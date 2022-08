Někteří rodiče nežádají o náhradní výživné. Nechtějí kazit vztahy a podání je složité, vysvětluje odbornice

Náhradní výživné už rok pomáhá samoživitelům, kterým druhý rodič neplatí na dítě. Stát na dávce dosud rozdělil skoro 100 milionů korun mezi 10 tisíc rodin. Jak se nová dávka během prvního roku osvědčila a co by se mohlo ještě zlepšit? Podle Elišky Kodyšové z organizace Aperio na podporu rodin, která byla hostem ranního interview Radiožurnálu, dávka rodičů pomohla, ale mohla být lépe nastavená. Praha 17:12 10. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Podat žádost o dávku je poměrně administrativně náročné,“ říká Eliška Kodyšová z organizace Aperio (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Základní podmínkou pro ten nárok na náhradní výživné je, že samoživitel musí na druhém rodiči alimenty aktivně vymáhat, a to exekucí nebo soudně. Nekomplikuje to některým rodinám situaci?

Samozřejmě. To je častou příčinou toho, proč se někteří rodiče rozhodnou raději nekazit stále ještě docela dobrý vztah mezi druhým rodičem a jejich společnými dětmi, a rozhodnout se raději získat peníze nějakým jiným způsobem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na počátku měsíce musíte shromáždit velké množství dokumentů a 3 000 korun na dítě, které můžete maximálně získat, je možné dostávat po dobu dvou let, popisuje Eliška Kodyšová

A je to jedno z témat, se kterým se obracejí na vaši poradnu v této souvislosti?Ano, právě to, jak se vlastně s druhým rodičem domluvit. To je služba, kterou poskytujeme rodičům v průběhu rozchodu a potom následně i třeba v porozchodovém období.

Když se vrátíme k náhradnímu výživnému, tak na jaké další překážky rodiny při žádosti o tuto dávku narážejí?

Tak jednak ta dávka samotná. Podat ji je poměrně administrativně náročné. Musíte každé čtyři měsíce dokládat, že stále ještě vám ten druhý rodič nezaplatil, tedy že stále ještě platí soudní výkon nebo návrh na exekuci.

Na počátku musíte shromáždit poměrně velké množství dokladů a víte, že ty tři tisíce korun, které maximálně dostanete na dítě, můžete dostávat maximálně po dobu dvou let. Tedy po dobu dvou let rozdělených po intervalech, tak jak třeba ten druhý rodič neplatí nebo jak vy se rozhodnete o to žádat.

A za třetí, stejně jako normální výživné, i tato dávka je vám započítána do příjmu. Ve chvíli, kdy pobíráte nějaké dávky, které jsou příjmově testované, jako třeba přídavek na dítě, tak se vám může stát, že tyto dávky přijdete. Tím pádem jste vlastně zase tam, kde jste byl na tom, počáteční stavu.

Náhradní výživné od státu samoživitelům někdy příliš nepomůže. Klesne jim nárok na ostatní příspěvky Číst článek

To znamená, že rodiče, kteří ještě o dávky nežádali, tak se rozhodnou kvůli té administrativní náročnosti, raději s tím ještě počkat, zvlášť když to nevyužít tak dlouho. A ti, kteří o ně už žádají a mají nějakou zkušenost, zvažují, jestli se jim to vlastně vyplatí, jestli se jejich situace dá náhradním výživným o něco zlepšit.

Neexistuje motivační nástroj

Mluvila jste o tom, že dávky můžou rodiny pobírat jenom dva roky. Je to bez ohledu na to, jestli druhý rodič výživné začne platit nebo ne. Proč je ta doba časově omezena?

Já se domnívám, že to bylo asi politické rozhodnutí tak, aby dopad této dávky nezatížil tolik státní rozpočet nebo ho nezatížil příliš dlouhodobě. Že to nevychází z výzkumu nebo v nějaké politiky toho, jak co nejlépe tyto rodiny podpořit nebo motivovat.

Tady stále ještě neexistuje žádný nástroj, který by neplatící rodiče motivoval k tomu, aby účinně platili. Kromě toho, že je jim zabaven řidičský průkaz, což je přece jenom o něco efektivnější, než aby šli za neplacení výživného do vězení.

Ono je to téma velmi důležité i v souvislosti s nynější nedobrou ekonomickou situací. Zlepšilo zavedení toho náhradního výživného situaci rodin samoživitelů?

Já si nejsem jistá, jestli na to nějaký výzkum, jestli se to plošně na těch rodičích, kteří dávku pobírají, odrazilo pozitivně, nebo ne. Spíš si myslím, že ti, kteří o dávku požádali, jsou na tom o něco lépe.

Na druhou stranu, my si myslíme, že ta dávka by mohla být nastavena lépe, ať už co se týče doby toho poskytování nebo toho, za jakých podmínek je vlastně poskytnuta.