Ministerstvo zdravotnictví odložilo otevření škol na Děčínsku. Objevila se tam brazilská mutace covidu

Školy na Děčínsku se v pondělí spolu s ostatními školami v republice neotevřou. Doklad o odkladu výuky v okrese schválilo ministerstvo zdravotnictví. Důvodem je trvající vážná epidemická situace. Žáci se do školních lavic vrátí o týden později, tedy 19. dubna. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že školy neotevřou i kvůli tomu, že se na Děčínsku objevily dva případy brazilské mutace. Děčín 14:05 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Děčínsku se školy otevřou o týden déle než ve zbytku republiky, schválilo ministerstvo (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Situace na Děčínsku je v kraji z epidemického hlediska dlouhodobě nejhorší. Na 100 tisíc obyvatel tam připadá téměř 354 nakažených, za poslední týden v okrese přibylo 458 nemocných.

„Školy nebudou ještě týden otevřené,“ uvedla ředitelka krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková. Řekla, že jde i o školky, lidové školy umění a další zařízení pro mimoškolní aktivity. Děti zdravotníků a dalších pracovníků vybraných profesí budou docházet do družin či školních klubů, dodala Šimůnková.

Školy ve zbytku země se otevřou v pondělí příští týden, žáci prvního stupně do nich nastoupí v rotačním systému. Rozvolnění se kvůli epidemické situaci mělo odložit ještě ve Zlínském kraji, školy i obchody se tam nakonec otevřou. Podle krajských hygieniků situace v regionu není alarmující.

ONLINE: Na PES zapomeňte, uvedl ministr Arenberger. Epidemická situace se podle něj zlepšuje Číst článek

„Čekáme na oficiální vyjádření a pak to budeme muset oznámit všem dotčeným obcím s rozšířenou působností,“ řekl ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) s tím, že stejně jsou na tom i školy a rodiče. „Je špatně, že se to dozví až dnes odpoledne,“ doplnil hejtman.

Na oficiální rozhodnutí zatím čekají obce a města na Děčínsku. „Zatím žádné stanovisko nemáme. Máme připravený nějaký postup, řešení, ale bez rozhodnutí nemůžeme komunikovat s řediteli,“ řekl náměstek děčínského primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín). „Bohužel ještě nevíme nic konkrétního, ačkoli ředitelé škol s odkladem předběžně počítají. Doufáme, že dostaneme informaci od kraje,“ řekl mluvčí Varnsdorfu Tomáš Secký.

S koncem nouzového stavu skončí provoz určených škol pro děti vybraných profesí. Město Rumburk informovalo na svém webu, že péči o děti ve věku od dvou do pěti let a žáky 1. stupně základních škol, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese, zajistí jejich kmenové mateřské a základní školy. Počítá s tím i Děčín. Může se tak stát, že ve škole bude jen několik dětí, o které se budou muset zaměstnanci postarat. Epidemická situace v Rumburku se podle starosty Lumíra Kuse (ANO) nezlepšuje tak rychle jako jinde v ČR. „Zda jsou za tím nové případy ve firmách nebo sociálně vyloučených lokalitách, nevíme,“ uvedl.

Varnsdorf se rozhodl, že zachová otevřenou jednu mateřskou a jednu základní školu pro děti zdravotníků či policistů. „Jako zřizovatel tak můžeme učinit. Nadále tak zůstane pro tyto děti otevřena ZŠ Edisonova a MŠ v ulici T.G. Masaryka. Školy navštěvuje zhruba 25 dětí,“ řekl Secký.

Koronavirus jen tak nezmizí. ‚Je důležité připravit očkovací strategii na další roky,‘ uvedl Babiš Číst článek

Základní a mateřská škola v Krásné Lípě odklad otevření škol na Děčínsku nevítá. „Jsme neradi, protože jsme byli natěšeni a všechno jsme měli připravené na to, že ráno v 8.00 budeme mít ve škole žáky,“ řekla ředitelka zařízení Ivana Preyovfá. Žáci i učitelé už si přejí, aby distanční výuka skončila. „Poslední měsíc už zaznamenáváme velký pokles a chybí motivace na všech stranách,“ doplnila Preyová. Do školky míří v pondělí zatím jedno dítě, jehož rodiče pracují v kritické infrastruktuře. „Myslím, že si to rodiče v rámci mateřské školky vyřeší sami, že budou ještě další týden na ošetřovném, ve škole jsme zatím žádný požadavek neměli,“ dodala ředitelka.

Naopak vděčni jsou za další týden distanční výuky zaměstnanci základní školy ve Šluknově. „Jestli je ta situace taková a zrovna u nás ve Šluknovském výběžku je hodně nakažených, tak je to ve finále dobré rozhodnutí,“ řekla ředitelka školy Renata Sochorová s tím, že by příště uvítala, kdyby se dozvídaly školy takovéto informace dřív.

V Ústeckém kraji ve čtvrtek přibylo 515 nakažených koronavirem, zhruba stejně jako před týdnem. Za uplynulý týden nárůst nákaz v regionu činil

89939