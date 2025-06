Decroix má na stole kauzu vydírání v IKEM, existuje podezření na selhání soudu. Žalobce nesouhlasí

V justici se nyní rozhoduje o budoucnosti kauzy vydírání ve vedení Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Kauzu vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, jež zpravidla rozkrývá zločiny policistů či dozorců. Nikdo takový v případu nefiguruje. V tomto duchu také obdrželo ministerstvo spravedlnosti stížnost, o níž v důsledku rozhodne nová ministryně Eva Decroix (ODS). Server iROZHLAS.cz popisuje podrobnosti. Původní zpráva Praha 11:30 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už je to pět měsíců. Ve středu 15. ledna přijal Obvodní soud pro Prahu 4 obžalobu na bývalého ředitele IKEM Michala Stiborka, jeho zástupce Jiřího Malého a šéfa IT sekce institutu Petra Rašky.

Žalobce v ní popsal, jak Stiborek s Malým měli vydírat výrazného chirurga nemocnice Jana Pirka, aby ustal s kritikou vedení IKEM. Raška se na tom prý podílel.

Jenže od té doby se kauza k objasnění nepřiblížila. Uvnitř soudní soustavy se nejprve vedl spor o tom, jestli se angažmá GIBS v rozkrytí případu odehrálo podle zákona. Městský soud v Praze pravomocně rozhodl, že vyšetřování v podání inspekce bylo v pořádku. Koneckonců jde o policejní orgán.

Nyní ale leží spis k případu na ministerstvu spravedlnosti. Předseda soudu k tomu pro iROZHLAS.cz poznamenal, že kvůli tomu se nemůže kauza hnout kupředu. Dozorový státní zástupce popisované průtahy považuje za nezákonné. Redakce iROZHLAS.cz vysvětluje podstatu současného dění.

‚Důkladně to studujeme‘

„Důvodem předložení spisu (ministerstvu) je skutečnost, že byl v této trestní věci podán podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, který v současné době prošetřujeme,“ sdělil redakci iROZHLAS.cz mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka. Spis má ministerstvo k dispozici od 11. května.

Nikdo oficiálně nepotvrdil, kdo se na spravedlnost obrátil. Podle informací iROZHLAS.cz tak učinil jeden z obžalovaných. Podnět je stejné povahy jako zmíněný spor. Jeho autorovi se nelíbí verdikt Městského soudu v Praze, podle něhož měla GIBS právo případ rozkrýt. Podle stěžovatele je takový postup nezákonný.

Podáním se zabývá odbor dohledu a kárné agendy. Pokud se s podnětem ztotožní, resort podá stížnost pro porušení zákona v neprospěch obžalovaných k Nejvyššímu soudu. Jestliže by instance případné stížnosti vyhověla, kauza by v současné podobě skončila. Hlavní líčení by se nekonalo. Kdy ministerstvo podnět vypořádá, není jasné.

„Zatím vám nemůžeme poskytnout informace. Vše důkladně studujeme. Ještě to určitou dobu potrvá. Jakmile to bude možné, vyjádříme se,“ řekl redakci Michal Pleskot z tiskového odboru ministerstva. Pokud by příslušný odbor navrhl podat stížnost k Nejvyššímu soudu, podepisovala by ji nová ministryně Eva Decroix.

Státní zástupce: Nezákonný postup

Kauzu vydírání v IKEM dostala na stůl soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 Jana Petráková. Redakce jí zaslala písemné dotazy, zda s nařízením hlavního líčení počká až na závěr šetření na ministerstvu spravedlnosti. Nereagovala. Předseda soudu Michal Dvořák se však pro iROZHLAS.cz vyjádřil jednoznačně.

Obžalovaný exředitel IKEM Michal Stiborek. | Foto: Anna Boháčová, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

„Spis dosud nebyl vrácen a bez spisového materiálu nelze v daném okamžiku činit další úkony,“ uvedl. Nicméně dodal, že nařízení hlavního líčení je v kompetenci příslušného soudce. Jak stojí výše, soudkyně Petráková neodepsala. Každopádně co je spis na ministerstvu, ve věci nekonala.

Právě Petráková původně rozhodla, že vyšetřování provedené GIBS bylo nezákonné. Sice existovalo prvotní podezření na zapojení policisty do kauzy, to se však nepotvrdilo. Podle soudkyně tak měla případ dodělat státní policie. Dozorový žalobce ho inspekci ponechal, protože už kauzu dobře znala. A závěr soudkyně u nadřízené instance úspěšně zvrátil.



„Městský soud v Praze se přiklonil k mému právnímu názoru,“ sdělil redakci státní zástupce Jan Vychyta. Prosadil pohled, že GIBS je standardní policejní orgán. Že obvodní soud nyní váhá s hlavním líčením, považuje za nezákonné. „Postupy jiných úřadů včetně ministerstva spravedlnosti nemohou mít přednost před samotným trestním řízením,“ sdělil.

Už ve funkcích nejsou

Seznam Zprávy už dříve popsaly, že jednání Stiborka, Malého a Rašky mělo ublížit Pirkovi a šéfovi kardiochirurgů v IKEM Ivanu Netukovi.

Operatéři vůči vedení institutu vystupovali kriticky. Stiborek a Malý jim kvůli tomu měli vyhrožovat, že zveřejní listiny, které sami padělali, podle nichž se Pirk a Netuka angažují ve firmě spojené s neprůhlednými zakázkami.

Stiborek a Malý už ve funkcích nejsou. Raška, který prvním dvěma podle žalobce asistoval, šéfem IT oddělení zůstává. IKEM od září 2023 vedla z pověření vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění resortu zdravotnictví Helena Rögnerová, ministr Vlastimil Válek ji letos 28. března jmenoval řádnou šéfovou IKEM.

Bývalý ředitel Stiborek se zodpovídá z vydírání, Malý z vydírání, porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí, z návodu k tomuto deliktu a z návodu k neoprávněnému zásahu do počítačového systému.

Raška je obžalovaný z vydírání, neoprávněného zásahu do počítačového systému a porušení listovního tajemství. Vinu odmítají.