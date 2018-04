Děčínská policie obvinila mladíka z týrání psa. Na případ upozornili sousedé

Na týrání zhruba ročního křížence labradora Ronnyho upozornili na začátku března sousedé. Němeček, který je i zastupitelem Děčína, se do domu v Tyršově ulici vypravil. Když domem procházel, narazil na mladíka, který nejistě tvrdil, že psa nemá, a pokoušel se ho poslat o patro výš.

Vytrhaná brka, polámaná křídla. Vandal v zookoutku v Břežanech poškodil voliéry a zranil ptáky Číst článek

„Najednou jsem viděl, jak ten pejsek vylítnul za ním z bytu. Chytl jsem ho, přitáhl jsem ho k sobě. Bylo vidět, že je pobitý a má šrámy,“ popsal už dříve Němeček. Majitel se mu přiznal, že psa zbil on. „Přiznal se, že to byl on, že to přehnal. Požádal jsem ho, aby mi dal papíry od pejska, pokud nějaké má. Dal mi je,“ doplnil Němeček.

Zvíře skončilo se zlomenou čelistí, nalomenou druhou čelistí, vykopnutými zuby, poraněnýma očima a podlitinami v péči děčínského útulku. O jedno oko pes přišel. Minulý týden policie podle Kofrové šestadvacetiletého muže obvinila.

„Od přesně nezjištěné doby do konce měsíce února 2018 pravděpodobně v místě bydliště v Děčíně týral svého psa křížence labradorského retrívra. Tímto jednáním mu způsobil četná závažná zranění, na která upozornil děčínský strážník. Byl podán návrh na vazební stíhání obviněného, který nebyl akceptován,“ uvedla Kofrová.