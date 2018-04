Návrat Dbalého do vazby. Státní zástupce ho tam chtěl poslat kvůli simulování, soud jeho návrh zamítl

Nechybělo moc a Vladimír Dbalý se podruhé ocitl ve vazbě. Bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce stíhaného kvůli úplatkům tam chtěl poslat státní zástupce. Dbalý totiž podle něj půl roku úmyslně brzdil vyšetřování. Tvrdí, že trpěl psychickými problémy. Jak zjistil iROZHLAS.cz, dle státního zástupce ale pouze simuloval. Soud nicméně jeho návrh na vzetí lékaře do vazby zamítl, seznámení Dbalého se spisem není podle něj k uzavření případu nutné. Praha 6:00 7. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dbalý a Nemocnice Na Homolce (fotokoláž) | Foto: Český rozhlas, Filip Jandourek

Dbalý kvůli údajné korupci čelí již dvěma obžalobám, třetí část kauzy policie loni došetřila a ráda by jí poslala k soudu. Všechny tři větve případu však donedávna stály, protože exředitel Nemocnice Na Homolce tvrdí, že má psychické potíže.

„Obviněný se od srpna 2017 nedostavuje k seznámení se spisem, což odůvodňuje špatným zdravotním stavem: panikou z lidí, zatemňováním v bytě, nevycházením ven. Ale také dobrovolnou hospitalizací na psychiatrii či deklarací sebevražedných tendencí,“ popsal v návrhu státní zástupce Zdeněk Matula.

Policie sledovala Dbalého, jestli nesimuluje. 'Demonstrace moci', stěžuje si u Ústavního soudu Číst článek

'Chodí po obci'

A záhy dodal, že Dbalému nevěří. „Sledování ukázalo, že obviněný neuvádí svému lékaři a orgánům činným v trestním řízení pravdu. Zjistilo, že se volně pohybuje po obci, chodí nakupovat, na poštu, navštěvuje restaurace, komunikuje s řemeslníky, kteří provádí opravy v domě a při těchto kontaktech nevykazuje známky strachu z lidí ani jiné anomálie,“ napsal státní zástupce.

Dbalého „simulování“ podle něj potvrdili i lékaři, kteří ho na příkaz soudu skoro dva měsíce pozorovali, a lékařský posudek z letošního února. A protože exředitel Nemocnice Na Homolce podle zastupitelství trval na seznámení se se spisem a odmítl studovat ho doma, nezbylo podle státního zástupce než požádat soud, aby ho poslal za mříže.

Návrh na takzvanou koluzní vazbu, která má zabraňovat maření vyšetřování, dorazil ze zastupitelství 27. února. Obvodní soud pro Prahu 5 ho ale o dva dny později zamítl. Nebyl totiž podle něj žádný důvod posílat stíhaného lékaře za mříže. Vyšetřování případu lze totiž podle něj uzavřít i bez toho, aby Dbalý spis studoval.

Kauza Nemocnice Na Homolce Kauza Nemocnice Na Homolce je prozatím rozdělena na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů. "Hlavní líčení ve věci bude pokračovat dne 6. 3. 2018 a lze předpokládat, že zde budou prezentovány výsledky znaleckého zkoumání jednoho z obžalovaných," uvedl státní zástupce Zdeněk Matula.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací. "V této části doposud probíhá seznamování jednoho z obviněných se spisem a o návrhu policejního orgánu na podání obžaloby na další obviněné nebylo dosud rozhodnuto," dodal Matula.

'Pro vazbu není důvod'

„Obviněný byl opakovaně seznámen s termíny, v nichž mohl své právo prostudovat spis využít. Této možnosti nevyužil, přičemž za situace, kdy má policejní orgán a státní zástupce k dispozici důkazy o tom, že obviněný byl a je takového úkonu schopen a své zdravotní problémy pouze simuluje, je zcela nepodstatné, že obviněný uvádí, že trvá na své osobní účasti při seznámení se spisem,“ konstatuje soudce Jan Novotný.

Podivil se také postupu státního zástupce, který pro Dbalého navrhl vazbu, aniž by ho nechal zadržet. „Je zcela neobvyklý a v přípravném řízení nemá obdoby, alespoň v historii zdejšího soudu,“ píše soudce.

Zastupitelství podle něj pouze přehodilo „horký brambor na soudní polovinu hřiště“. „Pokud by totiž bylo nutné nařídit vazební zasedání, u něhož je účast obviněného povinná, soud by zřejmě čelil dalším výmluvám obviněného, proč se nemůže dostavit. A bylo by se vší pravděpodobností třeba zdlouhavě a složitě dokazovat, zda jsou důvody pro jeho předvedení,“ dodal soudce.

Kauzy se odblokovaly

Kvůli Dbalého údajným zdravotním potížím se zbrzdilo i projednávání první větve kauzy týkající se nákupu gama nože a digitalizace chorobopisů. Soud nemohl začít rozplétat ani druhou část, v níž je exředitel a dalších pět lidí stíháno kvůli poradenským zakázkám. Dbalý totiž trval na osobní účasti u jednání. Projednávání kauzy se však poté, co lékaři konstatovali, že Dbalý k soudu může chodit, odblokovalo.

Lékařova obhájkyně Katarína Kožiaková-Oboňová kroky policie a zastupitelství zkritizovala. „Je rozdíl jít si nakoupit a absolvovat mnoho hodin trvající hlavní líčení, které vyčerpá i psychicky zdatného jedince,“ vysvětlila již v únoru, proč Dbalý chodil po obci, ale nemůže k soudům. Kvůli sledování obviněný lékař dokonce podal Ústavní stížnost, podle jeho advokátky ho totiž kriminalisté sledovali, aby zjistili jeho zdravotní stav, a to podle ní není možné.