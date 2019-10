Vězeňská aritmetika: kdy vyjde Rath na svobodu? O propuštění může žádat už na konci roku 2022

Provinění bývalého středočeského hejtmana bylo klasifikováno jako zvlášť závažný trestný čin. Proto může o propuštění žádat po dvou třetinách trestu. Ve vazbě Rath strávil už 18 měsíců. Vězení by tak mohl opustit už v prosinci 2022, tedy za tři roky a dva měsíce.

Podle Jelínka lze předpokládat, že se Rath ve vězení bude chovat příkladně. Podmínky pro podmíněné propuštění, mimo jiné tedy chování slibující napravení odsouzeného, by tak měl splňovat.

„Předpokládám, že jako osoba společensky na úrovni, ať už něco spáchal nebo ne, se bude chovat slušně, tudíž by pro něj neměl být problém podmíněné propuštění dostat,“ uvedl advokát a bývalý státní zástupce Jan Vučka. „Není to nárokové, ale nevidím důvod, proč by doktor Rath neměl propuštění dostat,“ dodal pro iROZHLAS.cz.

Propuštění by mohla Rathovi zkomplikovat druhá část jeho trestu. Finanční postih ve výši 10 milionů korun. Pokud zmíněnou částku bývalý středočeský hejtman nezaplatí, hrozí mu za to dalších 2,5 roku vězení. „To se pak samozřejmě nastavuje,“ řekl Vučka. Rath v pondělí novinářům řekl, že peníze nemá. A podle ČTK uložený peněžitý trest nezaplatil. Rathův obhájce Adam Černý ale pro server iROZHLAS.cz uvedl, že na uhrazení dané částky „má Rath ještě čas“.

Teplice místo Ruzyně

Na Davida Ratha čekali novináři do 18.00 před věznicí v Praze-Ruzyni, kam chtěl podle svých slov nastoupit. Bývalý středočeský hejtman ale nakonec nastoupil ke svému sedmiletému trestu do věznice v Teplicích.

Podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové mohou odsouzení nastoupit do kterékoli z 12 nástupních věznic v Česku. Z nástupní věznice se pak může přesunout jinam.

Proč se tak rozhodl, není jasné. Rath ale již během dne nevyloučil, že ve věznici bude pracovat jako lékař. A dodal, že podle něj je větší nedostatek doktorů mimo Prahu, proto by mohl působit i v jiné než ruzyňské věznici.

Lékařská specializace

Rath ve vězení pravděpodobně využije také svou lékařskou specializaci. Novinářům v minulých dnech řekl, že dostal pokyn, aby si do věznice zabalil také dokumenty o profesní způsobilosti.

„Jako odsouzený nemůže vykonávat funkci lékaře. Nějaké úkony bude vykonávat pod dozorem lékaře vězeňské služby jako zdravotník,“ uvedl Jelínek s tím, že jde ale pouze o odhad.

Podle Vučky je Rathovo zapojení do vězeňského lékařství právní povinností Vězeňské služby. „Nemůže ale rozhodovat o ostatních vězních,“ dodal.

Kromě brzkého propuštění může mít Rath také možnost občasných vycházek mimo prostory věznice. Mírnější režim si mohou vězni vysloužit, znovu, dobrým chováním. „Samozřejmě ne každý vězen takovou příležitost dostane, ale předpokládám, že zákonné podmínky bude splňovat,“ řekl Vučka.

David Rath, v Hostivici | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz