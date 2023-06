Vyjednavač Jireš: Obranná dohoda s USA neznamená stavbu základen. Pro Česko je extrémně výhodná

Dohoda o obranné spolupráci se Spojenými státy budí vášně a příští týden o ní budou diskutovat poslanci. „Pro Českou republiku je extrémně výhodná, protože celá existence NATO je založená na přítomnosti amerických vojáků v Evropě,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz hlavní vyjednavač Jan Jireš z ministerstva obrany. Zároveň vyvrací obavy, že by ratifikace smlouvy automaticky znamenala stavbu amerických základen v Česku. Rozhovor Praha 7:00 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Jireš jakožto vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany vedl za Česko vyjednávání o obranné smlouvě s Američany | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na konci května ministryně Jana Černochová (ODS) ve Spojených státech podepsala dohodu o obranné spolupráci (DCA), která příští týden zamíří k projednání do Poslanecké sněmovny. Byl jste hlavním českým vyjednavačem. Můžete shrnout, o čem dohoda je?

Smyslem a účelem je připravit podmínky, zejména právní a technické, pro případné působení amerických vojáků v České republice. Severoatlantická aliance je postavená na tom, že američtí vojáci působí v Evropě. Od vzniku NATO je to základní princip obranné spolupráce mezi Evropou a Amerikou.

Severoatlantická aliance ve svých obranných plánech počítá s prominentní rolí amerických vojáků při společné obraně.

Aby společná alianční obrana fungovala, spojenečtí vojáci musí neustále spolupracovat. Severoatlantická smlouva, na které je celé NATO založeno už více než 70 let, je velmi krátký dokument, který neobsahuje žádné podrobnosti a praktické věci.

Aby to nebyla jenom prázdná skořápka, je potřeba ji naplnit praktickou vojenskou spoluprací a neustálou přípravou na společnou obranu i v době míru, to je hlavní smysl NATO.

Smlouva DCA, kterou jsme sjednali s USA, je další střípek, který nám umožní lépe spolupracovat s americkými vojáky, kteří jsou páteří alianční obrany.

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) řekl, že smlouvu při hlasování v Poslanecké sněmovně podpoří, ale že je podle jeho názoru pro Česko nevyvážená.

Američané pomáhají Evropanům v obraně Evropy. Opačně to neplatí. Nepředpokládá se, že by čeští, polští nebo italští vojáci byli nasazeni ve Spojených státech amerických, aby bránili americké hranice. V tomto smyslu jsou vztahy v NATO skutečně do určité míry jednosměrné.

Dohoda je pro Českou republiku a naši bezpečnost extrémně výhodná, protože celá existence NATO je založená na přítomnosti amerických vojáků v Evropě, jak už jsem říkal.

To, že samotné Spojené státy jsou ochotné podepsat s Českou republikou takovouto bilaterální dohodu, demonstruje jejich odhodlání dál se podílet na obraně Evropy.

Česká obrana je už 25 let založená na členství v NATO a na úzké praktické a vojenské spolupráci s našimi spojenci a tím nejdůležitějším spojencem jsou Spojené státy americké. Smlouva je další nástroj, který zkvalitní naši spolupráci s Amerikou.

V souladu s Ústavou

Smlouva upravuje především právní postavení amerických vojáků v případě, že by v Česku plnili nějaké úkoly. O jaké úkoly by mohlo jít?

Jednalo by se spíš o menší věci, protože naprostá většina infrastruktury, kterou Američané v Evropě potřebují, je už několik desetiletí vybudovaná v Německu a dalších západoevropských zemích.

Například by si Američané na některé české vojenské základně – na základě dohody s českou stranou – mohli postavit budovu, ve které by měli umístěné nějaké komunikační prostředky.

Koneckonců české letecké základny Čáslav a Náměšť jsou už dávno deklarovány jako alianční letecké základny a na základě toho tam Severoatlantická aliance proinvestovala spoustu peněz.

Nebo si lze představit, že v souvislosti s rolí Česka v alianční logistice, kdy by se přes naše území v případě krize a konfliktu přesouvaly spojenecké vojenské síly, včetně amerických, by si u nás Američané zřídili sklad náhradních dílů.

Dalším příkladem jsou společná cvičení, která probíhají už od 90. let. S využitím smlouvy o obranné spolupráci by mohla být častější a delší. Dále si lze představit, že v souvislosti s nákupem vyspělé americké vojenské techniky budeme chtít, aby u nás nějakou dobu působili američtí vojenští instruktoři či technici.

Mění smlouva nějak podmínky, za kterých budou moci američtí vojáci do Česka přijet?

Nemění. Rozhodnutí o případné přítomnosti amerických vojáků v České republice bude vždy uskutečněno separátně od dohody a v souladu s českými zákony a českou Ústavou.

Je to dohoda, která je obecná, nikoli konkrétní. Obecná v tom smyslu, že jejím účelem je nastavit celkové právní prostředí pro případné působení amerických vojáků v České republice.

Sama dohoda nehovoří o žádné konkrétní formě spolupráce mezi americkými a českými vojáky ani o žádné konkrétní americké vojenské přítomnosti v České republice.

Deník Právo napsal, že smlouva umožní Američanům výstavbu objektů v rámci českých základen. Je to pravda?

Smlouva DCA automaticky neumožňuje americkým silám ani americké straně výstavbu objektů v českých vojenských zařízeních a základnách. Smlouva pouze upravuje, jak by taková věc vypadala, pokud by se na ní česká a americká strana domluvily.

Smlouva nastavuje obecné podmínky pro tu či onu činnost nebo tu či onu formu americké vojenské přítomnosti v Česku. Ale to, jestli se to stane, nebo nestane, je věc druhá. To bude separátní rozhodnutí a vždycky bude muset být na základě vzájemné dohody a souhlasu Česka.

Pokud se česká a americká strana v budoucnosti domluví, že například v Čáslavi nebo v Náměšti si Američané postaví nějakou stavbu za účelem, který Česko odsouhlasí, tak v takové situaci se bude aplikovat dohoda DCA, která takovou situaci upravuje.

Američané nechtějí naštvat spojence

Smlouvu kritizoval na svém blogu také poslanec Radovan Vích (SPD), který napsal, že smlouva „zavádí volný režim příjezdů a odjezdů, převážení jakýchkoliv movitých věcí a skladování zbraní a střeliva v prostorech“.

Není to pravda. Smlouva říká na mnoha místech, že veškerá činnost amerických ozbrojených sil v Česku by vždycky probíhala v souladu s českými zákony a v souladu s českými mezinárodněprávními závazky.

Cokoliv by americká strana u nás chtěla dělat, tak by nás o tom řádně informovala. Smlouva potvrzuje, že by se to dělo na základě vzájemné dohody a souhlasu české strany.

Dlouhá léta už to tak je, ať se jedná o společná cvičení nebo přelety amerických letadel a přejezdy amerických vojáků přes české území, vždycky v každém jednotlivém případě v této věci probíhá velice intenzivní, každodenní komunikace mezi českou a americkou stranou.

Zároveň je potřeba si uvědomit, že Američané nemají žádný zájem na tom, aby si naštvali svoje spojence. To je potřeba vytknout před závorku. Koneckonců v Evropě mají třicet spojenců v rámci NATO a se všemi podobným způsobem komunikují a spolupracují.

Cokoliv by na území České republiky Američané chtěli přivézt, tak by nás o tom museli nejprve informovat. I poté by probíhala vzájemná komunikace o tom, o co se jedná, proč to tady potřebují, za jakým účelem to tady má být a jestli to je v souladu s českými zákony a s českými mezinárodněprávními závazky.

Týká se to i zbraní?

Samozřejmě.

Přinese smlouva nějaké změny ohledně trestní jurisdikce, tedy toho, kdo by americké vojáky vyšetřoval a soudil, pokud by v Česku spáchali trestný čin?

Základní pravidla týkající se trestní jurisdikce upravuje už smlouva NATO SOFA, která v Česku platí 23 let. Smlouva DCA tyto věci nijak radikálně nemění, pouze je dovysvětluje.

Pokud by americký voják byl podezřelý ze spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem svých služebních povinností, je jurisdikce ho ponechána americké straně, což je zakotvené v dohodě NATO SOFA.

Stejně tak to platí i o českých vojácích, kteří působí v jiných spojeneckých zemích. Pokud by byl český voják, který je například vyslán do aliančních velitelských struktur do Německa, Nizozemska nebo Belgie, podezřelý ze spáchání nějakého trestného činu v souvislosti s výkonem svých služebních povinností, tak i v jeho případě by si trestní jurisdikci nad ním ponechala Česká republika.

Pokud by americký voják byl podezřelý ze spáchání trestného činu, který nemá souvislost s plněním jeho služebních povinností, tak podle DCA má česká strana právo si ho vyžádat k vyšetřování či trestnímu stíhání a americká strana této žádosti musí vyhovět.