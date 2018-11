‚Dezorientovaným‘ studentům na Karlově univerzitě vyprávěl o 17. listopadu bývalý šéf StB Lorenc

Institut komunikačních studiíí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) uspořádal v pátek debatu, která nesla název Listopad 1989. Zúčastnili se jí například Barbora Osvaldová z katedry žurnalistiky, novinář Marek Wollner z České televize nebo Alojz Lorenc, který byl v roce 1989 faktickým šéfem Státní bezpečnosti. Právě jeho přítomnost překvapila historika Petra Blažka z ÚSTR. „Já jsem tomu ani nechtěl věřit,“ řekl serveru iROZHLAS. Praha 17:18 24. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslední šéf StB Alojz Lorenc na Univerzitě Karlově | Foto: historik Petr Blažek

„Já jsem na debatu šel kvůli Lorencovi, protože mi to přišlo překvapivé, že o 17. listopadu bude mluvit člověk, který nechal skartovat téměř všechny živé svazky Státní bezpečnosti, a dnes nám bude vyprávět o tom, jak ten 17. listopad proběhl,“ řekl serveru iROZHLAS.cz historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Já jsem tomu ani nechtěl věřit,“ dodal s tím, že je podle Blažka otázka, zda by Lorenc měl vystupovat na akademické půdě. „Zatemňoval, mluvil o sobě jako o reformistovi, což on nebyl ani náhodou, spíš naopak.“

Blažkovi vadilo, že moderátoři neřekli, kdo je Alojz Lorenc. Opomenuli například říct, že soud v roce 2002 dostal od soudu patnáctiměsíční podmíněný trest. Práce moderátorů ho překvapila, upřednostňovali prý emoce nad fakty.

Účastníci debaty o 17. listopadu | Foto: historik Petr Blažek

„Neustále říkali, že se má nalézat pravda s pamětníky a takové věci, aniž by uvedli tu debatu nějakým alespoň představením toho člověka, že by řekli, kdy Lorenc nastoupil ke Sboru národní bezpečnosti nebo jaké funkce zastával,“ vysvětlil Blažek. Marek Wollner s ním souhlasí. „Nebyla to úplně moderace,“ uvedl.

Podle Blažka se Marek Wollner i Barbora Osvaldová z katedry žurnalistiky proti Lorencově přítomnosti vymezili. „Oba dva říkali, že to považují za nešťastné, protože ten člověk se podílel na potlačování lidských práv a oni sami to pocítili, nebo viděli na vlastní oči, třeba na té Národní třídě,“ řekl Blažek.

‚Minimalizace propagandy‘

A za tímto účelem byl i Wollner na debatu pozván. „Pozvala mě na to (debatu, pozn. red.) docentka Bára Osvaldová, která podmiňovala svou účast tím, že na besedě bude někdo ze studentů, kteří se zúčastnili stávky,“ řekl Wollner serveru iROZHLAS. „Požádala mě o to, abych tam byl, protože, jak sama řekla, pana Lorence se bojí,“ dodal.

„Pochopil jsem, že se ona (Barbora Osvaldová) snaží minimalizovat nějakou jeho propagandu, která by tam mohla zaznít,“ vysvětlil dále. Wollner už zkraje debaty vyjádřil svůj nesouhlas s přítomností Lorence. „Na žádost o diskusi přišla jediná odpověď: bílý obušek,“ řekl o roce 1989.

Nakonec dvouhodinová beseda byla veřejná, FSV UK o ní informovala na svém oficiálním webu. Stránka s informacemi o události se však během soboty stala nedostupnou. V době vydání článku iROZHLAS.cz stále čekal na odpověď Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, proč k tomu došlo. Mluvčí Fakulty sociálních věd Jakub Říman zatím nezodpověděl ani další dotazy, které si nechal poslat e-mailem. Uvedl, že je předal institutu a až odpovědi získá, tak je pošle.

Jedním z moderátorů byl pedagog FSV UK Karol Lovaš, který na fakultě sociálních věd působí. Lovaš letos vydal spolu s Lorencem knihu s názvem Je štátny prevrat, na víkend domov neprídem... Podle Blažka Lovaš s Lorencem knihu ukazovali a propagovali. Wollner tak daleko nezašel. „Ne, to ne, ta kniha ležela na stole, protože si ji tam myslím donesla paní docentka Osvaldová a já jsem ji viděl ještě u nějakých jiných učitelů,“ řekl.

Blažek publikace kritizoval. „Ty knihy naprosto zamlčují, co se dělo a druhá věc je, že on (Lorenc) ani neřekl nic zajímavého, nic nového, žádná fakta. Vůbec tam nemluvil o tom, jakým způsobem byla řízena Státní bezpečnost, jak se na tom podílel, jaký měl vztah ke KGB. Akorát říkal, že nic nedělal, že byl někde pořád na nějakých služebních cestách, nebo že se snažil navrhovat nějaké lepší cesty, navrhovat nějaká řešení,“ řekl dále Blažek.

Jan Šolta | Foto: historik Petr Blažek

„Kdokoliv začal kriticky vystupovat, tak ti moderátoři, ne že by se do něj pustili, ale začali Lorence okamžitě omlouvat, začali mluvit o nějaké nalézání pravdy a já jsem si říkal ‚pravda je na nebesích, asi ne někde u pana Lorence‘,“ uvedl Blažek.

Debaty se zúčastnili především studenti, ale v publiku byli pamětníci nebo Jan Šolta, který se v lednu zapojil do potyčky s novináři ve volebním štábu Miloše Zemana.

‚Hodný strejda‘

Některé studenty na debatu pozval sám Lovaš. „Debata byla vyhrocená a emotivní už od začátku. Marek Wollner po prvních minutách řekl, že Lorenc je zločinec, který by měl sedět ve vězení,“ popsal serveru iROZHLAS.cz debatu student žurnalistiky Maxmilián Nový.

Nový se z popisu akce domníval, že beseda má nabídnout pohled na sametovou revoluci z obou stran. „Bohužel ale nebylo ze začátku hned řečeno a vysvětleno, co je Lorenc zač a jakou úlohu zastával. Takhle totiž vypadal jako hodný strejda, který dělal jen úřednickou práci,“ vysvětlil Nový.

„Věděl jsem, že je Lorenc bývalý šéf StB z posledních let komunistického režimu. Bližší informace jsem o něm nevěděl,“ dodal.

Wollner by prý předpokládal, že studenti vysoké školy budou Lorence znát. Působili však podle něj „dezorientovaně“, jako by nevěděli, co si o Lorencovi myslet. „Takový projekt se domnívám není moc o hledání pravdy, ale spíš o umožňování sebeprezentace té strany, která lže a vytváří legendy o minulosti,“ zakončil Wollner.

Blažek s ním souhlasí. „Bylo to takové prazvláštní, bizarní zážitek. Myslím si, že pro ty studenty to bylo nepochopitelné,“ dodal.