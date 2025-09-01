Dejte k nám dítě, přispějeme na jízdné i kroužky, lákají vesnické školy
Některé malotřídky na vesnicích bojují o přežití. Aby dál pokračovaly, potřebují mít dost žáků. Některé z nich lákají vedle individuálního přístupu taky na peněžní příspěvky. Rodiče mají motivovat, aby do nich dali svoje děti. Třeba v Křižánkách na Žďársku se i pomocí peněžních příspěvků škola odráží ode dna, kdy na spočítání žáků stačily prsty jedné ruky. Zjistil to Český rozhlas Vysočina.
„Vysmejčíte, utřete prach, umyjete lavice, chodby,“ popisuje paní Marie, která má na starosti úklid poměrně rozsáhlé školy. Ještě před dvěma lety v objektu měli školku, a k tomu jen pět dětí na základní škole. Právě tehdy Křižánky za každé zapsané dítě přispívaly 5 tisíc korun, posléze začaly dávat tisíce tři.
Školám na malých vesnicích pomáhají peněžní příspěvky, které platí rodičům žáků
Žáků přibývá
Předloni měli pět žáků, loni osm a letos třináct. Stoupající počty žáků těší ředitelku Hanu Štůlovou. „Budou rozděleni na první, druhou a třetí a pátou. Ale některé předměty vyučujeme spojeně, úplně všechny ročníky, to jsou výchovy a tyhlety věci,“ vypočítává ředitelka. „Školní družina bude v téhle velké třídě,“ doplňuje.
„Tady v poměrně malém okruhu je několik základních škol, jsou to dvě malotřídky a pak tři plně organizované školy a není úplně snadné si udržet děti v tom našem místě, protože velké školy zase nabízí jiné možnosti. Rodiče to vnímají různými způsoby, ale daří se nám, dá se říct, si ty naše děti udržet,“ dodává ředitelka.
Křižánečtí zastupitelé budou motivační příspěvek schvalovat i pro letošek. Třeba jen v o trochu větší škole v Rovečném, tam zase motivují šest dojíždějících žáků proplácením jízdenek. Osmadvacet domácích žáků zase dvěma tisíci na mimoškolní aktivity.