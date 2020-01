Změna statutu teplické věznice. Rathův oddíl začala vězeňská služba vyřizovat týdny po jeho nástupu

Server iROZHLAS.cz získal interní dokumenty vězeňské služby, na jejichž základě zrekonstruoval pozadí novoroční změny v teplické věznici. Právě tam si do úterý odpykával trest za korupci David Rath. S proměnou Vazební věznice Teplice na káznici s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení začala vězeňská služba měsíc poté, co byl exhejtman komisí do tohoto režimu zařazen. Vězeňská služba ale trvá na tom, že změna s tím nesouvisela. Původní zpráva Praha 6:00 30. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věznice v Teplicích | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Teplická věznice byla domovem zřejmě nejsledovanějšího českého vězně přes tři měsíce.

David Rath do ní nastoupil 7. října 2019. Osm dní poté zasedla komise vězeňské služby, která řediteli káznice Petru Blažkovi doporučila, aby někdejšího hejtmana zařadil do stupně vysokého vnitřního zabezpečení.

Blažek na doporučením komise dal a 22. října 2019 rozhodl o Rathově zařazení do zmíněného oddílu. Teplická věznice ovšem v té době podle předpisů nesměla mít v celách vězně, kteří patřili do vysokého stupně zabezpečení.

To platilo jen do konce loňského roku. Od 1. ledna 2020 mají Teplice věznici s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení, kde můžou pobývat i odsouzenci s vysokými tresty.

Jak server iROZHLAS.cz vyčetl ve vnitřních předpisech Vězeňské služby České republiky, které získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, samotný proces změny profilace započal 28. listopadu 2019, tedy 37 dní po Rathově zařazení do vysokého stupně zabezpečení.

‚Nic výjimečného‘

Vězeňská služba od začátku ledna tvrdila, že změna v Teplicích s Rathovým případem nijak nesouvisí. „Došlo k tomu v rámci průběžných a systémových změn v souvislosti se změnami ve struktuře a vývojem počtu vězeňské populace,“ reagovala tehdy písemně pro iROZHLAS.cz mluvčí služby Petra Kučerová.

Dodala, že změny „nejsou ničím výjimečným“ a že loni se proměnila desítka věznic. Redakce získala podklady i k tomuto kroku.

Z dokumentů lze vyčíst, že vězeňská služba zahájila změnu profilace šesti věznic jen pár dnů před Rathovým říjnovým nástupem do vězení. Teplic se ovšem opatření nijak nedotklo, byť tam už v té době podle statistik patřilo do vysokého stupně zabezpečení třináct odsouzených.

Severočeská věznice se tak proměnila k 1. lednu 2020. Nový oddíl má od Nového roku také Věznice Pardubice, kde pro změnu vznikl nízký stupeň zabezpečení, do něhož v současnosti spadá 25 vězňů. V říjnu tam ale nebyl v daném režimu jediný odsouzený.

„Navrhované změny profilace obou organizačních jednotek s sebou nenesou návrhy na navýšení finančních výdajů,“ stojí zároveň v průvodním listu. Změna je tak pouze papírová.

Co říkají předpisy?

Server iROZHLAS.cz na skutečnost, že si David Rath odpykává trest ve špatné věznici, upozornil v polovině prosince.

Vedení káznice v tom tehdy nevidělo problém. Zástupce ředitele Michal Kruťa tvrdil, že podmínky vysokého stupně zabezpečení Rathovi simulují.

Podle něj i vězeňské služby tudíž nebyl k přestěhování do odpovídajícího typu věznice důvod. Navíc by se to prý nevyplatilo, protože Rath se proti svému zařazení odvolal. Žádost na přeřazení do mírnějšího režimu tak musel posoudit teplický soud.

Mluvčí Kučerová navíc upozornila, že vězeňská služba kvůli soudním líčením mimo domovské věznice simuluje podmínky stovkám odsouzených.

„Pokud by byl převezen jinam, musel by se za několik týdnů vracet kvůli projednání před teplických soudem,“ řekl na lednové tiskové konferenci generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal.

Reagoval i na výtky Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a Vrchního státního zastupitelství v Praze. Jejich prověrky v Teplicích odhalily s ohledem na Davida Ratha tři pochybení – exhejtman chodil v džínách, měl nepovolenou zdravotní matraci a nebyl v odpovídajícím stupni zabezpečení.

Závěry žalobců nicméně ředitel Dohnal označil jako „pseudokauzu“ a šéfa teplické věznice Blažka se zastal. „Rozhodnutí ředitele bylo logické a legitimní. Postupujeme v souladu s předpisy,“ prohlásil.

Dohnalovo vlastní nařízení ve vězeňských předpisech ovšem hovoří o tom, že „umístění odsouzeného do stupně zabezpečení je závažným důvodem pro umístění odsouzeného do konkrétní věznice“. Přesun konkrétního vězně do stanovené věznice pak má přijít „bez zbytečného odkladu“.

Stěhování až na žádost

Boj o Rathův stupeň zabezpečení rozsekl v polovině ledna již zmíněný Okresní soud v Teplicích: žádosti na mírnější vězeňský režim nevyhověl.

„Umístění odsouzeného do vysokého stupně zabezpečení odpovídá zákonu a bylo také řádně odůvodněno,“ uvedla tehdy předsedkyně senátu Lucie Yakut s tím, že bývalý politik páchal trestnou činnost s vysokou společenskou závažností.

K soudu se sice David Rath osobně nedostavil, díky lednové změně se už ale ani nemusel stěhovat jinam a sedmiletý trest si mohl dál odpykávat ve věznici, kterou si vybral po dohodě s obhájci.

Využíval toho ale jen necelé dva týdny. V úterý 28. ledna ho eskorta převezla na pražskou Ruzyni.

Do věznice, kam ho chtěl poslat Krajský soud v Praze, se exhejtman přesunul na vlastní žádost. Mohl za to inzerát na 36. straně lednového vydání časopisu České lékařské komory. „Vazební věznice Praha – Ruzyně přijme všeobecného praktického lékaře, práce s vězněnými osobami,“ píše se v něm (viz PDF).

David Rath totiž chce za mřížemi, jak sám opakovaně prohlašoval, uplatnit své lékařské vzdělání. V cestě mu ale stojí předpisy, které odsouzené na pozici vězeňského lékaře nepouští.

Zatím. Vězeňská služba momentálně hledá cestu, jak na „specifické pozice“, mezi něž patří právě i lékaři, odsouzené zařadit.

VĚZNICE V ČESKU Česko má nyní dva typy věznic: s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Věznice s ostrahou se dále vnitřně člení na oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Čím nižší stupeň, tím větší má vězeň volnost pohybu. Do jakého oddělení vězně zařadit, rozhoduje ředitel věznice. Vězeň se může odvolat, pokud mu byl přidělen střední nebo vysoký stupeň, následně rozhoduje soud. „Má to suplovat motivační program pro odsouzené. Pokud výkon trestu vykonává tak, jak má, tak je možný posun do nižšího stupně zabezpečení,“ popsala mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.