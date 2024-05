Zaujmout generaci Z je psychologická hra. Evropská politika je pro Čechy složitá, shodnou se influenceři

Sociální sítě jsou pro mladé lidi hlavní zdroj informací a ani v případě Evropské unie to není jinak. Roste tedy vliv influencerů, ale taky nebezpečí velkého zjednodušení nebo zkreslení tématu. Jak těžké je vysvětlovat složitá evropská témata v krátkých videích? „Je to o tom je zaujmout a oni se začnou koukat kvůli tomu tématu,“ popsala v debatě podcastu Destinace Brusel greenfluencerka Rozárie Haškovcová. Destinace Brusel Praha 19:01 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V podstatě je Evropská unie z pohledu Čecha něco jako fyzika. Je to složité, moc se v tom nevyzná a nerozumí tomu,“ hodnotí nepřehlednost EU z pohledu Čechů youtuber Lukáš Fritscher alias Lukefry.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je Evropa nudná?

„Nevidíme co vlastně to je za práci a navíc se nerozhoduje u nás, ale rozhoduje se tam někde v dalekém Bruselu nebo ve Štrasburku. Většinou se to dost zjednodušuje, ale po zjednodušení to pak celé vypadá úplně banálně. A tohle všechno, když se celé spojí dohromady, tak je to vlastně najednou nudná směs, které nikdo nerozumí,“ myslí si.

Lucie Malá z projektu Politika (nejen) pro mladé vidí velkou výhodu v možnosti vyjet do Evropských institucí. „Je to hodně komplexní ale v okamžiku kdy tam člověk vyjede a kdy tam je, tak vidí něco konkrétního.“

Podle ní také stačí jeden výjezd do institucí a člověk se zorientuje. „Vidíte ty lidi, vidíte to prostředí, vidíte, co se tam děje, slyšíte ta témata a najednou se vám to zmaterializuje v něco konkrétního a začne to dávat smysl,“ dodává.

Destinace Brusel Destinace Brusel je podcast Českého rozhlasu o tom, jak blízko má generace Z k Evropské unii, kterým vás provede tým mladých redaktorek a redaktorů. Epizody podcastu: Je Evropa dostupná?

Je Evropa nudná?

Je Evropa pro mladé?

Je Evropa zelená?

Navíc podotýká, že vyjet může úplně kdokoliv – například středoškoláci i skrze exkurze, které pořádají europoslanci.

Podle greenfluencerky Rozárie Haškovcové je několik možností, jak dnešní generace udrží při sledování sociálních sítí pozornost. Jednou z variant je při vysvětlování tématu dělat nějakou činnost, například se líčit.

„Lidi podle mě nechtějí vidět, jak si sednu před kameru a budu říkat: tak takhle je to klima, takhle jsou emise, takhle jsou plasty, mikroplasty. To si myslím, že zní hrozně útočně. Je to o tom je zaujmout a oni se začnou koukat kvůli tomu tématu. Takže je to jako psychologická hra.“

Jak vnímají situaci přímo mladí lidé a jaká témata řeší? To se dozvíte v novém podcastu Českého rozhlasu Destinace Brusel. Poslechnout si ho můžete v aplikaci mujRozhlas nebo na streamovacích platformách.