Decroix zveřejní aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Publikovat ji chce příští týden
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) chce příští týden zveřejnit aktualizovanou časovou osu k bitcoinové kauze. Osa nyní obsahuje přes 8000 položek, uvedla na páteční tiskové konferenci. Sdělila také, že ministerstvo činí veškeré kroky k tomu, aby zprávu s výsledky externího auditu k postupům úřadu zveřejnilo do konce srpna, jak požaduje i koaliční hnutí STAN.
Zároveň popřela, že by její náměstek a místopředseda STAN Karel Dvořák neměl na ministerstvu přístup ke všem informacím. Na dotaz k roli ministerstva financí řekla, že by bylo alibistické přenášet odpovědnost ministerstva spravedlnosti na jiné instituce.
Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo předchozí ministr Pavel Blažek (ODS) od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Klímová: Uhlíř dostane 160 tisíc, zprávu ke kauze nedodá. Audit ale ukazuje, že mohlo jít o trestný čin
Číst článek
Na novinářský dotaz, zda by měla být vyvozena odpovědnost ředitele kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) Filipa Bendy, Decroix uvedla, že odpověď jí kompetenčně nenáleží. „Jako ministryně spravedlnosti budu obtížně hodnotit, jakým způsobem funguje jiný resort,“ uvedla.
Řekla, že případné odpovědnostní kroky mohou být dovozeny buď z auditu, nebo ze závěrů policie. Zdůraznila nicméně, že prvopočátek kauzy vznikl na ministerstvu spravedlnosti. Benda, bratr šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy, nepředal podle médií včas Stanjurovi zamítavé právní stanovisko k přijetí bitcoinového daru.
Decroix v pátek zopakovala, že odpověď na otázku, zda darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti, může dát pouze policie. Shrnula, že jak první auditní zpráva, tak i koordinátor David Uhlíř konstatoval pochybení ministerstva ve stejném rozsahu.
Koordinátor podle ní byl u předávání podkladů jak auditorům, tak i právním kancelářím, které zpracovávaly stanoviska k nakládání s bitcoiny. Spekulaci, že Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, prohlásila za zcela nepravdivou.
STAN v týdnu označilo dosavadní vysvětlení Uhlířova odchodu za nešťastné a špatně politicky pojaté. Předsednictvo hnutí o situaci ve středu jednalo za přítomnosti Decroix. Vedení hnutí apelovalo, aby se k bitcoinové kauze bezodkladně zveřejňovaly hotové části externího auditu, celý materiál pak do konce srpna.
Někteří členové předsednictva před jednáním zvažovali možný odchod z vlády, vyzývali k rezignaci ministryně nebo zmiňovali i možné odstoupení náměstka Dvořáka, který povede ve sněmovních volbách jeho pražskou kandidátku STAN.