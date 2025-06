Decroix provede dva audity a bitcoiny vyšetří, ujišťuje Haas. ‚Odklon pozornosti,‘ oponuje Vondráček

Poslanci už druhým dnem jednají o daru resortu spravedlnosti, který mu v kryptoměnách poskytl člověk odsouzený za obchodování s drogami. „Decroix spustí na ministerstvu interní audit celého procesu darovací smlouvy mezi zločincem Jiřikovským a státem,“ říká člen ústavně-právního výboru Karel Haas (ODS). „Víme, jak fungují audity, ministryně na tom v podstatě nemůže nic změnit,“ obává se místopředseda výboru Radek Vondráček (ANO). Pro a proti Praha 23:26 6. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nástupkyně Pavla Blažka Eva Decroix | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane Haasi, dělá vláda dost pro to, aby se vypořádala s bitcoinovou kauzou?

Karel Haas (ODS): Myslím, že dělá – jak na individuální úrovni, tak na kolektivní. Pavel Blažek na české poměry přijal osobní odpovědnost v několika rovinách. Za prvé odstoupil třetí den po vypuknutí „bitcoinové aféry“ a s ním odchází ke stejnému datu jeho náměstek. Nevybavuji si, že by se v České republice v poslední době při podobných chybách politiků šlo takhle hluboko.

Skutečně neměl Zbyněk Stanjura žádné možnosti, jak transakci zastavit? Selhaly ve výkonu svých funkcí nějaké orgány státní správy? Poslechněte si celé Pro a proti s Karlem Haasem a Radkem Vondráčkem.

Za třetí, Pavel Blažek přijal odpovědnost i do budoucna tím, že odstoupil z volitelného místa dvojky ODS na kandidátce pro podzimní parlamentní volby v Jihomoravském kraji.

Na kolektivní úrovni vlády – designovaná ministryně spravedlnosti Eva Decroix jde na resort s jedním z hlavních úkolů objektivně a transparentně prošetřit tu kauzu z moci, kterou ministerstvo má. To znamená zejména interní audit, externí audit a tak dále.

Pane Vondráčku, proč se přesto domníváte, že vláda nedělá dost, aby se s kauzou vypořádala?

Radek Vondráček (ANO): Pavel Blažek odstoupil před týdnem. Dokážete si představit, že by ve funkci pořád ještě byl? On odstoupit v podstatě musel, tam opravdu nebylo jiné řešení. Dokážete si představit, že by tam náměstek Daňhel v tuto chvíli byl? Nebo že by tam zůstal? To prostě nejde.

„Ministr financí Stanjura je naprosto teflonový a nehodlá z toho, co se stalo, vyvodit žádné důsledky.“ Radek Vondráček (ANO)

Pan premiér tady vyzdvihuje, jak příkladně se Pavel Blažek zachoval, ale on se nemohl zachovat jinak. Ten průšvih je tak obrovský, tak brutální, že mu stejně nic jiného nezbylo. Jsme o týden dál, máme o týden víc informací. Už víme, že pán, který tak nezištně daroval miliardu ministerstvu, už je někde vycestovaný.

Zjistili jsme, že znalec, který to měl celé zaštítit, byl placen právním zástupcem dárce. A každý den se objevují nové informace. Dostáváme se z pozice, kterou bych uznal minulý týden, že to byla politická chyba, do roviny trestně-právní.

V tuto chvíli probíhá v Poslanecké sněmovně schůze. Objevují se nová fakta, nová tvrzení a my už můžeme říct, že ministerstvo financí hrálo aktivní roli a ministr Stanjura nekonal a věděl a mohl vědět. V tomto případě je to obrovský kontrast s tím, co udělal Pavel Blažek, protože on sice odstoupil, ale ministr Stanjura je naprosto teflonový a nehodlá z toho, co se stalo, vyvodit žádné důsledky.

Pane Haasi, neměl by vzhledem k tomu, co teď zaznělo, politickou odpovědnost vyvodit i váš spolustraník, ministr financí Stanjura? Jak to bylo s tím, že o daru měl vědět už v lednu z dopisu od ministra Blažka?

Haas: Určitě neměl. Politicky dokážu rozumět snaze opozice rolovat ten, jejich slovy, „brutální, obrovský průšvih“, to jsou slova Radka Vondráčka před chviličkou. Já zdůrazním, že v té věci není nikdo prověřován, není nikdo obviněn, není nikdo trestně stíhán.

To pan Vondráček ani neříkal, že by byl.

Haas: Ne, já jsem zopakoval jejich slova „brutální a obrovský průšvih“. Jenom to dávám do kontextu, kolik máme napříč stranami, i v hnutí Radka Vondráčka, trestně stíhaných politiků, u nichž adekvátní reakce leze jak z chlupaté deky.

„Opozice chtěla po ministru financí, aby postupoval v rozporu s právem, aby úkoloval nezávislý finanční a analytický úřad.“ Karel Haas (ODS)

Zbyněk Stanjura ve čtvrtek vystoupil v Poslanecké sněmovně, velmi srozumitelně vysvětloval, co mu umožňuje právo, co mu umožňuje český kompetenční zákon, co mu umožňuje zákon proti praní špinavých peněz.

To, co po něm chce opozice – aby nějakým způsobem vstupoval do té kauzy –, by bylo konání v rozporu s právem. Opozice chtěla po ministru financí, aby postupoval v rozporu s právem, aby úkoloval nezávislý finanční a analytický úřad.

To ministr žádné demokratické země udělat nesmí, pokud žijeme v právním státě. To je velmi zjednodušeně a srozumitelně to, co opozice vyčítá Zbyňku Stanjurovi. Za to určitě odstupovat nemá.

Odklon pozornosti

Eva Decroix, která by měla příští týden vystřídat ve funkci ministra spravedlnosti končícího Pavla Blažka, říká, že si je dobře vědoma závažnosti celé situace a že chce obnovit důvěru v justici a v ministerstvo spravedlnosti. Jak to chce udělat, pane Haasi?

Haas: Kroků je několik, zaprvé Eva Decroix jasně deklarovala, že spustí útvar interního auditu, který musí mít každá státní instituce podle české legislativy, a spustí na ministerstvu interní audit celého procesu darovací smlouvy mezi zločincem Jiřikovským a státem.

Druhý krok, který deklarovala, je najmutí důvěryhodné externí firmy, která audit provede zvenku. Třetí deklarovaný krok je, že na místo náměstka Daňhela přijme člověka, který nebude nominantem žádné politické strany, a politického náměstka, jehož jediným úkolem ve zbytku volebního období bude důsledně podporovat prošetření kauzy.

Pane Vondráčku, nestačí tyto Evou Decroix ohlášené kroky?

Vondráček: Já bych to nazval úkonem, který kdysi nějaký člen ODS nazval odklonem pozornosti někam jinam. My přece víme, že forenzní a asi ani interní audit nepřinesou výsledky přes prázdniny. Paní nové ministryni to vůbec nezávidím.

„Tohle je tak velké, že to zamést pod koberec nejde. Paní ministryně na tom v podstatě nemůže nic změnit.“ Radek Vondráček (ANO)

Počkejte, paní Decroix říká, že chce veřejnost seznámit s výsledky auditu do konce srpna.

Vondráček: Víme, jakým způsobem fungují audity, aby k něčemu byly. Spoléhám na média, na veřejnost, na to, že tohle je tak velké, že to zamést pod koberec nejde. Paní ministryně na tom v podstatě nemůže nic změnit.

