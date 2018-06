Chvojka: Náš ministr by sporný návrh úprav dávek na bydlení stáhl. Sněmovna o něm nejednala

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení, příspěvek a doplatek. Vypočítávají se z normativních nákladů, které každý rok podle cen nájmů a energií stanovuje vláda. U příspěvku na bydlení chce ministerstvo zúžit okruh lidí, kteří mají na dávku nárok. Například by nevznikl nově lidem, kterým by po odečtení nákladů na bydlení zůstal víc než dvojnásobek životního minima. Zjišťovalo by se také, kdo v domácnosti skutečně bydlí. U doplatků na bydlení by se lidem v ubytovnách započítávalo 60 procent normativu místo nynějších 80 procent. U jednotlivce by činil pokles podle Němcové 1100 korun měsíčně, u vícečlenné rodiny 700 korun.