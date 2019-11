‚Byl nemohoucí, ležel s plínami.‘ Zdravotní sestra podle obžaloby chybovala, muž skončil o berlích

Prošedivělý šestasedmdesátiletý senior Miroslav Urban se ztěžka opírá o hole. S námahou obejde stůl a raději hned usedá. Na zkřivené tváři je vidět, jak moc ho těch pár kroků vyčerpalo. Bývalý lodní kapitán žil donedávna aktivním životem přiměřeným jeho věku, vyřezával loutky, maloval obrazy, pak ale šel do nemocnice kvůli bolesti hlavy a vrátil se téměř jako nemohoucí. Děčín 6:00 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pan Miroslav Urban z Děčína, který v důsledku vpichu neschválené injekce utrpěl vážnou újmu na zdraví | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Státní zastupitelství v Děčíně nyní obžalovalo zdravotní sestru Kláru V. z tamní nemocnice z toho, že mu bez vědomí lékaře píchla injekci, po níž se jeho stav prudce zhoršil. Muž podstoupil dvě operace a nakonec opouštěl nemocnici v horším stavu, než do ní přišel. Co bylo v injekci, se dodnes neví.

„Podala jsem obžalobu pro přečin ublížení na zdraví z nedbalosti na zdravotní sestru v nemocnici v Děčíně, která při ošetřování pacienta v nočních hodinách překročila své pravomoci, jak vyplývá z náplně její práce, a v důsledku jejího zákroku utrpěl pacient, starší pán, újmu na zdraví, musel se opakovaně podrobit operacím,“ uvádí žalobkyně Růžena Mašatová. Zdravotní sestra děčínské nemocnice i společnost Krajská zdravotní, pod níž nemocnice v Děčíně spadá, vinu odmítají.

Neschválená injekce

K incidentu došlo v říjnu 2017. Miroslav Urban, jenž trpí zhoršenou imunitou, šel po léčbě pásového oparu do děčínské nemocnice na infuzi. Tu mu lékaři doporučili poté, co nezabíraly tišící léky a nedokázaly ho zbavit urputných bolestí hlavy, jež léčbu pásového oparu často provázejí. Dostal kapačku a po pár hodinách šel domů. Tak, jako už několikrát předtím. Tentokrát to ale dopadlo jinak.

Nesnesitelné bolesti se vrátily a druhý den ho znovu vezla sanitka do nemocnice. Lékaři ho uložili na neurologickém oddělení. „Nejprve to polevilo, ale pak znovu přišly bolesti, až jsem myslel, že se zblázním. Zazvonil jsem, že potřebuju doktorku, že mě neustále bolí hlava a že si ji snad rozbiju o zeď. Přišla zdravotní sestra se zřízencem, otočili mě na bok a šoupla mi tam injekci,“ vzpomíná Urban.

Tu noc sloužila na neurologii lékařka, zdravotní bratr, sanitář a zdravotní sestra Klára V. Právě ji viní žalobkyně Mašatová z toho, že píchla pacientovi injekci, aniž by o ní předtím rozhodl lékař.

Náhlé operace

Druhý den probudila Miroslava Urbana další bolest, tentokrát v zádech. Kromě toho si stěžoval, že se nemůže postavit na nohy. „Vůbec jsem je necítil, volal jsem ženě: Já nemám nohy,“ líčí. Ukázalo se, že dole na pravé straně zad měl vpich. Ten byl podle obžaloby zdrojem pacientových dalších zdravotních komplikací. Podle znaleckého posudku, o nějž se žalobkyně opírá, se injekce do těchto míst aplikovat nedoporučuje.

„Mazali mu to mastí a všichni jsme mysleli, že to přejde,“ říká pacientova manželka Jana Urbanová. Jenže nepřešlo. A asi po dvou týdnech musel senior na operaci. „Rozřízli mu to a vytáhli mu asi tři čtvrtě litru sražené krve a hnisu,“ dodává Urbanová. Zdálo se, že rána je vyčištěná, po deseti dnech však muž musel na další operaci. Jeho stav se nelepšil. „Byl nemohoucí, ležel s plínami,“ vzpomíná manželka.

Po měsíci se rodina rozhodla, že ho převeze domů. Přivezla ho sanitka a záchranáři přenesli do domku. Následující měsíce proležel na rozloženém gauči v přízemí. „Kamarád mě nosil do vany, aby mě žena mohla umýt,“ říká Urban. Rehabilitační sestra mu pomáhala rozhýbat nohy, šlo to ale pomalu a dodnes se Urban ztěžka belhá o berlích. Dole na zádech má dvě, asi deset centimetrů dlouhé jizvy po operacích.

V prosinci 2017, krátce po jeho návratu domů, podala rodina trestní oznámení. Policisté zdravotní sestru Kláru V. obvinili a státní zástupkyně Růžena Mašatová ji 11. října obžalovala.

Neznámá látka

Co se tehdy v říjnu 2017 na lůžku neurologického oddělení nemocnice v Děčíně stalo, však stále není jasné. Ani to, jaká látka byla v injekci. Ve zdravotnické dokumentaci o ní není ani zmínka a obžalovaná sestra Klára V. vinu odmítá. Radiožurnálu nejprve poskytla obsáhlý rozhovor, v němž tvrdila, že byla nespravedlivě obžalovaná. Později ale zaslala e-mail, v němž psala, že podle jejího právníka „nelze zveřejnit žádné informace“.

Oficiální vyjádření poslal Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod níž děčínská nemocnice spadá. „Zdravotní sestra děčínské nemocnice i společnost Krajská zdravotní od počátku odmítají tvrzená obvinění. O jejich nepravdivosti svědčí řada skutečností, které s ohledem na stále probíhající trestní řízení nemůžeme nyní blíže komentovat,“ sdělil Chrástecký.

Obžalovaná zdravotní sestra pracuje na neurologii děčínské nemocnice stále. Jestli v ní bude sloužit i dál, rozhodne soud. Ženě hrozí v krajním případě až roční vězení nebo zákaz činnosti. Kolik je v Česku podobně stíhaných nebo odsouzených zdravotníků, se neví. Policie, ministerstva zdravotnictví ani spravedlnosti tyto případy samostatně neevidují.