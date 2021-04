ONLINE: Od pondělí se na Děčínsku otevřou školy. Další případy brazilské mutace se neobjevily

Auta by měla objíždět cyklisty ve vzdálenosti alespoň 1,5 metru, schválili poslanci

Nově by tam, kde je to možné, musel řidič auta míjet cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. V oblastech s omezenou rychlostí jízdy na 30 kilometrů v hodině by stačila metrová vzdálenost.