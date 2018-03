Dbalý se opět omluvil z líčení v kauze korupce Na Homolce. Na přítomnosti u soudu ale netrvá

Obžalovaný lékař Vladimír Dbalý se opět omluvil z hlavního líčení v kauze zmanipulovaných tendrů pražské Nemocnice Na Homolce. Tentokrát ale požádal, aby se jednání konalo v jeho nepřítomnosti, a soud tak v úterý bude moci pokračovat. Dbalého advokátka Katarína Kožiaková Oboňová uvedla, že klient je stále v pracovní neschopnosti. Praha 9:28 6. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Právnička se nedomnívá, že by se soudkyně chystala vyloučit Dbalého k samostatnému řízení, aby mohla rychleji projednat skutky ostatních obžalovaných. „Myslím, že žádné kroky soudu k tomu nesměřují. A myslím si, že by to ani nedávalo smysl v této fázi trestního řízení,“ řekla novinářům po příchodu k pražskému městskému soudu.

Na dotaz, zda se Dbalý dostaví k pátečnímu jednání, kdy se má rozebírat posudek ohledně jeho duševního zdraví, advokátka odpověděla, že o tom zatím s klientem nehovořila. „Je to na jeho rozhodnutí. On se omluvil pro dnešek. Jestli se bude chtít omluvit i na pátek, to se uvidí,“ uvedla.

Lékař čelí obžalobě za to, že jakožto ředitel nemocnice získal při zakázce na digitalizaci chorobopisů a při nákupu gama nože více než 27 milionů korun na úplatcích. Soud začal už v lednu roku 2016, Dbalý však jeho pokračování opakovaně oddálil tím, že zaslal zdravotní omluvenku a zároveň trval na své osobní účasti u jednání. Soudkyně ho proto loni na podzim poslala na pozorování do psychiatrického ústavu.

Dbalému hrozí za zmanipulování tendrů až dvanáctileté vězení. Spolu s ním sedí na lavici obžalovaných i jeho někdejší náměstek a zároveň primář chirurgie Michal Toběrný a dalších pět lidí.