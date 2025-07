Decroix: Kdybych neměla pochybnosti, nezadávám audit. Nyní je klíčové vyřešit otázku původu bitcoinů

Ministerstvo spravedlnosti podává nejvyšší státní zástupkyni podnět k výkonu dohledu nad postupem Vrchního státního zastupitelství v Bitcoinové kauze. Důvodem je podle ministryně spravedlnosti Evy Decroix to, že ministerstvo nedostává na své otázky plně adekvátní odpovědi. „Máme za to, že opravdu by to mělo být řešeno s co největší prioritou a rychlostí,“ vysvětluje Decroix pro Radiožurnál. Praha 19:38 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdybych neměla pochybnosti, nezadávám audit, říká ministryně spravedlnosti Eva Decroix | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Znamená to, že žádáte o dohled, že vrchní státní zástupce postupuje při vyšetřování Bitcoinové kauzy v rozporu s právními předpisy?

Podnět k dohledu určitě automaticky neznamená, že bychom se domnívali, že ze strany Vrchního státního zastupitelství dochází k jakýmkoliv (ne)zákonnostem. To je nutné v první řadě uvést na správnou míru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Potřebujeme od zastupitelství rychlejší odpovědi na otázku původu přijatých bitcoinů. Ministerstvo je nuceno vyčkávat, tvrdí ministryně spravedlnosti Eva Decroix

Nicméně máme za to jakožto ministerstvo, – a já si dovolím říct možná i jako občan, i jako celý stát – že nyní by měly orgány činné v trestním řízení opravdu řešit danou kauzu s maximální prioritou, a to je v zásadě vyjádřením našeho podnětu.

Souvisí to i se součinností a velmi aktivní komunikací, kterou ministerstvo vede s Vrchním státním zastupitelstvím, ať již ohledně úkonů, které jsou žádány ze strany Vrchního státního zastupitelství, nebo – a to je nyní klíčové – ohledně vhodnosti dalšího nakládání s bitcoiny, které má ministerstvo ve svém držení.

Nyní je zcela klíčová otázka toho, zda jsou bitcoiny, které má ministerstvo v držení, a dokonce již někteří kupující, zákonného nebo eventuálně nezákonného původu. Lidově řečeno, tedy jsou nějakým způsobem offlegované nebo toxické. A na tuto otázku mohou odpovědět pouze orgány činné v trestním řízení.

Bitcoiny nevyužívejte, radí advokáti ministerstvu Evy Decroix. Je vysoké riziko, že jsou z trestné činnosti Číst článek

Nyní jsme v situaci, kdy jsme se dotazovali Vrchního státního zastupitelství právě ohledně vhodnosti některých dalších úkonů. Dle našeho názoru jsme dostali odpověď, která nebyla, dovolím si říct, plně vyčerpávající nebo plně uspokojující. Máme za to, že opravdu by to mělo být řešeno s co největší prioritou a rychlostí. To je vyjádření toho našeho podnětu.

V zásadě to souvisí i s otázkou toho, jaké úkoly může nyní plnit ministerstvo. Když jsem nastupovala, tak jsem se zavázala, že učiním vše, co mě zákon dovoluje k tomu, aby byla daná kauza prošetřena a vysvětlena.

Nyní z veškerých úkonů, které mám k dispozici – a zopakuji je, je to zadání externího auditu, nějaká interní kontrola našich procesů a zveřejnění dostupných dat. Všechny tyto procesy již nyní běží a opravdu to další rozuzlení má nyní plně v rukou policie a ten důraz musí být kladen tímto směrem.

Dobrá zpráva! Už po 30 dnech ve funkci zveřejňujeme souhrnnou zprávu o prvním měsíci na Ministerstvu spravedlnosti. Není to obvyklé, ale v této situaci považuji za důležité být otevřená a transparentní. Děkuji všem kolegům v rezortu za spolupráci. Celou zprávu si můžete přečíst… pic.twitter.com/aGK8aGxdvD — Eva DECROIX (@eva_decroix) July 14, 2025

Z toho, co mi říkáte, nabývám dojmu, že se vám zdá, že tedy Vrchní státní zastupitelství té kauze nevěnuje dostatečnou pozornost, je to tak?

Neříkám, že nyní nevěnuje, nicméně mám za to, že ze strany Vrchního státního zastupitelství potřebujeme rychlejší a přesnější odpovědi na otázku původu přijatých bitcoinů.

Připomenu, že trestní řízení bylo zahájeno na začátku dubna a že opravdu vyřešení této otázky nebo její nevyřešením může potenciálně státu způsobit škodu. Právě v tom ohledu, že ministerstvo je nyní nuceno vyčkávat s veškerými dalšími kroky.

Odchod koordinátora

Na ministerstvu spravedlnosti také skončil jako koordinátor advokát David Uhlíř, který měl na starosti komunikaci, transparentnost a dohled nad interním vyšetřováním. Podle ministerstva spravedlnosti proto, že úspěšně splnil svěřené zadání.

Z působení Davida Uhlíře na ministerstvu měla vzniknout do konce srpna zpráva, která bude obsahovat jeho zjištění a doporučení, ta ale nakonec nebude. Můžete říct, jestli skončil pan Uhlíř na vlastní žádost, nebo jste došla k závěru vy, že jeho práce už není potřeba? On měl původně smlouvu do konce října.

Mohu s čistým svědomím říci, že ke skončení mise pana doktora došlo po vzájemné dohodě a na základě vzájemné dohody. Situace je taková, že jsme od jeho nástupu veškeré kroky, které souvisely právě s koordinací jednotlivých procesů – a bylo potřeba ujasnit si veškeré podklady, které budou zadány externím auditorům.

Tisková zpráva @SpravedlnostCZ



Koordinátor Ministerstva spravedlnosti JUDr. David Uhlíř ukončil své působení

Ministerstvo spravedlnosti informuje, že JUDr. David Uhlíř, bývalý ústavní soudce a koordinátor resortu pro tzv. bitcoinovou kauzu, završil své působení ve funkci… — Eva DECROIX (@eva_decroix) July 28, 2025

Bylo potřeba si ujasnit právní stanoviska, anebo taktéž zkontrolovat, nebo já si dovolím dokonce použít slovo dohlédnout, zda časová osa obsahuje veškeré údaje. Všechny tyto úkony jsme činili v plné součinnosti a úkolem pana koordinátora, je to obsaženo v názvu jeho funkce, bylo koordinovat všechny tyto procesy.

Zjistili jsme, že všechny procesy jsou nyní v procesu, jsou spuštěny a nyní aktuálně je koordinace víceméně splněna.

Promiňte, ale jedním z úkolů pana koordinátora měla být i komunikace s veřejností o bitcoinové kauze. Je tedy teď dost s podivem, že pan advokát Uhlíř říká, že se k věci nechce vyjadřovat a není od něj vůbec žádný výstup k jeho zjištěním.

Jsou tam v zásadě dva aspekty. Pokud se nyní pan doktor k tomu nechce vyjadřovat – a vidíte, že já za ministerstvo komunikuji velmi aktivně. Jsem přesvědčená, že jsem schopná zcela stát za tímto vzájemným rozhodnutím.

Koordinátor ke kauze bitcoin po měsíci končí, měl ji řešit celé prázdniny. Podle Decroix odchází po dohodě Číst článek

Co se týče zprávy, tak jsme v situaci, kdy máme zadán jak externí audit, který má pokrývat procesní stránku, tak máme k dispozici velmi obšírná a kvalitní právní stanoviska, která pokrývají právní stránku.

Pokud by jakákoliv zpráva ze strany pana koordinátora měla být vydána, mohlo by tomu tak být možná v srpnu. Nicméně pokud by taková zpráva měla být vydána dnes (v pondělí), tak je zřejmé, že by nepřinesla nic nového.

Koordinace a pokrytí celé situace krom, a to opravdu znovu podotýkám, trestněprávní roviny, nad kterou ale ani mně ani panu koordinátorovi bohužel nenáleží ani spekulovat, protože ta je v rukou policie. Taková zpráva by dnes nepřinesla nic jiného.

‚Špatné podklady‘

Pan Uhlíř ale mluvil o tom, že v srpnu bude vědět a řekne, jestli kromě politického pochybení bylo v celé kauze i nějaké další, třeba právní, úřednické. Je tedy poměrně zvláštní, že teď odchází a mlčí. Můžete aspoň vy říct, jestli tam tedy bylo kromě politického pochybení ještě nějaké další?

Já samozřejmě mohu říct svůj subjektivní názor, já jsem přesvědčená…

Já jsem myslela názor pana Uhlíře jako koordinátora, který to měl na starosti.

Obtížně budu říkat názor kohokoliv jiného, ale budu vycházet z toho, že celou situaci jsme společně projednávali a diskutovali.

Nepochybně, pokud se ministr rozhodne k takovému zásadnímu kroku a má k tomu špatné podklady nebo nedostatečné podklady, tak je zřejmé, že i v rámci toho procesu došlo k nějaké chybě, něco nebylo správně právně vyhodnoceno. Teď vůbec nehodnotím tu trestněprávní rovinu, hodnotím jenom tu smluvní.

Měl resort přiznat a zdanit miliardový dar bitcoinů? Úřady odkazují na finanční správu, ta zatím tápe Číst článek

A došli jste tedy k názoru, že tam byly nějaké pochybnosti?

Pochybnosti samozřejmě mám. Kdybych je neměla, tak nezadávám externí audit. Ale proto, aby to nebyly jenom mé osobní, subjektivní pochybnosti, ale aby celý proces byl zhodnocen externě, čekáme.

Připomenu, že jsme na konci července, to znamená, za pár dnů by měla být k dispozici nějaká první úvodní zpráva z externího auditu a v průběhu srpna bychom měli mít třeba to mé pochybení potvrzeno či vyvráceno na základě odborníků.

Ministr může být jakýkoliv, ale ministr by neměl jednat vždy na základě nějakého svého subjektivního názoru a nevede to vždy k dobrým koncům. Právě proto jsme do toho zapojili externí audit.

Ale měla jsem pocit, že právě proto tam byl i ten koordinátor, aby tam byl nezávislý pohled. Jaká jsou tedy ta jeho systémová doporučení pro ministerstvo? A jaké jsou ty slabiny systému, které měl koordinátor detekovat?

Práce pana koordinátora byla především v koordinaci všech jednotlivých kroků. Práce pana koordinátora měla taktéž spočívat v tom, že měl být možná i jakýmsi koordinátorem ve vztahu a k některým subjektům na politické scéně, kdy moje politická příslušnost byla zpochybňována.

Dnes je to tak, že pokud máme zadán externí audit, tak systémová doporučení, která já osobně nebo pan koordinátor nebo zbytek vedení ministerstva, o kterých jsme měly pochybnosti, tak jsme zadali ke zpracování externím auditorům.

V rámci bitcoinové kauzy jsme vybrali externího auditora – společnost Grant Thornton. Jejím úkolem je nastavit interní procesy a navrhnout efektivnější postupy pro fungování státní správy. První část auditu bude předložena na konci července, druhá pak na konci srpna. O výsledcích… pic.twitter.com/ocYaZjadr0 — Eva DECROIX (@eva_decroix) July 11, 2025

Právní otázky, o kterých jsem měla pochybnosti, stejně tak jako zbytek vedení ministerstva včetně pana koordinátora, na to nám odpověděla právní stanoviska a ostatně byla komunikována v rámci mé zprávy po 30 dnech fungování, po 30 dnech ve funkci.

Takže jsme si udělali jakési shrnutí těchto právních stanovisek, ze kterých se opravdu ukazuje, že klíčové je nyní vyřešit otázku původu bitcoinů. Do vyřešení této otázky můžeme na sebe v zásadě vršit veškeré osobní, subjektivní názory a pohledy na věc, ale jsou všechny opravdu jenom dočasné.

Vždy končí tou větou, že to opravdu záleží na tom – a já na tom mohu mít nějaký svůj subjektivní názor – jaký je původ bitcoinů. Možná každý občan má (na to názor), možná odborníci taktéž, nicméně opravdu to rozuzlení mohou přinést opravdu jenom orgány činné v trestním řízení.

Ale pokud to je instituce, kde je spousta právníků a nebyla schopná říct ministrovi, že některé rozhodnutí je právně pochybné, ale také hlavně eticky sporné, tak mluvili jsme o tom, že tam bylo něco špatně i na ministerstvu, ale co, to se tedy od pana koordinátora veřejnost nedozví. To se tedy dozvíme až po auditu, je to tak?

Co se týče procesních pochybení, tak jenom připomenu, že to zadání pro audit jsme taktéž učinili veřejně a toto je jedna z otázek, na kterou zase znovu říkám, mohu mít, byť po krátké době, na to nějaký svůj názor, ale zhodnocení procesů a toho, kdo měl rozsvítit – použiju to své oblíbené červené světýlko a kdo neposkytl nebo eventuálně měl poskytnout právní stanovisko nebo jej poskytl chybné, to má vyplynout právě z toho právního externího auditu.

OVĚŘOVNA: Pozastavené členství Decroix v komoře? Ne kvůli ‚nedůvěryhodnosti‘, ale protože je ministryně Číst článek

To znamená, nezůstalo to tak, že by zůstala nějaká oblast nenaplněna odchodem pana koordinátora, právě naopak jeho kroky ve spolupráci s celým vedení ministerstva, včetně náměstků, vedly k tomu, že nyní máme za ministerstvo pokryté všechny oblasti, které můžeme prověřit a vysvětlit veřejnosti.

Jsem připravena je stále vysvětlovat, stále znovu a znovu, ale opravdu jsme nyní limitováni tím, že buď se může ukázat, že pouze nebylo upozorněno, ale právně to bylo v pořádku, protože původ bitcoinů je v pořádku, anebo se může naopak ukázat, že je tam opravdu nějaká trestněprávní rovina.

Opravdu považuji za důležité – připomenu, že funkce koordinátora není běžná funkce na ministerstvu, byla to funkce, kterou jsem navrhla zřídit ještě před svým nástupem na ministerstvo právě proto, aby tam byl někdo, kdo bude nadstranicky dohlížet, u koho bude zřejmé…

Tomu rozumím, ale funkce pana koordinátora byla takto komunikována, že na tyhle otázky odpoví.

Ne, v okamžiku, kdy zřídíme takovouto funkci, která má svoji misi a má své naplnění a v průběhu výkonu jeho funkce se ukáže, že ten úkol, který on si předsevzal, který mu byl udělen, je v zásadě vyčerpán ostatními okolnostmi, tak považuji za řádné a hospodárné nakládání s prostředky, ale taktéž jako úctyhodné si říci: „Je opravdu smysluplné, aby tato funkce ještě nadále fungovala, pokud nyní nemůže státu ani občanům poskytnout nic nového, neb čekáme na výsledky ostatních institucí?“

Veškeré kroky Ministerstvo spravedlnosti České republiky komunikuji aktivně a otevřeně. Zeptejte se na cokoliv!



Důležité je, že veškeré kroky, které ministerstvo v zájmu prošetření a vysvětlení kauzy mohlo udělat, tak jsou spuštěny. Pan koordinátor již více nezmůže, proto svou… pic.twitter.com/BFRA2paf8r — Eva DECROIX (@eva_decroix) July 28, 2025