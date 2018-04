'Opilý naboural do pouličního osvětlení'. Soud potrestal Dbalého 18měsíční podmínkou

Lékař Vladimír Dbalý v pondělí nepřijde k soudu, jenž začne rozplétat druhou část jeho korupční kauzy, jako dosud netrestaný. Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce, jemuž hrozí dlouholeté vězení kvůli úplatkům, dostal koncem roku 2016 osmnáctiměsíční podmínku kvůli havárii v opilosti. Banální příhoda by mohla promluvit do jeho kauzy: kdyby nad ním soud vyhlašoval verdikt před vypršením podmínky a rozhodl se ho potrestat, lékaři by to přitížilo. Praha 6:00 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Koncem roku 2016 byl u Obvodního soudu pro Prahu 2 trestním příkazem odsouzen řidič motorového vozidla, který v opilosti nezvládl řízení a narazil do sloupu veřejného osvětlení, čímž spáchal přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Byl následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců s podmínečným odkladem v trvání 18 měsíců,“ potvrdila informaci serveru iROZHLAS.cz mluvčí soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.

Nevybral zatáčku

Dbalý navíc do konce letošního roku nesmí řídit. Exředitel podle informací z trestního příkazu boural 16. října 2016 brzy ráno poté, co opilý nevybral levotočivou zatáčku. Na pouliční lampě způsobil škodu přes 17 tisíc, na automobilu 55 tisíc korun. Informaci o trestu zmiňuje také obžaloba v „poradenské“ větvi kauzy Nemocnice Na Homolce, kterou v pondělí začne projednávat soud.

Autonehoda by přitom teoreticky mohla promluvit do rozhodování soudu v první části jeho korupční kauzy, týkající se digitalizace chorobopisů a nákupu gama nože. Podmínka za havárii mu doběhne v červnu, hlavní líčení v nejstarší části korupční kauzy se přitom chýlí ke konci. A v případě, že by ho soud uznal vinným, dostal by přísnější trest.

Kauza Nemocnice Na Homolce Kauzu Nemocnice Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

Hlavní líčení, stejně jako průběh dalších dvou částí kauzy, přitom o rok zbrzdily Dbalého údajné psychické potíže, kvůli nimž nechodil k hlavnímu líčení. Soud kvůli tomu lékaři nařídil, aby se podrobil pozorování v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. Znalci nakonec zjistili, že Dbalý k soudu může, další prognóza je ale podle nich nejistá.

Policie a státní zastupitelství lékaře podezíraly, že simuluje, a detektivové ho dokonce sledovali. „Ukázalo se, že obviněný neuvádí svému lékaři a orgánům činným v trestním řízení pravdu,“ konstatoval státní zástupce Zdeněk Matula.

Ústavní stížnost

Soud nicméně návrh zamítl a někdejší ředitel Nemocnice Na Homolce si kvůli sledování stěžuje u Ústavního soudu. „Je nutné to kvalifikovat jako vědomé zneužití či překročení jejich pravomoci a sledování označit za demonstraci státní moci,“ vysvětlila Dbalého advokátka Katarína Kožiaková-Oboňová.

Lékařovy údajné zdravotní komplikace skoro o rok zbrzdily začátek hlavního líčení ve druhé větvi korupčního případu, soud ho původně nařídil na loňský květen, ale projednávat ho začne až v pondělí 23. dubna.

Dbalý a dalších pět lidí se bude zpovídat z toho, že údajně tunelovali Nemocnici Na Homolce přes poradenské zakázky. Podle obžaloby díky zmanipulovaným zakázkám dostal úplatky 12 milionů korun, nemocnice podle policie za zmanipulované poradenství vyplatila téměř 200 milionů korun.