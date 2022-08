Polní kuchyň z Terezína vaří pro hasiče ve Hřensku. Přivezlo ji auto z konce druhé světové války

To, co slyšíte, ten hluboký zvuk, to není hasičská technika, ale speciální auto, které přijíždí na bynovecké letiště.

„Honzo, pojeď!“ volá jeden dobrovolník na druhého. Chlapi tady rozbíjejí polní kuchyni a budou vařit hasičům zasahujícím ve Hřensku.

„Je to auto ‚jimmy‘ z roku 1944 nebo 1945, bylo původně dělané jako tahač dělostřelectva, má přídavné pneumatiky. Já jsem na funkci kuchyňská obsluha reaktoru a řidič. V autě máme složenou celou polní kuchyň. Máme tam hořáky, což jsou ty reaktory, potom nějaké vybavení, jako jsou hrnce, naběračky a další věci, které potřebujeme,“ říká dobrovolník Michael Drahoš.

Než posádka vozu z Terezína kuchyň postavila, dobrovolníci vytahali z lednic maso, které nakoupili z peněz dárců anebo firem.

Hasiči v Českém Švýcarsku hledají a dohašují skrytá ohniska. Pomáhají jim v tom drony i vrtulníky Číst článek

„Dneska bude chilli con carne, mexická směs,“ upřesňuje Pavel Prokš, zatímco jdeme pro cibuli. Dohromady pod otevřeným nebem během dne uvaří 240 porcí jídla a chystají ho pravidelně už několik dní pro řadu jednotek.

„Pravidelně vaříme pardubickému odřadu, kde se už podruhé vystřídaly celé směny. Když se lítá, tak se zajišťuje letiště, potom bynovečtí hasiči…“ vyjmenovává Jana Bencová obvyklé strávníky a vysvětluje, proč se rozhodli hasiče jídlem zásobovat.

„Kluci z Dolní Poustevny nedostali třeba čtyři dny najíst a pak jim dovezli studené brambory s květákem.“

Netrvalo ani půl hodiny a kuchyň je zprovozněná. V Bynovci bude tak dlouho, jak bude potřeba. Pak zase poputuje do Terezína.