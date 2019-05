VIDEO: Evropa má řídit ekonomickou migraci, ne být otevřená všem, řekl na debatě Plusu Šimon Pánek

Migrační krize skončila. V posledních dvou letech jsou podle dat OSN počty příchozích do Evropy nižší než v roce 2014, tedy před vypuknutím takzvané migrační krize. Je integrace imigrantů úspěšná? Jak migrace změnila a mění Evropu? O tom byla veřejná debata Českého rozhlasu Plus ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, kterou moderoval Michael Rozsypal. Její průběh ovlivňovali diváci v sále pomocí speciálních hlasovacích zařízení. DEBATA PLUS Hradec Králové 18:35 14. 5. 2019 (Aktualizováno: 21:03 14. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl se domnívá, že Evropská unie v migrační krizi rozhodně neuspěla a dnes máme „jen taktickou přestávku. Protože pokračovat v přístupu k migrační politice z roku 2015 by bylo naprosto smrtící,“ řekl v rámci veřejné debaty.

Hosty debaty Plusu moderované Michaelem Rozsypalem byli: Radka Denemarková, spisovatelka

Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni

Robert Stojanov, Mendelova univerzita v Brně

Radek Špicar, viceprezident Svaz průmyslu a dopravy

Jiří Weigl, ředitel Institut Václava Klause​

Spisovatelka Radka Denemarková říká, že to východoevropské země migrační krizi nezvládly. „Použili jsme ji jako virtuální důvod k tomu, abychom dali šanci populistům. Něco, co znamená morální povinnost, jsme posunuli do politiky a ekonomie,“ uvedla Denemarková.

Opačný pohled než Weigl má ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. „Evropská unie migraci zvládla. Velkou roli hrál faktor pašeráckých sítí, protože každý uprchlík znamenal pro převaděče tisíce dolarů. Byznys se výrazně podařilo rozbít. Pomoc na místě by měla fungovat v Iráku v Afghánistánu a v Sýrii,“ tvrdí.

Podle Pánka jsme nebyli schopni přijmout ani dva tisíce migrantů „a mohli jsme se z toho zbláznit“. Naši politici, včetně těch nejvyšších, kteří nás tehdy měli uklidnit, místo toho strašili a tvrdili, že se nově příchozích musíme bát, říká Pánek.

‚EU: zvláštní hybrid‘

Pánek se domnívá, že hlavním motorem další, budoucí migrace budou klimatické změny.„Evropa má řídit ekonomickou migraci, nemá být otevřená všem a vždycky. Doufejme, že podaří zpomalit klimatickou změnu,“ uvedl.

Klimatickou změnu Pánek považuje za největší výzvu pro budoucí generace. Podle Denemarkové bude problémem válka o vodu.

Viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar Unii nepovažuje za dokončený projekt, spíš za zvláštní hybrid. „Migrační krize byla ukázkou toho, že když měla EU fungovat společně, tak nefungovala,“ myslí si.

Podle Weigla je také důležité abychom byli schopni rozlišovat mezi individuální a masovou migrací. „To je fenomén, který vytvořil krizi – masový přesun lidí, kteří si nesou svůj způsob života a chtějí v něm pokračovat za jiných materiálních podmínek,“ uzavřel diskusi Jiří Weigl.

Potřebuje evropská ekonomika imigranty? Co bude do budoucna hlavní faktor ovlivňující migraci. Odpovědi uslyšíte v záznamu veřejné debaty Plusu. Ptal se Michael Rozsypal.

