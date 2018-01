Podporovatelé kandidátů na prezidenta: 'Češi volí Miloše, ne suchara Drahoše,' zaznělo od Ringo Čecha

Český rozhlas Plus připravil dvě debaty příznivců prezidentských kandidátů.



Současnou hlavu státu Miloše Zemana (nominovaného občany) podporuje umělec a volební lídr Strany práv občanů ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 František Ringo Čech.



Bývalý rektor a nyní senátor za KDU-ČSL a Stranu zelených Václav Hampl podporuje Pavla Fischera.



Novinář Jan Hloch podporuje Petra Hanniga (nominovaného poslanci).



Kněz, teolog a spisovatel Marek Orko Vácha podporuje Marka Hilšera (nominovaného senátory).

„Podporuji ho proto, že mu věřím, mám ho rád, je to můj prezident a navíc můj přítel,“ shrnul důvody, proč podporuje Miloše Zemana, František Ringo Čech. Prezident ho prý o podporu ani nepožádal – věděl, že to je zbytečné, protože to sám Čech považuje za svou povinnost. Protože Miloš Zeman podle jeho názoru nevede kampaň, nemá ani žádné heslo, i když mu Čech jedno navrhoval: „Češi volí Miloše, ne suchara Drahoše.“ Prezident ho ale nepřijal.

„Marka Hilšera znám přes 10 roků. Je mladý, zná řeči, je vzdělaný, nemá za sebou žádné politické škraloupy a zastává názor, že je potřeba vyvětrat okna na Pražském hradě a něco udělat s politikou,“ říká Marek Orko Vácha. O podporu ho požádal sám Hilšer v prosinci 2016 a pro něho to byla jasná volba. Jaké je podle jeho názoru základní Hilšerovo poselství? „Na prvním místě nejsou peníze, na prvním místě je morálka a slušnost. A co se týká politiky, samozřejmě Evropa a euro,“ shrnuje Vácha.

„Já obhajuji a podporuji především svobodu a vzhledem k tomu, že z té devítky stojí na straně svobody nejpevněji Petr Hannig – a zároveň, a to s tím souvisí, stojí nejvzdáleněji a nejchladněji proti Evropské unii, tak podporuji Petra Hanniga,“ vysvětluje Jan Hloch. Toho přitom dříve neznal. Prostřednictvím volební kalkulačky zjistil, že se shodují ve dvou třetinách názorů, a když ho Hannig požádal o podporu, sice to pro něho byl šok, ale souhlasil. Jeho základní poselství shrnuje takto: „Ne euru, ne kvótám, ne eurodotacím na různé spolky typu environmentalistů, humanrightistů, genderistů a podobně. Ano referendu o vystoupení České republiky z EU, ano svobodě.“

„Znám (Pavla Fischera) dlouhou dobu a je mi naprosto jasné, že to je člověk, který má o prezidentské práci nejlepší představu (když nepočítám současného prezidenta, ten má jinou míru vhledu) a umí ji nejlíp,“ říká Václav Hampl o svém kandidátovi. Když ho Pavel Fischer požádal o podporu, tak neváhal, protože měl možnost vidět jeho schopnost vykonávat prezidentskou funkci férovým způsobem. Fischer má podle Hampla několik sloganů, ale podle něho je nejpodstatnější: „Vím, jak na to.“

Druhou debatu podporovatelů kandidátů na prezidenta můžete poslouchat ve čtvrtek 11. ledna od 11 hodin na Českém rozhlase Plus, nebo sledovat živě na Facebooku a YouTube kanálu stanice. Diskutovat budou Daniela Filipiová, Jiří Padevět, Pavel Pafko, Petr Karásek a Jan Eichler.