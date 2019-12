Zavřený na cele s eskortou v zádech. Rath v Teplicích narazil na tvrdší režim, než ho čekal na Ruzyni

Středočeský exhejtman David Rath si má odpykat trest ve věznici s vysokým zabezpečením. Ačkoli měl nastoupit v pražské Ruzyni, sám se bez přítomnosti médií odebral za mříže v Teplicích. Jenže tamní káznice je určena jen pro vězně s mírnějším dohledem. Vedení věznice nicméně tvrdí, že pro vězně jako Rath mají nejpřísnější režim – ve vazební cele. Server iROZHLAS.cz to zjistil, když pátral po detailech jeho žádosti o větší volnost za mřížemi. Praha 6:00 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath u Vrchního soudu v Praze. (10.6.2019) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

„Kdybychom věděli, že na to nejsou přizpůsobeni, ani tam nepůjdeme. Nemáte to ale šanci zjistit,“ řekl pro iROZHLAS.cz Rathův obhájce Roman Jelínek. Mimo jiné i s ním Rath konzultoval, do jaké věznice nastoupí a vybrali Teplice.

Soud přitom Rathovi jako nástupní věznici určil pražskou Ruzyni, pod kterou spadá jeho bydliště v Hostivici. Nástup do takzvané spádové věznice je podle mluvčí Krajského soudu v Praze Hany Černé nejběžnější. Odsouzený přesto může nastoupit jinam.

Teplická věznice, kterou si Rath vybral, ale není určena pro odsouzené v nejvyšším stupni vnitřního zabezpečení, jakým je nyní podle Jelínka právě Rath. Zástupce ředitele Michal Kruťa nicméně odmítá, že by kvůli tomu měli tito odsouzení mírnější režim nebo úlevy. Podle něj je tomu právě naopak.

Jako ve vazbě

„Takoví vězni jsou ve vazebních celách. Vazba je přitom nejpřísnějším režimem,“ přibližuje pro iROZHLAS.cz Kruťa s tím, aniž by jmenoval konkrétního vězně. Rath se tak vrátil do režimu, ve kterém už strávil osmnáct měsíců a na který si v médiích několikrát stěžoval.

Odsouzené s nejvyšším stupněm zabezpečení tak v Teplicích podle Kruti čekají přísnější podmínky, než kdyby byli ve věznici, která je pro ně určena.

VĚZNICE V ČESKU Česko má nyní dva typy věznic: s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Věznice s ostrahou se dále vnitřně člení na oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Čím nižší stupeň zabezpečení, tím větší má vězeň volnost pohybu. Do jakého oddělení vězně zařadit, rozhoduje ředitel věznice. Vězeň se může odvolat, pokud mu byl přidělen střední nebo vysoký stupeň, následně rozhoduje soud. „Má to suplovat motivační program odsouzené. Pokud výkon trestu vykonává tak, jak má, tak je možný posun do nižšího stupně zabezpečení,“ popsala mluvčí Generálního ředitelství vězeňské služby Petra Kučerová.

„V jiné věznici by mohli být na oddíle mezi ostatními odsouzenými, kde by se mohli volněji pohybovat, a měli navíc různé aktivity, které u nás nemají, takže jsme přísnější,“ dodává Kruťa.

Nešlo o kalkul

Rathův advokát Jelínek odmítá, že by za nástupem do věznice v Teplicích, která není vybavená pro příslušný stupeň zabezpečení, byl jakýkoliv kalkul počítající s mírnějšími podmínkami.

Do Teplic podle Jelínka Rath nastoupil čistě kvůli tomu, že se chce ve vězení uplatnit jako lékař nebo zdravotník a na severu Čech je jich nedostatek. „Nic jiného za tím nebylo,“ dodal Jelínek.

Bývalý středočeský hejtman se přitom v dopise pro Mf Dnes svěřil, že věznice se mu před nástupem zamlouvala i kvůli otevřenosti k „moderním trendům vězeňství“. Mezi ně má patřit třeba výtvarný kroužek.

Místo malování se ale Rath může po věznici pohybovat jen omezeně a pouze za doprovodu dozorců. Podle Jelínka zbytečně. „Pan doktor nepředstavuje pro spoluvězně ani pro okolí žádné nebezpečí. Dávat mu nejvyšší stupeň zabezpečení je hloupost.“

Někdejší vlivný sociální demokrat proto žádá o volnější režim, o kterém bude soud rozhodovat po Novém roce. Pokud by Rath uspěl, mohl by začít pracovat za mřížemi třeba jako už zmiňovaný zdravotník, o což stojí.

„Zvýšily by se možnosti jeho zaměstnání. Nyní je vázán na celu a eskortu, tak ani zdravotníka vykonávat nemůže,“ upřesnil již dříve Rathův advokát.

Nákladné stěhování

Pokud ale Rath se žádostí neuspěje, musel by se stěhovat do jiné věznice, která je určena pro vězně s vysokým stupněm zabezpečení. Nicméně než soud rozhodne, může Rath v teplické věznici zůstat.

Stěhovat vězně do verdiktu soudu by bylo podle Kruti obecně ekonomicky nevýhodné, podobně mluvila i Petra Kučerová z Generálního ředitelství vězeňské služby. „Pokud bychom je přemisťovali, jsou to další náklady. Také řízení by se muselo přemístit k příslušnému soudu, podle toho, kam by byli přesunuti,“ popsala mluvčí.

Sám Rath ale o stěhování nestojí. „Předpokládám, že bude žádat o to, aby zůstal v teplické věznici,“ řekl advokát Jelínek.

David Rath nastoupil do věznice v Teplicích začátkem letošního října. A to sedm let poté, co ho policisté zadrželi s krabicí od vína, ve které si nesl sedmimilionový úplatek.

Soud mu za korupci při veřejných zakázkách ve Středočeském kraji vyměřil sedmiletý trest vězení. Rath po celou dobu jakékoli provinění odmítal.

Za mřížemi si ale trest neodpyká celý. Odečte se mu od něj osmnáct měsíců, které už strávil ve vazbě. O podmíněné propuštění pak může žádat již po polovině trestu. Pokud se nic nezmění, bylo by to nejdříve v říjnu 2021.