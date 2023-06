Televizní debata Fialy s Babišem byl spíše souboj dvou kohoutů. Upevňují pozice ve stranách, říká politolog

Podruhé během posledních tří dnů se setkali premiér a předseda ODS Petr Fiala s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. V neděli se utkali ve studiu televize Prima a byl to jejich první televizní duel od sněmovních voleb. „Spíše to byl tak trochu souboj dvou kohoutů, kdo je nadanější nebo byl nadanějším premiérem, kdo má tu schopnost určité razance,“ komentuje jejich vystoupení politolog Jan Kubáček pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 16:29 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ANO Andrej Babiš při příchodu do televizního studia | Zdroj: ČTK

Nakolik byla ta nedělní debata Petra Fialy a Andreje Babiše vyhrocena?

Byla spíše standardního charakteru, nebylo tam tolik invektiv, jak se někdy objevují. V podstatě oba dva páni bojovali o to, kdo vedl zemi či vede zemi lépe, s jakým dědictvím od toho předchůdce.

Bojovali pověstně primárně pro své vlastní voliče, a proto často opakovali takové ty své klíčové mantry a tak trochu bojovali o to, na kom ulpí ta pověstná drahota. Jestli je Fialova nebo Babišova, s tím, že Andrej Babiš tam ještě přidával současnou „Fialovu chudobu“.

Babišovi vadí škrty kvůli Agrofertu, tvrdí Fiala. Expremiér ho vyzval ke zrušení evropských dotací Číst článek

Ale známe tvrdší duely těchto dvou pánů, myslím si, že spíš to byla taková jistá bilance, opakování už dlouhodobě známých argumentů. A pokud od toho někdo očekával, že se ozřejmí další kroky obou politických subjektů v Poslanecké sněmovně, tak musel být zklamán.

A jen to ukazuje, že léto bude vyhrocené, přenese se do předvolebního podzimu a že opravdu oba dva subjekty proti sobě povedou dál vyhrocenou politickou komunikaci a tak trochu zákopovou válku.

Znamená to, co jste říkal, že během debaty od současného ani od bývalého premiéra nic nového nebo nečekaného nezaznělo?

V podstatě, když se na to podíváme, tak tam padaly klasické titulky jejich rozhovorů, jejich argumentů, které vedou vůči široké veřejnosti, a spíše to byl tak trochu souboj dvou kohoutů, kdo je nadanější nebo byl nadanějším premiérem, kdo má tu schopnost určité razance, jaké bychom měli mít ministry a jak vůči ním vystupovat.

Jan Kubáček, politolog | Foto: Elena Horálková

Spíš určitou novinkou bylo oživení propojení ODS a Pirátů, se kterým přicházel Andrej Babiš, hodně je takto častoval. Naopak Petr Fiala zase hledal slabá místa u Andreje Babiše jednak v době covidové a pak v souvislosti s potravinářskými trendy a primárně dotacemi a Agrofertem.

Takže relativně ustálené taktiky a spíš opravdu přetahovaná, kdo dokáže udržet lépe emoce, argumenty na své straně a dokáže dostat toho druhého do toho pověstného kouta.

Upevnění pozic ve stranách

Už jsem říkal, že to byl první televizní duel Petra Fialy a Andreje Babiše po mnoha měsících, vlastně po skoro roce a tři čtvrtě. Zároveň do nejbližších voleb zbývá přesně rok, navíc to budou volby do Evropského parlamentu. V téhle situaci mohla ta nedělní televizní debata Petru Fialovi nebo Andreji Babišovi něco přinést a mohl někdo z nich něco ztratit?

Spíše si myslím, že to byla taková poziční situace, protože i přes to dnešní krásné počasí, kdy mnohé napadá dělat tisíc jiných věcí než sledovat politiku, tak jsem přesvědčen, že tato debata bude poměrně hodně skloňovaná jak dnes, tak v nejbližším týdnu.

STEM po představení vládního balíčku: Volby by vyhrálo ANO, ODS by neměla ani polovinu Číst článek

Hrálo se přesně o to, v jakém jakoby rozpoložení a sebevědomí ti oba lídři jsou. Kdo je teď skutečným dominátorem českého politického systému a případě toho sněmovního dění.

Takže spíš to berme jako určitou poziční bitvu, naznačení témat, která se budou odehrávat v létě a na podzim tohoto roku, protože to všechno bude samozřejmě odvislé ohledně škrtů, stavu našich peněženek, domácností, živnostníků, firem a samozřejmě i o velké politice, protože jste vzpomínal evropské volby až za rok, ale dá se očekávat, že kampaň bude významně delší.

Počítám, že s předkampaní začne v podstatě už s podzimem tohoto roku, protože životní úroveň naší země je neradostná a budou se řešit velká témata ve vztahu k Unii a Evropském parlamentu.

Zároveň počítám, že tentokrát to bude velmi intenzivní mobilizační kampaň, protože samozřejmě oba klíčové subjekty, občanští demokraté na jedné straně a hnutí ANO na straně druhé, bojují o reputaci, bojují o určité sebevědomí ve vztahu ke sněmovním volbám roce 2025.

Takže nyní se hraje hlavně o prestiž a o ukázání svalů, ostrých loktů a schopnosti argumentovat. Oba pánové spíš bojovali tak trochu o to, jestli jsou adekvátními veliteli svých politických armád, kdybych měl použít tento příměr, než vysloveně o srdce a duši voličovu, protože na to ještě mají čas. Potřebují přesvědčit straníky, členy napříč republikou a takové to přesvědčené a mírně erodované voličské jádro, které oba dva subjekty mají.