Rusko jako agresor? Může to být mýlka, řekl Svoboda z komise sportovců. Za svoje výroky čelí kritice

Olympionik a voják David Svoboda čelí kritice kvůli výrokům o válce na Ukrajině, které pronesl ve středu v České televizi. Na slova moderátorky o Rusku jako agresorovi odvětil, že to může být mýlka. Svoboda je šéfem Komise sportovců Českého olympijského výboru a členem Dukly, která spadá pod ministerstvo obrany. Jeho postoj proto komentovala i ministryně obrany Jana Černochová z ODS: „Nepochopím, jak tohle voják a olympionik může zpochybňovat.“ Video Praha 9:30 30. 3. 2023 (Aktualizováno: 9:55 30. 3. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji | Zdroj: Profimedia

„Válečný konflikt stále probíhá. Jak víme, tak první obětí každého válečného konfliktu je pravda. Máme spoustu informací, někdy protichůdných,“ usmíval se David Svoboda, olympijský vítěz v moderním pětiboji.

Když pak moderátorka zmínila, že Rusko je vnímáno jako agresor, tak odvětil: „Může to být klidně mýlka. Co já vím. Já to nevím, nechci to rozhodovat. A nemám ambici to rozhodovat.“

Svoboda také odmítl zákaz startu ruských a běloruských sportovců na olympiádě. Argumentoval tím, že asijské nebo africké komise sportovců jsou pro účast těchto sportovců. „To je podstatná část světa,“ konstatoval. A ani v Evropě na tom podle něj není shoda. „Na základě těchto faktů zaujímat plošné jednoznačné stanovisko by podle mého názoru bylo chybou,“ dodal člen Armádního sportovního centra Dukla.

Vhled do mysli olympijského vítěze Davida Svobody.



Rezoluce Valného shromáždění OSN, které odsuzuje Rusko jako agresora, prý může být "klidně mýlka".



Co to je tohle? pic.twitter.com/aKNR3o6cnK — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) March 29, 2023

„Politika do sportu filozoficky nepatří,“ poznamenal Svoboda. Ačkoli on sám takový zákaz odmítl, Komise sportovců Českého olympijského výboru, kterou vede, zaujímá podle něj neutrální stanovisko. Názory na start ruských a běloruských sportovců se v této komisi liší.

David Svoboda David Svoboda je předsedou Komise sportovců Českého olympijského výboru, která má včetně něj 17 členů z různých sportů. Má prezentovat práva a hájit zájmy sportovců. Svoboda je ale také voják, je členem Armádního sportovního centra Dukla, který je resortním sportovním centrem ministerstva obrany. V roce 2012 vybojoval v Londýně olympijské zlato v moderním pětiboji.

„Můj názor zůstává stejný. Ne ruským sportovcům, dokud bude válka a dokud ji neodsoudí jakýmkoliv prohlášením,“ uvedl na twitteru kanoista Vavřinec Hradilek, který je členem komise.

Ministerstvo obrany se od Svobodových výroků distancovalo. A upozornilo, že zpochybňoval zločiny, které Rusko páchá na Ukrajině.



„Ukrajinští sportovci umírají za svou vlast a nikdy už na olympiádě nebudou moci svou zemi reprezentovat. Je nemorální a ohavné umožnit účast na olympijských hrách sportovcům Ruska a Běloruska,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

„Je to výsměch mrtvým ukrajinským sportovcům a všem obětem barbarského Putinova útoku na Ukrajinu,“ dodala.

Ministerstvo obrany se distancuje od výroků pětibojaře Davida Svobody, člena resortní @ASCDukla, který v ČT relativizoval a zpochybňoval zločiny, jež Rusko páchá na Ukrajině, a schvaloval, aby reprezentanti Ruska a Běloruska startovali na olympiádě.https://t.co/lDRdcTv9LS — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) March 29, 2023

Svoboda se později za svá slova omluvil. „V žádném případě neschvaluji válku na Ukrajině ani nemám důvod obhajovat politiku Ruska nebo Běloruska. Jde mi pouze o obranu nevinných sportovců, a aby politika do sportu co nejméně zasahovala,“ uvedl na facebooku.

„Bohužel, některá moje vyjádření vyzněla nešťastně a zřejmě způsobila zcela jiný dojem, než jak jsem to měl v úmyslu. Do domnělé pozice ‚ďáblova advokáta‘ ruských sportovců jsem se dostal jen svojí nemotorností v rozhovoru. Neměl jsem den. Nebojte se, nejsem na špatné straně. Odpusťte mi prosím ten úlet a nezlobte se na mě,“ dodal.

Olympiáda pro Rusy?

Mezinárodní olympijský výbor v úterý doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby umožnily návrat neutrálních ruských a běloruských sportovců do soutěží. A doporučil, aby se u nich striktně dodržovala absence národních symbolů, hymny a národních barev.

Bez vlajek, hymny a národních barev. Mezinárodní olympijský výbor je pro návrat sportovců z Ruska Číst článek

Před tím byli Rusové a Bělorusové vyloučeni z většiny sportů. Otázku sportovců na olympiádě 2024 v Paříži zatím neřešil.

Český olympijský výbor trvá na zachování sankcí vůči Rusku a Bělorusku kvůli jejich agresi na Ukrajině. Za nepřijatelnou považuje i jejich účast v olympijských kvalifikacích. Nedávný průzkum komise sportovců ale ukázal, že se pohled na toto téma mezi českými závodníky liší, informoval Sport.cz.

Hlasovalo v něm 208 sportovců. Z toho 49 procent bylo proti startu bez výjimky, 8 procent by start zakázalo, pokud podporovali válku na Ukrajině. Ale 31 procent je pro účast pod neutrální vlajkou, pokud se ruští a běloruští sportovci od války distancují. A 8 procent je pro účast bez omezení.