2697 dní od zadržení. David Rath obdržel výzvu k nástupu do vězení

Bývalý středočeský hejtman a ministr zdravotnictví David Rath obdržel výzvu k nástupu do výkonu trestu. Pro iROZHLAS.cz informaci potvrdil jeho advokát Adam Černý. Více se nechtěl vyjádřit. Ani Rath nebyl sdílnější, řekl pouze, že až bude muset, do vězení nastoupí. Bývalý ministr byl zadržen před sedmi lety, konkrétně 14. května 2012. Soud mu uložil sedmiletý trest.

„Ano dostal. Dál bych to nekomentoval. Dostal to,“ řekl Černý pro iROZHLAS.cz o povolání svého klienta do výkonu trestu. Kdy má podle rozhodnutí David Rath nastoupit do věznice, neuvedl.

„Nebudu ani potvrzovat, ani vylučovat,“ reagoval na dotaz iROZHLAS.cz sám David Rath. „Situace je taková, že rozsudek je. Až mi přijde povolání k nástupu do věznice, tak nastoupím,“ dodal.

Pravomocný rozsudek pražský vrchní soud sepsal na konci srpna. Podle rozsudku odvolacího soudu má Rath ve vězení strávit sedm let. Rathovi soud zároveň podle rozsudku uložil desetimilionový peněžitý trest a také mu na sedl let zakázal působit ve výkonných funkcích v samosprávě.

Vrchní soud v Praze se exhejtmanovým případem zabýval nadvakrát. V roce 2016 zrušil první verdikt prvoinstančního soudu kvůli použití odposlechu, které vrchní soud odmítl jako platný důkazový materiál. Nejvyšší soud ale následně rozhodl, že odposlechy jako důkaz použít lze.

Korupční kauza středočeského exhejtmana začala před sedmi lety, 14. května 2012, kdy policisté Davida Ratha zadrželi se sedmi miliony korun v hotovosti. Dalších několik desítek milionů našli při domovní prohlídce.

O necelý měsíc později Ratha poslanecká sněmovna vydala k trestnímu stíhání. Soudní proces s bývalým hejtmanem Středočeského kraje začal u Krajského soudu v Praze 7. srpna 2013. Rozhodnutí o nástupu do vazby tak soud vydal 2247 dní po zahájení řízení.

Kromě Ratha bylo v kauze obžalováno dalších deset lidí. Mimo jiné bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr, které soud poslal na šest let do vězení. Zda rozhodnutí o nástupu k výkonu trestu obdrželi také, jejich advokát Tomáš Sokol nechtěl komentovat.