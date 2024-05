Definitivní a správná volba, říká místopředseda TOP 09 ke kandidátu na post ministra pro vědu Ženíškovi

TOP 09 jednomyslně schválila kandidáta na post ministra pro vědu, výzkum a inovace. Strana sází na poslance Marka Ženíška, který se ve vysoké politice pohybuje už 20 let. Místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel pro Český rozhlas Plus popsal, co od něj strana očekává a jak může TOP 09 pomoci před volbami. Interview Plus Praha 23:23 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Ženíšek | Foto: Michal Sváček | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Podle slov místopředsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla je Ženíšek definitivní a správnou volbou. S politikou má zkušenosti, zná vládní agendu a v současné době řídí už 2,5 roku zahraniční výbor Poslanecké sněmovny. Zároveň se orientuje i v akademické sféře, především díky svému působení na Západočeské univerzitě v Plzni.

Výměna proběhla kvůli demisi, kterou podala bývalá ministryně Helena Langšádlová (TOP 09). Důvodem byly rezervy ve strategické komunikaci resortu.

Podle Havla je komunikace v tomto resortu velmi složitá a předat veřejnosti i vládě důležitost a význam vědy, výzkumu a inovací není lehký úkol. Jako v případě školství se ale často stává, že se o důležitosti této oblasti pouze mluví, ale žádné zásadní změny neprobíhají.

Klíčové bude stanovení priorit

Od Ženíška se očekává, že si stanoví priority, mezi kterými bude zejména zajištění zdrojů. Jeho úkolem podle Havla bude například vyjednání vyššího rozpočtu pro vědu, výzkum a inovace.

Další výzvou, kterou si Ženíšek stanovil, je internacionalizace vědy.

„To znamená, že jednak našim vědcům, akademikům a studentům bude umožněno cestovat do zahraničí, získávat zkušenosti. Ale taky aby se nám vraceli a aby zahraniční vědci, učitelé a studenti jezdili sem do České republiky. To není vůbec jednoduchá věc. Týká se to třeba i start-upů, které by měly v ČR určitě vznikat, abychom byli stále konkurenceschopní,“ popisuje Havel.

Bojeschopní Ukrajinci

Poslanec Ondřej Kolář (TOP 09) chce, aby strana na koaličním jednání otevřela téma pomoci s návratem bojeschopných Ukrajinců zpět do jejich vlasti. Strana téma otevírá také proto, aby zjistila, jakým způsobem by to bylo možné udělat a jestli vůbec.

„Muži, kteří podvodně utíkají před svou povinností, by měli být vráceni zpátky. Jsme ve fázi, kdy to není zatím legislativně vůbec jednoduché někoho takového vrátit zpátky. To znamená, pokud tedy někdo nepáchá trestnou činnost anebo tady někdo je legálně, tak nemáme nyní nástroje, jak takového člověka identifikovat nebo ho vrátit zpátky, byť by o to ukrajinská strana požádala,“ popisuje Havel.

Jedna z možností je, že by se například nevydávala či neprodlužovala víza. Ale žádná legální možnost, jak pracovat s tím, že je tady člověk z Ukrajiny, na kterého se vztahuje branná povinnost, tady teď není.

Proč trvá TOP 09 na možnosti výpovědi bez udání důvodu? Daří se podle Havla straně efektivně oslovovat mladé lidi? A jak se strana dívá na Green Deal? Poslechněte si celé Interview Plus. Moderuje Šárka Fenyková.