V noci někdo znovu polil barvou sochu maršála Koněva. ‚Zůstane pomalovaná,‘ oznámila Praha 6

Sochu sovětského maršála Ivana Koněva, která stojí v Praze 6, někdo polil rudou barvou. Policie incident prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za nějž pachateli hrozí až roční vězení, řekl mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Na poškození pomníku upozornil Deník N. Praha 6 na svém facebooku později oznámila, že dokud ruská ambasáda nezačne „jednat konstruktivně, zůstane socha pomalovaná".

„Zabýváme se tím. Po deváté hodině nám bylo oznámeno, že tu sochu někdo poškodil barvou, takže na místo vyrazili kolegové, kteří to ohledali. Budeme pátrat po zatím neznámém pachateli," sdělil Daněk.

Podle Deníku N pachatel polil podstavec sochy a na obložení nastříkal nápis „Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme“ a letopočty včetně roku 1968. Kolem Koněvovy sochy panuje kontroverze, v minulosti se objevila iniciativa žádající její odstranění. Pomník se dlouhodobě stává terčem vandalů, například loni v květnu jej někdo polil růžovou barvou.

„Každý rok se incident opakuje dvakrát – v květnu, když se u pomníku scházejí komunisté, a v srpnu na výročí okupace. Dejvice Koněva nechtějí. S ruskou ambasádou jsme v minulosti jednali o přemístění sochy a dokonce jim nabízeli, že si Koněva mohou odvézt na nedalekou zahradu velvyslanectví,“ napsala městská část Praha 6 později na svůj facebook a dodala, že pomník zatím zůstane pomalovaný. „Opakované čištění sochy stojí peníze, které už platit nechceme.“

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) řekl, že do 24 hodin bude socha čistá, přesto by uvítal, aby si ji ruská ambasáda umístila na zahradu. Později ale na svém facebooku uvedl, že sochu čistit zatím nenechá. „Já tak říkám, že budeme znovu jednat s Rusy a znovu jim nabídneme, že si mohou sochu dát třeba k nim na ambasádu. A dodávám, že dokud nezačnou jednat konstruktivně a z jejich strany uslyším jen normalizační fráze o přepisování dějin, zůstane socha pomalovaná. Nakonec, rudý je rusky krásný...,“ napsal.

Skládačka do série

Koněv se na okupaci 1968 nepodílel, tvrdí ruské velvyslanectví. ‚Máme to ověřené,‘ reagoval starosta Číst článek

Městská část za péči a údržbu sochy za posledních deset let, podle informací radnice, zaplatila řádově statisíce. Nejedná se jen o odstranění barevných nápisů, ale také třeba opravu bronzových desek a písmen na nich.

Kolář k pomalování pomníku uvedl, že „je to další skládačka do série incidentů, které tuto sochu provázejí. Byť jde samozřejmě o vandalství, mám pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení, neboť to, co se děje jen o pár kilometrů dál, na Hradě, logicky vyvolává i tyto rozporuplné reakce. Možná, než začneme pátrat po tom, kdo použil barvy, měli bychom zapátrat a ukázat na toho, kdo zatím nutí svým jednáním Čechy brát do rukou barvy.“

Při loňském 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila radnice Prahy 6 u sochy tabulku s doprovodným textem. Ten popisuje roli maršála Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, i v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi.

„V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa,“ stojí také na desce.

Proti vysvětlující tabulce protestovali čeští komunisté, nelíbí se ani ruskému velvyslanectví.