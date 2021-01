Náklady na očkování v Česku vyjdou pojišťovny na devět miliard, odhaduje náměstek ředitele VZP

V pátek má v Česku začít fungovat rezervační systém na očkování proti koronaviru. Přístup do něj budou mít zatím ale jen lidé starší 80 let. Do konce ledna by měli vakcínu dostat také zaměstnanci a klienti domovů pro seniory, zdravotníci pečující o covidové pacienty, a vybraní zaměstnanci ministerstva vnitra. Očkovací strategii a náklady rozebral Radiožurnál s náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči Davidem Šmehlíkem. Praha 17:53 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se pojišťovny zapojují do celého procesu očkování? Například v Izraeli, kde se očkuje proti koronaviru nejrychleji na světě, jsou zapojené i do distribuce vakcíny, což nám potvrdil Gabriel Chodick. Jak to budeme zvládat u nás?

My zajišťujeme úhradu vakcíny. Vytvořili jsme úhradový model – vytvořili jsme tabulku pro vykazování jednotlivých očkovacích látek, vytvořili jsme i speciální úhradu pro očkovací centra, které mají zohlednit i náklady, které jsou spojené s administrací a také budeme hradit samotnou očkovací látku. Budeme zajišťovat také distribuci očkovacích látek.

Do konce minulého týdne bylo možné připomínkovat vládní strategii. Spolupracovali jste při její přípravě s ministerstvem zdravotnictví?

Spolupracovali – navrhli jsme systém organizace péče, to znamená model, že by se očkování provádělo jak v očkovacích centrech, tak i u praktických lékařů. Ke strategii jsme dále posílali připomínky, zejména k finanční části, ale také k organizační části a tak podobně.

Byly to jenom připomínky, nebo jste měli k očkovací strategii nějaké výhrady?

Měli jsme připomínky, návrhy, doplnění. Standardně, když řešíme úhradu, řešíme také organizaci péče, síť poskytovatelů i samotné provádění. Byly to naše návrhy a doplnění, které jsme položili tak, aby očkování proběhlo co nejefektivněji a dokázali jsme těch 70 procent populace, které jsou cílem očkování, proočkovat co nejlépe a nejrychleji.

Byly všechny vaše připomínky brány v potaz?

Jsme v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví nejen při připomínkování strategie. Nyní dáváme dohromady smlouvu mezi všemi zdravotními pojišťovnami, co se týče úhrady. Společně také řešíme distribuci. Jsme v pravidelném kontaktu a většina našich připomínek byla zohledněna.

Cena očkování

Můžou zdravotní pojišťovny v Česku nabídnout například své databáze pro ověření zdravotního stavu lidí, kteří půjdou na očkování? Řešili jste třeba takový postup u lidí, kteří mají kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu – cukrovce nebo hypertenzi – přijít na řadu vůbec nejdřív?

My jsme poskytli ministerstvu součinnost při identifikaci prioritizace skupin zejména chroniků nebo ohrožených skupin pojištěnců, kteří mají být naočkováni nejdříve. Model je nastaven tak, že je to národní očkování, které koordinuje ministerstvo zdravotnictví a tím pádem data ze zdravotnických pojišťoven jde pouze přeneseně.

Máte už spočítáno, kolik bude veřejné očkování zdravotní pojišťovny stát?

Kalkulace se pohybuje při avizovaných 15,6 milionu dávek, pouze jedna vakcína je jednodávková, ostatní jsou dvoudávkové a ty náklady dosahují devět miliard.

Budete muset kvůli platbám omezit nějaké další úkony?

My jsme s tímto výdajem počítali. Věděli jsme, že budeme hradit úkony, které dosahují 14, 4 miliardy. A to, co přibylo, je úhrada očkovací látky. Budeme si s tím muset poradit. Na druhou stranu: tím, že se proočkují pojištěnci, mohlo by dojít k poklesu nákladů na hospitalizace. To znamená, že věříme, že když se pojištěnci rychle naočkují, tak bychom mohli ušetřit prostředky vynaložené na nemocniční péči.