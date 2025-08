Decroix nevysvětlila dostatečně, proč nevznikne zpráva Uhlíře, tvrdí STAN. Naiclerová vyzývá k demisi

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nedostatečně vysvětluje důvody, proč nevznikne a nebude zveřejněna zpráva koordinátora Davida Uhlíře k takzvané bitcoinové kauze. V úterní večerní tiskové zprávě to uvedlo koaliční hnutí STAN. Ve středu se mimořádně sejde jeho předsednictvo, Decroix se jednání podle STAN zúčastní. Praha 23:19 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Decroix nevysvětlila dostatečně, proč nevznikne zpráva Uhlíře, tvrdí STAN (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uhlíř v úterním prohlášení uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle svých slov nezjistil.

Koordinátor předčasně ukončil spolupráci s resortem minulý týden, závěrečnou zprávu o svých zjištěních nevypracuje. Decroix přitom minulý týden při vysvětlování předčasného ukončení jeho angažmá uvedla, že Uhlíř je připravený zprávu po návratu z dovolené sepsat. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Starostové uvedli, že nerozumí tomu, proč navzdory příslibu Decroix o zveřejnění zprávy byl veřejnosti oznámen opak. Považují to za komunikační selhání.

Poslankyně a členka předsednictva vládního hnutí STAN Hana Naiclerová už dříve během úterka řekla České televizi, že ministryně spravedlnosti by měla kvůli poslednímu vývoji takzvané bitcoinové kauzy odstoupit.

„Za mě osobně by měla odstoupit,“ prohlásila Naiclerová, která události posledních dní v případu označila za výsměch veřejné kontrole. Všichni, kdo kauzu sporného miliardového daru státu v kryptoměně sledují, podle ní s napětím čekali, s jakými výsledky bývalý ústavní soudce Uhlíř přijde.

‚Nezávislost justice‘

Uhlíř v úterním stručném vyjádření napsal, že ministerstvo spravedlnosti nemělo miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami přijímat. „Principiálním důvodem, proč neměl být dar přijat, je skutečnost, že mohlo dojít k ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislé fungování české justice,“ prohlásil.

Níže zpráva pana dr. Uhlíře dnes doručená @SpravedlnostCZ. Požadavek koaličních partnerů na sepsání zprávy, jsem mu tlumočila. Právě s ohledem na nezávislost pana koordinátora, nicméně nemám žádnou politickou kompetenci ovlivnit jeho kroky a jeho rozhodnutí. Panu doktorovi znovu…

Všechny skutečnosti o nabídce daru, následném soudním rozhodnutí a poté přijetí daru potvrzuje podle Uhlíře i časová osa, kterou ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejně dostupných zdrojů, Uhlíř údajně nezjistil.

Zprávu měl koordinátor odevzdat do konce srpna. Ministerstvo ale 28. července oznámilo ukončení vzájemné spolupráce – podle Decroix Uhlíř svou misi splnil a další koordinace kroků by byla nadbytečná a nehospodárná, protože by nepřinesla nic nového. Ministerstvo vyplatí Uhlířovi za jeho služby 160 000 korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky.

Kauza vypukla koncem května, kdy se v médiích objevily první informace o dohodě o daru a prodeji bitcoinů za téměř miliardu korun. Kryptoměnu daroval ministerstvu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení.

Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.