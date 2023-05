Neznámý vandal napsal dvě písmena Z na pomník sovětských vojáků v Děčíně, případ řeší policie

Policie se od pondělního dopoledne zabývá případem, kdy neznámý pachatel napsal na pomník sovětských vojáků v Děčíně u hřbitova na Folknářích dvě písmena Z. Vandal zřejmě památník poničil přes noc. Je podezřelý z přečinu poškození cizí věci a přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. V pondělí to řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Verzála Z je symbolem ruské invaze na Ukrajinu. Děčín 16:06 8. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pomník sovětských vojáků v Děčíně, na který někdo napsal dvě písmena Z | Zdroj: Policie ČR

Na místo po oznámení vyjeli policisté z obvodního oddělení a také kriminalistický technik. V pondělí se přitom u pomníku konal pietní akt pořádaný městem u příležitosti 78. výročí konce druhé světové války. Neznámý vandal tak nejspíš poškodil pomník několik hodin předtím.

Primátor Jiří Anděl (ANO) řekl, že trestní oznámení na neznámého pachatele podalo město. „Během pietního aktu byly nápisy zakryté bílými ubrusy,“ uvedl primátor.

„Jsou to nepříjemné věci a samozřejmě to uvedeme do původního stavu,“ dodal. Pietní akt se podle něj zatím obešel bez dalších nepříjemností.

Podobné incidenty se odehrály už dřív. Neznámý vandal poničil rovněž malbou velkého Z počátkem května pomník připomínající havárii amerického bombardéru z prosince 1944 v Polné na Jihlavsku. Loni na podzim zase někdo nastříkal červenou barvou písmeno Z na podstavec sochy rudoarmějce v Přerově.