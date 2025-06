Decroix: Jsem letní ministryně, která bude hasit požáry. Vím, že mi za to nikdy nikdo nezatleská

Objasnění bitcoinové kauzy, ale i peníze pro vězeňskou službu nebo dotažení trestněprávních změn v Senátu. Nová ministryně spravedlnosti připouští, že ji čekají perné čtyři měsíce. I s vědomím, že „jí za to nikdo nikdy nezatleská“ ale třiačtyřicetiletá Eva Decroix (ODS) funkci po Pavlu Blažkovi přijala. Kdyby nekývla, zradila by prý svou politickou odpovědnost, říká v rozhovoru pro Český rozhlas a ČTK. Rozhovor Praha 12:15 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy bude jasné jméno koordinátora, který by měl informovat o objasňování bitcoinové kauzy?

Koordinátora je nejdříve potřeba probrat s opozicí. V prvním týdnu určitě odejde pozvánka k diskusi s opozicí, uvidíme, jaká na to bude reakce. Ale já si nemyslím, že na to máme měsíce. Je potřeba, aby to bylo hotové do konce června. Taky musí být zadané procesy, které jsem avizovala. To znamená zadání auditu, koordinátor a svolání expertní skupiny, která se těm věcem bude věnovat. Těch prvních 14 dní bude horkých.

Jméno na funkci koordinátora už, předpokládám, máte v hlavě?

Není důležité, koho já mám v hlavě. Jestli někdo přijde s lepším jménem, tak nechť to tak je. Justice i právní profese nabízí mnoho kvalitních jmen. A buďme upřímní, ne každý bude mít nyní potřebu se do toho zapojit. Spousta lidí má v létě na práci i něco jiného než koordinovat tuto kauzu.

Byla bych ráda, aby si ten koordinátor vzal za své koordinaci právních kroků a taky komunikaci ohledně toho, co činí orgány činné v trestním řízení. Je to právní a komunikační role. A taky stabilizační.

Oba náměstky, Karla Dvořáka z hnutí STAN a Viléma Anzenbachera z KDU-ČSL, si na ministerstvu necháte?

Ano. Protože pokud nechceme celý rezort rozvrátit, tak my potřebujeme, aby tady byly základní opěrné body, což samozřejmě v tomto okamžiku náměstci jsou.

A už máte rozmyšlené, jakou roli bude mít pan náměstek Dvořák při objasňování bitcoinové kauzy? Předseda hnutí STAN Vít Rakušan žádá, aby měl například přístup do celého rozsahu spisové služby…

Tomuto požadavku moc nerozumím. Pan náměstek má jako člen vedení (ministerstva) přístup ke standardním informacím. V rámci tohoto se nic nemění. A já jsem avizovala i na první poradě vedení, že chci, aby se tyto porady konaly pravidelně a aby tam byl vždycky bod programu Jednotlivé kroky, které jsou řešeny v této kauze. Byla bych nerada, kdyby z toho vyplývalo, že někdo někdy plánoval něco řešit bez zapojení náměstků.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl poslankyni a místopředsedkyni ODS Evu Decroix do funkce ministryně spravedlnosti | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

‚Likvidační potenciál‘

Zvažovala jste, jestli funkci ministryně přijmete? Byla jste oslovena?

Byla jsem oslovena.

A rovnou to bylo „ano“? Nebo jste zvažovala pro a proti?

Já myslím, že kdokoliv by řekl rovnou ano, tak by to nebyl odpovědný přístup. Takže samozřejmě, že jsem přemýšlela. Ta funkce má ohromný potenciál zlikvidovat kohokoliv, protože pokud dnes ten ministr nebo ministryně bude chtít dělat tu práci, kterou jsem avizovala, tak je zřejmé, že neuspokojí ani opozici, ani koalici a možná ani veřejnost.

Všichni chceme mít ve všem hned jasno a ona ta justice neumožňuje mít jenom černobílé vidění. Je to vlastně funkce, za kterou víte, že vám politicky nikdo nikdy nemůže zatleskat.

Kdybych tu funkci nepřijala, připadalo by mi to jako zrazení své vlastní politické odpovědnosti. Kdybych řekla ne, tak by to znamenalo, že chci být jenom oblíbená politička, která ale není ochotná se postavit do složité situace. A já si myslím, že si to ten rezort zaslouží.

Nemrzelo vás, že přijdete o funkce ve sněmovních výborech?

Mě mrzelo, že musím změnit své plány na léto. (smích)

Plánovala jste dovolenou?

Plánovala jsem úpravy kolem domu, na které jsme se s manželem moc těšili.

Konzultovala jste s rodinou, jestli tu funkci máte vzít?

Samozřejmě, se všemi. S kamarádkami, rodinou, širším okolím, ale také s kolegy. Myslím, že když člověk řekne ano, tak to má být vědomé ano a ne nějaké splašené rozhodnutí.

Dotažení práce

Na stole máte květinu. Tu máte od vašeho předchůdce Pavla Blažka?

Ano, dostala jsem květinu (rozhovor byl pořízený v úterý, tedy v den nástupu Evy Decroix do funkce, pozn. red.)

Budete dál v kontaktu s panem exministrem?

Když bude potřeba, tak určitě.

Nechal vám tady nějaký bedekr, návod, co je rozpracované, čím je potřeba se zabývat?

Ten rezort funguje částečně nezávisle na nějakém politickém vedení. Tady zůstávají lidé, kteří ty agendy znají. Ať už je to šéfka kabinetu, ať už je to šéf tiskového, ať už jsou to vrchní ředitelé, kteří každý mají svůj bedekr, svůj batůžek agendy, který si nesou na zádech. A já s mnohými z nich jsem byla v kontaktu i předtím. Takže díky bohu to není tak, že jsem přistála na ministerstvu zemědělství. (smích)

Už jste se potkala v roli ministryně se zaměstnanci resortu?

Měla jsem krátkou zdravici. Řekla jsem jim: Pojďme vrátit klid, pojďme navázat na to, co tady bylo hotové a pojďme také ale veřejnosti říci, jaká práce tady byla odvedená, o které se třeba tolik nehovořilo. Teď máme štěstí v neštěstí, o ministerstvo je ohromný zájem. Máme příležitost nasvítit resort i legislativu, která tu běží.

Jste nominantka ODS. Opozice několikrát opakovala, že budete krýt kroky pana Blažka. Jaké záruky dáte, že to tak nebude?

To jsou samozřejmě ty první tři kroky, které už jsem představila. Já mám připravené i některé další, chci je komunikovat v rámci prvních dvou týdnů ve funkci. Nyní ta pozice je složitá v tom, že musím vyvracet něco, co se nestalo, ale já jsem přesvědčena, že následující týdny ukáží a že fungování justice je zajištěno nezávisle, takže se tu důvěru podaří získat.

Nebyl by tedy ve funkci lepší nestranický úředník než politický nominant?

Kdyby se to stalo, ptala byste se mě, zda od toho nedává ODS ruce pryč, nedává od toho vláda ruce pryč? Já se domnívám, že to je politická odpovědnost a jsem přesvědčená, že kdybychom sehnali nestranného odborníka, tak opozice bude říkat: Vy to nechcete řešit. Já jsem si vědoma té politické odpovědnosti, která s tím souvisí.

Co se dá všechno stihnout za čtyři měsíce ve funkci? Co jsou vaše priority?

Máme tisky v Senátu. Rozvodová novela, která je mi blízká, pak je pro celý systém důležitá trestní novela. A jsou tam i dva zákony, mimochodem znalecký, který opětovně potřebujeme dotáhnout. To je jedna priorita, kterou za čtyři měsíce je možné a je nutné stihnout. Pak je to celá ta (bitcoinová) kauza.

A pak tu jsou procesy, třeba digitalizace justice, které běží a které je potřeba dotáhnout. Za čtyři měsíce není rozumné zahajovat novou legislativu. Bude to spíše hašení požáru a dotažení již existujících věcí, navázání na tu práci, která tady byla už odvedena. Ptali jste se na mou definici, tak já si myslím, že je to letní ministryně.

Z vězeňství zaznívají obavy, jestli nenastane exodus dozorců směrem k policii kvůli platům.

To musíme řešit. Už to plánuji prodiskutovat jak s financemi, tak s vězeňskou službou. Ten problém není úplně nový, jenom je nyní kontextově posunut v tom smyslu, že některým bezpečnostním složkám se navýšilo a my musíme řešit, co s vězeňskou službou. Určitě je to téma.

Vzor v Burešové

Na ministerstvu je stěna, kde visí portréty všech bývalých ministrů spravedlnosti. Máte nějaký vzor?

Určitě Dagmar Burešová. To je typ neuvěřitelně silné ženy. Myslím, že si ji jako osobnost málo připomínáme.

Prezident Petr Pavel řekl, že budete vystavená enormnímu tlaku. Jak relaxujete?

Já jsem z Vysočiny. Máme tam nejvíc krásné lesy, nádherné rybníky a to je úplně nejlepší relax na světe. Pak taky knížka a to stačí. Kousek od ministerstva je i fitko, taky park. V prvním týdnu si chci nastavit nějaký time management. Hlavně se z toho nezbláznit.

