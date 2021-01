První pravomocný rozsudek v kauze Homolka: exředitel Dbalý půjde na 7 let do vězení

V kauze Nemocnice Na Homolce padl první pravomocný rozsudek. Vrchní soud v Praze odsoudil bývalého ředitele nemocnice Vladimíra Dbalého k sedmi letům vězení a desetimilionovému finančnímu trestu. S dvouletou podmínkou od soudu odešel právník David Michal, bývalá účetní nemocnice Emilie Bialešová dostala tříletou podmínku. Praha 16:13 27. 1. 2021 (Aktualizováno: 16:28 27. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud s aktéry druhé větve kauzy Nemocnice na Homolce (Emilie Bialešová a David Michal) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Druhá větev kauzy Homolka se původně týkala tří zakázek: právnických, účetních a poradenských služeb. Vyslechnout rozsudek si ovšem přišli jen dva z původní šestice obžalovaných: bývalá účetní Homolky Emilie Bialešová a právník David Michal.

Exředitel nemocnice Dbalý se omluvil a právník Roman Žďárek už nikdy nedorazí – loni ve 47 letech zemřel. Odsouzení poradci Josef Kantůrek a Zdeněk Čáp se proti rozsudku pražského městského soudu neodvolali, vysloužili si tak podmínky a peněžité tresty ve výši 1,6 milionu korun.

„V neprospěch obžalovaných byl zajištěn důkaz, proti kterému všichni brojí – ředitelský deník. Soud prvního stupně si dal pečlivou práci, aby záznamy v deníku porovnal s kalendářem. Máme za to, že pokud deník vysvětluje, jak Dbalý došel k tak velkému objemu peněz v hotovosti, je tento důkaz akceptovatelný a podle našeho názoru velice cenný,“ okomentoval rozhodnutí předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Lněničkův senát rozhodl, že Dbalý má jít za mříže na sedm let, k tomu mu uložil finanční trest ve výši 10,95 milionu korun a nemocnici má zaplatit téměř padesátimilionovou škodu.

Právě sedmiletý trest chtěl pro Vladimíra Dbalého státní zástupce Zdeněk Matula. Původně navrhoval devět let, u vrchního soudu ale žádal o sedm. V říjnu se totiž změnil trestní zákoník. „Trestní sazba se odvozovala od toho, že Vladimír Dbalý požadoval úplatek ve výši převyšující 6 milionů korun. Protože to překonalo pět milionů korun, bylo to kvalifikováno jako škoda velkého rozsahu. Nicméně zákonodárce pak tuto hranici zvýšil na deset milionů. To znamená, že nyní by to, podle mého názoru, mělo být posuzováno v sazbě tři až deset let,“ vysvětlil u soudu.

„Odvolací soud vyhověl mému návrhu, respektive vyhověl liteře zákona, která s účinností od 1. října navyšuje ony škody a prospěchy,“ okomentoval po jednání spokojený Matula. Pro obžalobu bylo podle něj klíčové, že soud nahlíží na Dbalého deník jako na „relevantní zdroj informací“.

Katarína Kožiaková Oboňová, advokátka Vladimíra Dbalého | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

První pravomocný verdikt si vyslechl „Rittigův advokát“ David Michal, který od odvolacího řízení odešel s dvouletou podmínkou s odkladem na dva roky a peněžitým trestem ve výši 2,4 milionu korun. Michal figuruje také v dalších kauzách, za krácení daní při prodeji pozemků ho například loni v prosinci pražský městský soud nepravomocně odsoudil k pěti letům vězení.

„Jsem ráda, že bylo zrušené odsouzení za manipulaci s veřejnými zakázkami, protože toho se klient nedopustil. Co se týče uplácení, tam soud konstatoval, že klient žádný úplatek Dbalému neslíbil. Přisuzují mu tedy pouze roli jakéhosi pošťáka, který měl peníze nosit. Já s tím nesouhlasím, je to výklad nějakého elektronického diáře,“ uvedla exkluzivně pro server iROZHLAS.cz Karolína Babáková, Davidova advokátka a současně kolegyně z advokátní kanceláře.

Tříletý podmíněný trest s odkladem na čtyři roky si vyslechla účetní Bialešová.

Zobecnění deníku?



Ve své řeči před soudem David Michal zkritizoval celé řízení u soudu prvního stupně. „Došlo tam k naprosté destrukci práv obhajoby,“ prohlásil a vyzval ke zrušení prvoinstančního rozsudku.

Jeho právnička Babáková jeho tvrzení rozvedla. Pokoušela se zpochybnit zejména deník Vladimíra Dbalého, který je v kauze považován za stěžejní důkaz. Soud podle ní zobecnil, že je celý deník pravdivý. „Kromě deníku se k obžalovanému nepodařilo získat žádné další důkazy,“ uvedla u soudu. Městský soud navíc podle ní neumožnil obhájcům předvolání některých svědků.

Že soud prvního stupně nepřihlédl k důkazům, kritizovala také bývalá účetní Homolky Bialešová. „Odevzdala jsem černý šanon, který dokazuje moji nevinu. A mrzí mě, že se na něj nikdo nedíval, protože by zjistil, že jsem nevinná. Když celá zakázka začala, tak jsem odstoupila. Do nemocnice jsem nastoupila v roce 1998 a pracovala jsem tam 16 let do roku 2015. Bylo to dávno před ředitelem Dbalým a po něm. Ráda bych řekla, že nejsem žádný kůň pana Dbalého,“ řekla Bialešová v emotivní řeči. „Prosím vás o jedno – spravedlivý proces,“ uvedla.

Částka 250 tisíc korun, kterou podle rozsudku odevzdávala každý měsíc Dbalému, je podle ní nemyslitelná. Po započtení všech nákladů jí podle jejích slov z Homolky zůstávalo v průměru 165 tisíc korun měsíčně. „V tom černém šanonu je analýza, která to dokládá. Účetnictví nezměníte,“ naléhala na senát Bialešová. A pokračovala: „Kdybych měla Dbalému dávat 250 tisíc každý měsíc, musela bych ještě v noci někde vydělávat.“

Všem v nemocnici bylo podle ní jasné, že Dbalý „pije první ligu“ a zápisky se mu podle ní musely plést. Dbalý například v jednom zápisku popisuje, že s ní má schůzku, ona ale ve stejný čas byla někde jinde. „Není tedy možné, že jsou všechny zápisky pravdivé, Dbalý přece nemohl být na dvou místech zároveň,“ přesvědčovala soud.

Deník cupovala také Dbalého právnička Katarína Kožiaková Oboňová. „Bylo nalezeno devět souborů v různých verzích na různých datových nosičích. Nalézací soud přijal jako důkaz verzi nejobsáhlejší,“ řekla advokátka, která v minulosti zastupovala také lobbistu Ivo Rittiga. Bylo podle ní špatně, že soud přijal deník jako „autentickou verzi toho, co Dbalý prožíval“.

Maximálně dvanáct let

Původní trest ve druhé větvi zněl následovně: Městský soud v Praze uložil předloni v říjnu ve druhé větvi kauzy někdejšímu řediteli Dbalému trest 8,5 roku vězení a k tomu peněžitý trest 10,9 milionu korun. Vinu tehdy shledal trestní senát i u zbylých obžalovaných – u účetní Emilie Bialešové, právníka Davida Michala a Dbalého „poradců“ Zdeňka Čápa a Josefa Kantůrka.

Bývalé nemocniční účetní Bialešové a Michalovi uložil soud čtyřleté vězení, které ve středu vrchní soud zmírnil na podmínečný trest.



Dbalý byl nepravomocně potrestán už v roce 2018. První část kauzy Homolka zahrnovala dvě údajně zmanipulované zakázky na digitalizaci chorobopisů a nákup gama nože. Podle prvoinstančního rozsudku z toho měl mít Dbalý úplatek v hodnotě zhruba 27,8 milionu. Lékař si za to má odpykat devítileté vězení, soud mu navíc uložil propadnutí celého majetku.

I tento případ bude řešit Vrchní soud v Praze. Ten bude muset případně oba tresty spojit. „Obžalovaný Dbalý je ohrožen trestní sazbou až 12 let, čili nemůže dostat vyšší trest,“ vysvětili serveru iROZHLAS.cz už dříve státní zástupce Zdeněk Matula.

Dbalý je obviněn také ve třetí části případu, jež souvisí například s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie. Soud chtěl toto stíhání zastavit se zdůvodněním, že už by nebyl dán „téměř žádný prostor pro další významné navyšování trestu“. Na základě stížnosti státního zástupce Matuly však stíhání pokračuje.

Tresty ve druhé větvi kauzy Homolka Exředitel Vladimír Dbalý – Městský soud v Praze ho odsoudil k 8,5 roku vězení a finančnímu trestu 10,9 milionu korun. Společně s Romanem Žďárkem a Emilií Bialešovou měl nemocnici uhradit škodu ve výši 49,5 milionu korun. Vrchní soud v Praze Dbalého poslal pravomocně do vězení na 7 let a udělil mu finanční trest ve výši 10,95 milionu korun. Škodu, která nemocnici vznikla, má podle vrchního soudu uhradit sám. Právník David Michal – Městský soud v Praze mu předloni uložil čtyřleté vězení, v rámci peněžitého trestu měl zaplatit 2,4 milionu korun. Od vrchního soudu odešel s dvouletou podmínkou s odkladem na dva roky. Finanční trest zůstal nezměněný. Účetní Emilie Bialešová – Od Městského soudu v Praze odešla předloni s čtyřletým nepodmíněným trestem, zaplatit měla 3,5 milionu korun a zároveň se spolupodílet na uhrazení téměř padesátimilionové škody. Vrchní soud ji propustil s tříletou podmínkou s odkladem na tři roky. Odsouzení poradci Josef Kantůrek a Zdeněk Čáp se proti rozsudku pražského městského soudu neodvolali, vysloužili si tak podmínky a peněžité tresty ve výši 1,6 milionu korun.