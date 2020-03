Děčínští strážníci udělili první pokuty za nenošení roušky. Dvojice mladíků musí zaplatit deset tisíc

První pokuty rozdali strážníci v Děčíně lidem, kteří neměli na ulici roušky. Dva mladíci dostali každý maximální možnou pokutu 10 tisíc korun. Městští policisté je potkali na ulici v centru města. Mladíci na sebe sami upozornili, byli bez roušek a navíc kolem sebe rozhazovali odpadky z jídla a pití. Děčín 21:03 20. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za porušení krizového zákona jim hrozí další sankce, která může být až dvacet tisíc korun. Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

„Když se jích strážníci zeptali, co tam dělají, protože přeci jen je od 16. března vyhlášený zákaz volného pohybu obyvatelstva a jestli tedy mají vysvětlení, proč jsou venku, jestli jdou do obchodu nebo třeba do lékárny, mladíci byli drzí. Odpověděli: Co je ti do toho,“ popsal Radiožurnálu mluvčí děčínské městské policie Marcel Horák.

Ještě ve čtvrtek strážníci lidem bez roušek domlouvali, tentokrát se už rozhodli trestat.

„Oba muže vyzvali, aby si nasadili roušky. To nesplnili, protože žádné roušky neměli. Za neuposlechnutí výzvy se strážníci rozhodli dát každému maximální možnou pokutu deset tisíc korun,“ vylíčil Horák.

Ale tím to pro hříšníky nekončí. Za samotný fakt, že neměli něco, čím by si zakryli obličej, je čeká další trest.

„Strážníci případ sepsali a poslali na magistrát města Děčína správnímu orgánu, který bude řešit to, že porušili vládní nařízení o nutnosti nosit na veřejnosti roušku,“ doplnil mluvčí.

Za porušení krizového zákona jim hrozí další sankce, která může být až dvacet tisíc korun.

