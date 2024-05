Vláda Petra Fialy (ODS) schválila reformu penzí a chystá se na boj v parlamentu. Opoziční ANO ji kritizuje, samo přitom některé její části dříve prosazovalo. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš v důchodových otázkách změnil názor hned několikrát. I premiér Fiala ale ještě před rokem a půl říkal, že jeho vláda věk odchodu do penze neprodlouží. Součástí schválené reformy to přitom je.

V roce 2008 schválil kabinet Mirka Topolánka (ODS) nové hranice pro odchod do důchodu. Šlo o dvacetiletý výhled, od roku 2030 bude věkem odchodu do penze 65 let pro muže a ženy s jedním dítětem. Do té doby se důchodový věk prodlužuje vždy o pár měsíců ročně.

„Přijde mi škoda všech zúčastněných, že se ta schůzka pořád dokola rozebírá. Kromě toho, že to zabírá prostor samotné diskusi o penzijní reformě, to svědčí o jisté malichernosti prakticky všech českých politiků,“ komentoval politolog Lukáš Jelínek.

Jen pár týdnů zpět to ještě vypadalo na možnou vládně-opoziční dohodu. Do role mediátora se postavil prezident Petr Pavel, ke zdárnému konci jednání ale nedovedl. Naopak. Prezident se po březnové trojstranné schůzce domníval, že se všechny strany domluvily na nutnosti zvyšovat věk odchodu do důchodu. Dokonce to jeho tým zanesl do zápisu . ANO to však odmítá.

Vláda schválila důchodovou reformu, věk odchodu do penze se zřejmě prodlouží nad 65 let

ANO mělo zachování II. pilíře nejprve ve svém programu pro sněmovní volby 2013. Babiš tak v předvolební debatě České televize řekl: „Primární problém, kdyby země měla a vybrala peníze, tak není potřeba žádný II. pilíř. Ale my ho máme v programu, protože nepočítáme s tím, že to tady budeme řídit centrálně a ke škodě našich občanů, takže ho tam máme.“

Podstatou II. pilíře bylo, že lidé mohli směřovat tři procenta odvodů do vlastního spoření u penzijních společností, další dvě procenta museli přidat ze svého. Vydržel ale jen tři roky a zapojilo se do něj asi 80 tisíc lidí. Po příštích volbách jej vláda Bohuslava Sobotky, kterou tvořila jeho ČSSD s hnutím ANO a KDU-ČSL, skutečně zrušila.

V druhé polovině roku 2016 už byly vztahy v koalici napjaté a to i v otázce důchodů. ANO totiž původně odmítalo zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech. Babiš to tehdy dokonce označil za „předvolební populismus“.

„A v kolika půjdeme do důchodu? Celé to spočítáme tak, aby si člověk užil penze asi čtvrtinu svého života,“ uvedl v knize. Plédoval v ní za další státní podporu individuálního komerčního důchodového připojištění (třetí pilíř) a vysnil si i individuální penzijní účty.

Před sněmovními volbami 2017 byla pak hitem kampaně ANO Babišova kniha O čem sním, když náhodou spím. Tehdejší Babiš by se v otázkách penzí do značné míry shodl s dnešním Jurečkou. Také navrhoval zvyšovat odchod do důchodu s tím, jak se prodlužuje délka dožití.

V září 2016 pak Babiš zmínil, že chtěl původně přijít s vlastním návrhem penzijní reformy. „Bylo mi ale řečeno, že to nemám dělat a že ji předloží paní ministryně práce Michaela Marksová. Původně jsme navrhovali odchod do důchodu na 67 let, ale když se na stranu ČSSD přidala KDU-ČSL a věděli jsme, že by nás přehlasovali, tak jsme si řekli dobře, budeme s tím souhlasit ve vládě a uvidíme, co se bude dít ve Sněmovně,“ popsal v rozhovoru pro Právo, který je dodnes na stránkách hnutí ANO .

Tak ještě v tom samém roce Babiš zmínil, že „když bude líp“, mohl by se penzijní věk z 65 let dokonce i snížit. Prohlásil to v listopadu 2019 na konferenci seniorů v Praze. „Zastropovali jsme důchodový věk na 65 letech a nepočítáme s jeho zvýšením. Naopak. Pokud se nám bude dobře dařit, tak je určitě potenciál, abychom ho spíš snižovali.“

To už bylo jasné, že jeho vláda propracovanou důchodovou reformu vzdala. V lednu 2020 pak Babiš prohlásil: „Nevím, co je důchodová reforma. Jen vím, že budeme zvyšovat důchody.“

Fialova otočka

Verze Andreje Babiše z dubna 2024 k věku do důchodu navzdory všemu výše zmíněnému říká, že ANO bylo vždy proti zvyšování důchodového věku. „Hnutí ANO nikdy v minulosti nesouhlasilo s navýšením věku odchodu do důchodu, ani dnes nesouhlasí a ani nikdy nebude souhlasit.“

Důchody, slovenské volby i válka na Ukrajině. Na Hradě jednali prezident s premiérem Číst článek

Druhý muž ANO Karel Havlíček to obhajuje tím, že o tom sice přemýšleli, nikdy ke zvýšení důchodového věku však nepřistoupili. A to se prý počítá: „Že to někoho napadne, je naprosto normální. Podstatný je výsledek. A ten je, že jsme zvýšení věku do důchodu ani ve vládě Sobotkově, ani Babišově neodsouhlasili, neprosadili jsme ho.“

Zástupci ANO ale upozorňují i na protichůdná stanoviska zástupců dnešní vládní pětikoalice. Zejména pak na vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) z listopadu 2022.

V rozhovoru pro Blesk.cz tehdy vyloučil, že by se za současné vlády prodlužovala doba odchodu do důchodu. Zdůraznil však nutnost důchodové reformy a vyjádřil touhu připravit reformu založenou na co nejširší shodě.

„To určitě v průběhu našeho volebního období nenastane. Odchod do důchodu v 65 letech bude platit,“ uvedl před rokem a půl.

Už v únoru 2023 ale Fiala mluvil jinak. „Nezměníme věk odchodu do důchodu tam, kde už je nastaven.“ Do roku 2030 se totiž postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu až na hranici 65 let pro všechny. „Do tohoto mechanismu nesáhneme,“ upřesnil.

Přesun do Sněmovny

ANO nyní říká, že už nemá cenu jednat přes Hrad a penze chce řešit v Poslanecké sněmovně. Ministr Jurečka tak nejprve důchodovou reformu předložil vládě, ta ji schválila a do prázdnin chce stihnout první sněmovní čtení.

Když chce vláda prosadit změny silou, schůzky nemají smysl, říká Havlíček. Téma chce zpět ve Sněmovně Číst článek

Ještě nevzdává dialog s opozicí a její zapojení do důchodových změn, na to je dle něj prostor právě po prvním čtení. Závěrečné schvalování by pak chtěl mít do konce roku.

„Více jak čtvrtstoletí se o potřebě důchodové reformy hovoří, více jak dvacet let tu bylo několik týmů, které se zabývaly její přípravou, ale pokud jde o průběžný pilíř (první), žádná vláda nedošla do stavu, aby měla komplexní návrh, schválila ho a poslala do parlamentu,“ chválil se Jurečka.

S opozicí jednal ministr práce zhruba desetkrát a dle jeho zkušeností byla nakonec konstruktivnější debata s SPD než s ANO. Zatímco SPD dodalo své náměty k podpoře rodin, ANO podle něj „neposlalo ani čárku“.

jurečkova reforma Novela obsahuje 11 opatření. Například důchodový věk by se měl dál zvyšovat podle naděje dožití. Věková hranice by se každý rok stanovila lidem, jimž by bylo zrovna 50 let. Nejvýš by se zvedla o dva měsíce. Snižovat by se měl mezi lety 2026 až 2035 výpočet nových penzí. Zvednout by se měl minimální důchod na 20 procent průměrné mzdy. Až o pět let dřív podle počtu odpracovaných směn by mohli do důchodu chodit lidé s rizikovou prací. Lidé, kteří v důchodu dál pracují, by například nemuseli nově platit důchodové odvody 6,5 procenta z výdělku.

Obě opoziční hnutí ale mimo jiné říkají i to, že vůbec nejde o důchodovou reformu, ale jen o změnu parametrů. Řešením hnutí ANO je například oživení II. pilíře, avšak v jiné podobě, než jakým byl ten dřívější zrušený.

„Vláda dva roky neudělala s důchodovou reformou vůbec nic. Nyní tvrdí, že má reformu, ale jsou to jen parametrické změny prvního pilíře,“ popisuje Havlíček s tím, že ANO by rádo investiční pilíř se státní garancí. V tomto fondu, který by podle představ ANO investoval do jádra a dálnic, by lidé spořili s garancí státu a z výnosů by si přilepšili ve stáří.

Toto je důchodová reforma, o které desítky let mluvíme. Systém bude udržitelnější, míní ekonom Číst článek

Dle Havlíčka se nejsilnější opoziční hnutí těší na sněmovní debatu o penzích. „Pokud tam bude nějaká rozumná verze toho dalšího pilíře, tak o tom klidně diskutujme. Ať si to i na sílu protlačí, ale rovnou říkáme, že když budeme u vlády, tak to změníme.“

SPD trvá na tom, že je za ně neprůchozí jakékoliv zvyšování věku odchodu do důchodu nebo snižování výše penzí. Debatě o možném II. pilíři je hnutí otevřené.

Dle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity se dá očekávat, že půjde nadále o velmi citlivé a třaskavé téma. „O to víc, že už poběží kampaň před volbami do Evropského parlamentu, ale i proto, že se jedná o reformu, která se řeší na mnohem širší bázi, než je současná vládní koalice. Bavíme se totiž o politice, která se nastavuje na období několika desítek let dopředu, nikoli na jedno funkční období,“ dodal Just.

Lukáš Jelínek připomněl, že ANO mohlo během osmi let ve vládě reformu samo představit. „Hnutí ANO nejvíce vyčítám, že když samo mělo možnost představit důchodovou reformu a když byl Babiš premiérem, nic takového neudělal a teď jen od nich slyšíme kibicování,“ okomentoval s tím, že ve výsledku jde tak o poučení, že u jakékoliv politické schůzky s ANO musí být Babiš.

„Protože stejně všichni nakonec poslouchají to, co řekne nebo si myslí on,“ uzavřel.

