Náhodný kolemjdoucí objevil v lese u Děčína 3 000 let starý mlýnek na obilí

„Historie mě zajímá, třeba ty techniky, které lidi dřív držely při životě. Proto, když jsem šel kolem místa nálezu a viděl ten kámen, tak jsem si říkal, že to má povědomé tvary. Měl jsem z toho nálezu obrovskou radost, protože komu se něco takového povede? Nikde jsem nekopal, nehledal, byla to jen náhoda,“ popisuje nálezce zrnotěrky Petr Kadora.

3000 let starý mlýnek na obilí objevil v lese u Děčína náhodný kolemjdoucí. Reportáž Ivy Zítkové

„Na to místo jsem se šel podívat, a já bych ten kámen neotočil. Ještě víc jsem byl ale překvapený z toho nálezu samotného – nic takového u nás v Děčíně nemáme, a že by se tu něco takového našlo, to jsem nečekal. Jde o nejstarší způsob, jak se z obilí dělala mouka,“ komentuje nález ředitel oblastního muzea v Děčíně Vlastimil Pažourek.

Primitivní mlýnek na obilí zkoumají archeologové. Po jeho návratu by se měl stát součástí plánované výstavy o pravěku.