Decroix nemá situaci pod kontrolou. Koordinátor Uhlíř si uložil bobříka mlčení, hodnotí politolog

Bývalý koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř neplánuje vypracovat závěrečnou zprávu o svých zjištěních a doporučeních. Vydal prohlášení, ve kterém konstatuje, že dospěl k názoru, že nabídka daru bitcoinů neměla být ze strany ministra Pavla Blažka a jeho spolupracovníků přijata. „(Koordinátor) měl být symbolem jakéhosi poctivého úklidu a komunikační otevřenosti," říká v rozhovoru pro Radiožurnál politolog Lukáš Jelínek. Rozhovor Praha 19:32 5. srpna 2025

Když si zrekapitulujeme poslední týden, ministryně spravedlnosti Eva Decroix

(ODS, lídryně koalice Spolu v kraji Vysočina) oznámila, že skončila spolupráce s panem Uhlířem a že pan Uhlíř neudělá závěrečnou zprávu, protože by byla duplicitní k dalším právním stanoviskům a auditům. Následně po reakcích a kritice veřejnosti i některých politiků paní ministryně řekla, že nemá problém s tím, aby zpráva vznikla a že pan Uhlíř je k jejímu sepsání připraven. A dnes sám David Uhlíř řekl, že zprávu neplánuje sepsat a že k tomu nevidí důvod. Jak to na vás celé působí?

Zdá se, že paní ministryně Decroix nemá celou situaci pod kontrolou a že není ani tak obratná politička, jak se jevila při nástupu do funkce. Protože už tenkrát se ozývaly námitky, které říkaly, že žádného koordinátora na ministerstvu spravedlnosti k bitcoinové kauze nepotřebujeme.

Ale v okamžiku, kdy už tady tato pozice zřízena byla a paní ministryně sáhla po doktoru Uhlířovi, jsme od pana koordinátora slyšeli, že bude chtít hovořit s aktéry kauzy, včetně exministra Blažka, že chce hovořit se zaměstnanci rezortů spravedlnosti a financí, že hodlá klást otázky a svá zjištění předkládat i občanům, že chce vést dialog s odbornou obcí, analyzovat institucionální slabiny systému a tak dále.

Hlavně měl být symbolem jakéhosi poctivého úklidu a komunikační otevřenosti. A místo toho si krátce po svém nástupu uložil bobříka mlčení, kterého drží do dneška.

Můžeme jenom spekulovat, jestli za těmi komplikacemi v současnosti je jeho špatný vztah s paní ministryní Decroix, jestli je to dáno tlakem ministerstva na něj, nebo tím, že kladl špatné otázky, že se moc zajímal, nebo naopak, že byl špatným koordinátorem. Zkrátka je vidět, že celý tento projekt paní ministryně Decroix vybouchl.

Motiv dárce

David Uhlíř odpoledne rozeslal prohlášení, konstatuje v něm, že stát neměl přijmout bitcoinový dar, vysvětluje to slovy „principiálním důvodem, proč neměl být dar přijat, je skutečnost, že mohlo dojít k ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislé fungování české justice, nabídka význačného daru, jehož uskutečnění závisí na konkrétním rozhodnutí soudu, má být nepřijatelná, kdo je obdarován, není svobodný“. Dá se to chápat tak, že motivem dárce bylo ovlivnit rozhodnutí soudů? Tedy, že si od toho daru sliboval, že potom soudy spíš rozhodnou o tom, že mu vydají zpátky počítačovou techniku a tím se dostane k těm bitcoinům?

Působí to tak. Buďto očekává vstřícnost od soudů, anebo obecně od České republiky jako od státu. Ostatně je asi těžko očekávat jinou motivaci u člověka, který se pohybuje v prostředí podsvětí a nikdy se neprojevoval jako nějaký velký idealista.

Z tohoto pohledu si myslím, že motivace pana Jiříkovského se dá odhadnout celkem snadno a to, že celá transakce byla ze strany ministerstva spravedlnosti pochybná a že mělo mít vážné pochybnosti o původu těch peněz, je něco, na čem se všichni shodují prakticky od začátku tohoto případu.

Takže pokud pan doktor Uhlíř dnes toto pronáší jako jediné svoje zjištění, jediný svůj názor, ke kterému na ministerstvu dospěl, tak víceméně dospěl k tomu, co se objevovalo už v prvních novinových komentářích druhý den po začátku té kauzy.

Za dva měsíce budou sněmovní volby, tu kauzu šetří policie a státní zastupitelství, v práci také pokračují auditoři. Dá se čekat, že během těch dvou měsíců do sněmovních voleb se můžeme dozvědět něco zásadně nového?

My samozřejmě nevíme, jestli neunikne něco z policejního vyšetřování, nebo jestli samotní aktéři té kauzy nám neobjasní více. Už i tyto zádrhely kolem pana Uhlíře si myslím, že dobrou reklamu ministryni Decroix nedělají.

Na druhou stranu, když se podíváme na volební modely, koalice Spolu, kterou paní Decroix má vést na Vysočině jako lídryně, ostatně je místopředsedkyní ODS, nijak zvlášť neztrácí. V průběhu šesti týdnů ztratila zhruba tři procenta u agentury STEM, což není žádná velká tragédie. Možná také proto už se v tuto chvíli paní ministryně Decroix v řešení bitcoinové kauzy tolik neangažuje.

Nicméně my samozřejmě nemůžeme vyloučit, že toto vyústění celého případu dopadne na voliče, kteří se rozhodují, jestli vůbec má smysl jít k volbám a kteří třeba ještě nejsou úplně rozhodnuti, jestli volit vládní tábor nebo někoho jiného.

A to je přesně ten typ voličů, kteří očekávali odpovědi na otázky, jakou měl motivaci pan Jiříkovský, jakou měl motivaci pan ministr Blažek, kdo nakonec dohodl, že se z té bitcoinové peněženky státu odvede právě 30 procent. Nedozvěděli jsme se také, proč zůstalo ležet na stole šéfa kabinetu ministra spravedlnosti negativní stanovisko právního odboru rezortu spravedlnosti.

To jsou často otázky, ke kterým nepotřebujeme ani policejní vyšetřovatele, ani audit, ke kterým stačí jenom otevřenost příslušných aktérů. A v okamžiku, kdy s tou otevřeností nepracují a kdy ji neposkytují, potom se pochopitelně můžou různé nálady ve veřejném mínění přelévat.

Ale zatím se zdá, že může vládní koalice být spokojena. Její voličské jádro je natolik pevné a natolik stmelené proti opozici, že dokáže nejspíš překousnout i tuto aféru.