stejnokroj.

A proč si vlastně Rath vybral Teplice, když například jeho rodina bydlí v Hostivici nedaleko Ruzyně?

Rathův obhájce Roman Jelínek už dříve odmítl, že kalkulovali s tím, že by v teplické věznici měl jeho klient kvůli chybějícímu stupni zabezpečení úlevy. „Kdybychom věděli, že na to nejsou přizpůsobeni, ani tam nepůjdeme,“ tvrdil.

Bude Rath léčit?

Ratha prý do Teplic vedla představa, že se v tamní věznici uplatní jako lékař či alespoň jako zdravotník.

Ředitel vězeňské služby Dohnal má za to, že státní zastupitelství se to snaží překazit. „Ředitel věznice zmínil dlouhodobý nedostatek lékařů, proto zvažuje, za jistých restriktivních opatření, zařazení Davida Ratha na pozici lékaře ve věznici. Ze strany státní zástupkyně bylo důrazně odpovězeno, že takové zařazení nepřipadá v úvahu,“ řekl Dohnal ve středu.

Ještě v prosinci ale lékaře v Teplicích nepotřebovali. Tehdy zástupce ředitele věznice Michal Kruťa pro iROZHLAS.cz řekl, že mají lékařů dostatek. „Obecně má v tuto chvíli naše věznice plný stav doktorů,“ prohlásil Kruťa před třiadvaceti dny.

Odsouzení v současné době pozici vězeňského lékaře zastávat nemohou. Už kvůli tomu, že by se dostávali k citlivým informacím. A nejen to. „Vězněná osoba nesmí například přijít do kontaktu s psychotropními a omamnými látkami, s peněžní hotovostí, nesmí mít přístup k osobním údajům,“ popsala pro server iROZHLAS.cz Kučerová.

Jak sama přiznala, není vyloučeno, že David Rath i v tomto směru změní zajeté vězeňské pořádky. „Hledáme cestu, jak na tyto specifické profese vězně zařadit,“ připustila Kučerová.

Takovou úpravu předpisů musí vězeňská služba konzultovat s ministerstvem spravedlnosti. V českých věznicích si aktuálně odpykává trest devět lékařů. Kromě Davida Ratha jde například o další aktéry jeho kauzy – manžele Petra a Kateřinu Kottovy. Nikdo z nich ale ve vězení neléčí. Pokud by ředitelství vězeňské služby změnu předpisů protlačilo, David Rath by byl první.

VĚZNICE V ČESKU Česko má nyní dva typy věznic: s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Věznice s ostrahou se dále vnitřně člení na oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Čím nižší stupeň zabezpečení, tím větší má vězeň volnost pohybu. Do jakého oddělení vězně zařadit, rozhoduje ředitel věznice. Vězeň se může odvolat, pokud mu byl přidělen střední nebo vysoký stupeň, následně rozhoduje soud. „Má to suplovat motivační program pro odsouzené. Pokud výkon trestu vykonává tak, jak má, tak je možný posun do nižšího stupně zabezpečení,“ popsala mluvčí Generálního ředitelství vězeňské služby Petra Kučerová.