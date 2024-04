Děkan čelí kritice, že opisoval ve své vědecké práci. Přesto ji obhájil, před podřízenými a nezvykle rychle

„Vyňal celé texty svého podřízeného a přenesl je do své. Nese to známky plagiátorství, což je ve vědeckém světě bráno jako velmi negativní věc, která je v rozporu s etikou a morálkou vědeckého pracovníka,“ zdůrazňuje rektorka Univerzity obrany Zuzana Kročová.

„Nejsem si vědom, že bych se dopustil plagiátorství,“ reagoval Neumann pro Radiožurnál. „Připouštím, a to není tajemstvím, vycházel jsem z části z práce profesora Pokorného a to je část čistě teoretická, která v podstatě nemění obsah práce,“ řekl. „Ale já mám za to, že pasáže, které jsem přebíral, jsem citoval,“ dodal.

V seznamu použité literatury sice jmenoval Pokorného práci, jak ale Radiožurnál ověřil, přebírané pasáže v textu neoznačoval. „To je samozřejmě špatně,“ řekla rektorka.

‚U nás by to neprošlo‘

V případě Neumannovy habilitační práce přitom nejde jen o shodné pasáže, rektoři Petráček a Pospíšil hodnotili také její kvalitu. A konstatovali, že na jejich školách by neprošla. Rektor ČVUT Petráček upozorňuje na to, že děkanův text nepřináší žádné nové vědecké poznatky, a tudíž nesplňuje požadavky, které by habilitační práce měla mít. Závěr jeho posouzení je jednoznačný: „Neměla by být jako habilitační práce akceptována.“



Podobně ji hodnotí i rektor VŠCHT Pospíšil. V Neumannově práci našel i řadu chyb a také on ji považuje za slabou. „Je nutno konstatovat, bohužel, že se nejedná o práci vysoké odborné kvality, spíše se svojí úrovní jedná o rozsáhlejší studentskou kvalifikační (závěrečnou) práci,“ uzavírá Pospíšil. „U nás by takto zpracovaná habilitační práce neprošla. Není úplně zřejmé, co kolega Neumann vlastními silami do toho vložil, jak to hodnotí, jak to zapadá do celého kontextu,“ dodal pro Radiožurnál.

„Já nevím, jakou mají odbornost páni rektoři, jestli jsou odborníci v oblasti materiálů a pancířů,“ reagoval Neumann na slova Petráčka a Pospíšila. „Ale mou práci posuzovali nezávislí lidé znalí oboru, tři nezávislí oponenti, habilitační komise a třicet členů vědecké rady,“ řekl děkan.