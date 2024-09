‚Jeho chování je pokorné.‘ Dbalý znovu žádá o propuštění z vězení, přimlouvá se i ředitel věznice

Obvodní soud pro Prahu 6 přijal žádost bývalého ředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého o předčasné propuštění z vězení. Bývalý lékař, který si odpykává trest za korupci, ji tam doručil koncem srpna. Za jeho propuštění na svobodu se přimlouvá i ředitel ruzyňské věznice, zjistily iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Dbalý se nedávno také za úplatkářskou kauzu oficiálně omluvil. Soud rozhodne do měsíce. Původní zpráva Praha 6:00 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý u Městského soudu v Praze, 23. dubna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Zdejší soud eviduje takovou žádost. Návrh podal pan Vladimír Dbalý dne 27. srpna,“ potvrdila pro server iROZHLAS.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzana Barochová, že někdejší špičkový neurochirurg podal novou žádost o podmíněné propuštění z vězení. V něm si odpykává desetiletý trest za korupci při zadávání veřejných zakázek, nyní je ve třetině.

Dbalý se po 10 letech omluvil Nemocnici Na Homolce za korupční kauzu. Z vězení jí zaslal omluvný dopis Číst článek

Dbalého žádost posoudí státní zástupce. „Dne 29. srpna byl spis zaslán Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 6 ke sdělení stanoviska,“ doplnila mluvčí Barochová s tím, že veřejné slyšení zatím nebylo nařízeno. Soud má na rozhodnutí ze zákona 30 dní.

Na veřejné slyšení ale podle obvodního státní zástupce Richarda Petráska možná ani nedojde, k Dbalého žádosti o propuštění se totiž připojil také ředitel ruzyňské věznice. „Obecně platí, že pokud se k žádosti o podmíněné propuštění připojí ředitel věznice, tak předseda soudního senátu nemusí nařídit ani veřejné zasedání a může rovnou rozhodnout,“ vysvětlil.

Jestli to znamená, že státní zastupitelství tím pádem dá Dbalému zelenou, ale nechtěl Petrásek předjímat. „Zda bude stanovisko kladné, nebo záporné, to teď nelze říct,“ uvedl s tím, že to teprve posoudí. Současně ale dodal, že podpora ředitele věznice není zcela běžná věc. „Děje se to tak v pěti až deseti případech za rok, což je relativně málo, musí být navíc splněny velmi přísné podmínky,“ vysvětlil.

Pokorné chování

Zbyšek Trepeš, ředitel Vazební věznice Praha Ruzyně, kde si bývalý lékař desetiletý trest odpykává, zdůvodňuje svůj krok tím, že Dbalý „dlouhodobě komplexně plní stanovený program zacházení, což v sobě zahrnuje i plnění povinností, které plynou z jeho pracovního zařazení“.

„Chování odsouzeného je po celou dobu výkonu trestu naprosto bezproblémové, pokorné a vzorné. Po posouzení členy odborné komise bylo dáno řediteli vazební věznice doporučení pro připojení se k žádosti o podmíněné propuštění,“ tlumočila dále Trepešova slova mluvčí věznice Žaneta Tolochová.

Ředitel vazební věznice se tedy podle Tolochové ztotožnil s doporučením odborné komise a podpořil žádost o podmíněné propuštění. „Přesněji řečeno dle zákona se jedná o připojení ředitele vazební věznice k žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění dle § 331/1 zákona č. 141/1961, Sb.,“ upřesnila.

Dbalý žádal o podmíněně propuštění poprvé letos v únoru, soud ale tehdy jeho žádost zamítl jako předčasnou. Vytýkal mu například to, že se dosud za korupční jednání Nemocnici Na Homolce neomluvil. To bývalý ředitel daného špitálu napravil letos v červnu, kdy mu adresoval z vězení omluvný dopis, jak upozornil iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Doplatek škody

To ovšem nebyla jediná výtka. Soud měl také za to, že se Dbalý staví laxně k řešení zbývající náhrady škody. Ta byla na základě rozsudků soudů vyčíslená původně na 112 milionů korun. Zčásti se zaplatila prodejem Dbalého majetku, který mu včetně kufru s hotovostí, zlatem a známkami zabavila policie. Další část pak uhradili další odsouzení.

„Soud by měl zkoumat reálné možnosti odsouzeného způsobenou škodu nahradit či odčinit. V tomto směru je situace klienta s ohledem na uložený trest propadnutí majetku a probíhající exekuci jeho jediného příjmu zcela transparentní a jednoznačná.“ Katarína Kožiaková Oboňová (advokátka)

V únoru však zbývalo doplatit ze strany Dbalého ještě jedenáct milionů korun. Jeho advokátka Katarína Kožiaková Oboňová už dříve řekla, že právě řešení otázky náhrady zbývající škody bude pro Dbalého největší oříšek. Žádným dalším majetkem kromě starobního důchodu, který má navíc částečně exekuován, totiž nedisponuje.

Zda by kvůli tomu mohla Dbalého aktuální žádost u soudu pohořet, si ale Kožiaková Oboňová nemyslí. Podle ní „nahrazení celé škody poškozenému není rozhodující skutečností při rozhodování o podmíněném propuštění“. Soud by měl podle advokátky zkoumat reálné možnosti Dbalého způsobenou škodu nahradit nebo odčinit. „V tomto směru je situace klienta s ohledem na uložený trest propadnutí majetku a probíhající exekuci jeho jediného příjmu zcela transparentní a jednoznačná,“ uvedla dále.

Někdejší špičkový neurochirurg, který byl za zmanipulované veřejné zakázky odsouzen k deseti letům vězení, si odpykává trest od června 2021. Dosud si za korupční aféru, během které měl na úplatcích inkasovat 27 milionů korun, odseděl tři roky. První žádost o předčasné propuštění podal letos v únoru, další mohl ze zákona podat po půl roce, tedy v srpnu.

Letos v zimě stejně jako Dbalý podal žádost o předčasné propuštění další aktér kauzy kolem Nemocnice Na Homolce, a sice její někdejší náměstek a lékař Michal Toběrný. V jeho případě rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 4 a ten došel k závěru, že Toběrný splnil všechny zákonné podmínky. Letos v březnu ho proto s pětiletou zkušební dobou propustil na svobodu.